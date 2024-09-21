https://ukraina.ru/20240921/1057593111.html

Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку

Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку - 21.09.2024 Украина.ру

Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку

Маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м, более реальным сроком представляется весна следующего года. Такое мнение депутата Государственной думы РФ Алексея Чепы 21 сентября опубликовало издание "Лента.ру"

2024-09-21T10:59

2024-09-21T10:59

2024-09-21T10:59

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Парламентарий отметил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского вряд ли может быть реализован, а его автор, очевидно, сам не верит в свою инициативу.По мнению Чепы, Зеленский попросту использует этот документ, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.Ранее он объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.В Москве к слухам о намерении Запада договариваться относятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.А политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев отмечает, что это - спектакль, это попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки."Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт.Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского есть лишние две буквы, ведь на самом деле это "план беды" для украинцев."Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет, подчеркнув, что Зеленскому нужно готовиться к главному - "капитуляции киевского режима".Что именно киевский режим презентует как "план победы" в Нью-Йорке, можно узнать в материале Павла Котова План Зеленского: победы не будет.

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, сергей лавров, госдума, конфликт