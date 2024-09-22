Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"
Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
Рассказывая о перерождении политической элиты Финляндии, Бекман обратил внимание на феномен экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин. Он отметил, что сейчас на работает в Лондоне в интересах экс-премьер-министра Британии Тони Блэра и озвучивает британскую пропаганду.
"Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают", - сказал Бекман.
При этом он отметил, что "Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно" и её заявления недостойны глубокого анализа. При этом бывшая глава правительства Финляндии при наличии маленькой финской фирмы демонстрирует колоссальные суммы денег и ведёт роскошный образ жизни.
"Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами", - заметил финский политолог и общественный деятель.
Марин возглавляла правительство Финляндии, когда страна вступала в военно-политический блок НАТО. Она же приложила руку и к другим негативным тенденциям в своей стране.
"Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет", - констатировал Бекман.
"Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи", -заметил финский учёный и общественный деятель.
Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО