https://ukraina.ru/20240922/1057521004.html

Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"

Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии" - 22.09.2024 Украина.ру

Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"

Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман

2024-09-22T05:00

2024-09-22T05:00

2024-09-22T05:00

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Рассказывая о перерождении политической элиты Финляндии, Бекман обратил внимание на феномен экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин. Он отметил, что сейчас на работает в Лондоне в интересах экс-премьер-министра Британии Тони Блэра и озвучивает британскую пропаганду."Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают", - сказал Бекман.При этом он отметил, что "Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно" и её заявления недостойны глубокого анализа. При этом бывшая глава правительства Финляндии при наличии маленькой финской фирмы демонстрирует колоссальные суммы денег и ведёт роскошный образ жизни."Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами", - заметил финский политолог и общественный деятель.Марин возглавляла правительство Финляндии, когда страна вступала в военно-политический блок НАТО. Она же приложила руку и к другим негативным тенденциям в своей стране."Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет", - констатировал Бекман.Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук"Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи", -заметил финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО

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новости, финляндия, россия, украина, йохан бекман, александр стубб, нато, российская империя, швеция, север, британия, международная политика, пропаганда, русофобия, коммунисты, угроза, национальная безопасность