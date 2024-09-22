Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии" - 22.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240922/1057521004.html
Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"
Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии" - 22.09.2024 Украина.ру
Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"
Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
2024-09-22T05:00
2024-09-22T05:00
новости
финляндия
россия
украина
йохан бекман
александр стубб
нато
российская империя
швеция
север
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102829/20/1028292026_0:196:1954:1295_1920x0_80_0_0_5f1a0a4b23144c9a5b6128bcefafc38a.jpg
Рассказывая о перерождении политической элиты Финляндии, Бекман обратил внимание на феномен экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин. Он отметил, что сейчас на работает в Лондоне в интересах экс-премьер-министра Британии Тони Блэра и озвучивает британскую пропаганду."Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают", - сказал Бекман.При этом он отметил, что "Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно" и её заявления недостойны глубокого анализа. При этом бывшая глава правительства Финляндии при наличии маленькой финской фирмы демонстрирует колоссальные суммы денег и ведёт роскошный образ жизни."Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами", - заметил финский политолог и общественный деятель.Марин возглавляла правительство Финляндии, когда страна вступала в военно-политический блок НАТО. Она же приложила руку и к другим негативным тенденциям в своей стране."Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет", - констатировал Бекман.Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук"Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи", -заметил финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
финляндия
россия
украина
российская империя
швеция
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102829/20/1028292026_0:13:1954:1479_1920x0_80_0_0_507ccbdd6841819418d2c343a0016722.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, украина, йохан бекман, александр стубб, нато, российская империя, швеция, север, британия, международная политика, пропаганда, русофобия, коммунисты, угроза, национальная безопасность
Новости, Финляндия, Россия, Украина, Йохан Бекман, Александр Стубб, НАТО, Российская империя, Швеция, север, Британия, Международная политика, пропаганда, Русофобия, коммунисты, угроза, национальная безопасность

Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"

05:00 22.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
Рассказывая о перерождении политической элиты Финляндии, Бекман обратил внимание на феномен экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин. Он отметил, что сейчас на работает в Лондоне в интересах экс-премьер-министра Британии Тони Блэра и озвучивает британскую пропаганду.
"Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают", - сказал Бекман.
При этом он отметил, что "Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно" и её заявления недостойны глубокого анализа. При этом бывшая глава правительства Финляндии при наличии маленькой финской фирмы демонстрирует колоссальные суммы денег и ведёт роскошный образ жизни.
"Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами", - заметил финский политолог и общественный деятель.
Марин возглавляла правительство Финляндии, когда страна вступала в военно-политический блок НАТО. Она же приложила руку и к другим негативным тенденциям в своей стране.
"Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет", - констатировал Бекман.
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук
"Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи", -заметил финский учёный и общественный деятель.
Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
НовостиФинляндияРоссияУкраинаЙохан БекманАлександр СтуббНАТОРоссийская империяШвециясеверБританияМеждународная политикапропагандаРусофобиякоммунистыугрозанациональная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
06:00Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности
05:45"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева" - журналист-международник
05:30Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания"
05:15Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
05:00Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"
04:45По мнению Выдрина, авиации угрожают беспредельщики, убивающие сейчас мобильниками
04:30Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик"
04:15Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов
04:00"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов
17:54Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции
17:24Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
16:59"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети
16:35Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского
16:00Антиох Кантемир и роль молдаван в становлении российского самодержавия
15:43ВС РФ уничтожили сухогруз ВСУ с ракетами стран Запада
15:11Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет
14:59Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
14:30Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
13:00Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН
Лента новостейМолния