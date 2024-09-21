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"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети

"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети - 21.09.2024 Украина.ру

"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети

Англоязычные пользователи социальных сетей резко отреагировали на информацию о том, что именно включает в себя "план победы "Владимира

2024-09-21T16:59

2024-09-21T16:59

2024-09-21T16:59

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В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Специалисты также отмечают, что подсчитать точную сумму американских трат на Украину пока невозможно, поскольку транши были крайне разрозненными. Однако по последним данным Fox News, эта сумма давно превысила $113 миллиардов.Еще по теме: Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку.

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, bloomberg, план, победа