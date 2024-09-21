Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку - 21.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240921/1057593111.html
Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку
Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку - 21.09.2024 Украина.ру
Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку
Маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м, более реальным сроком представляется весна следующего года. Такое мнение депутата Государственной думы РФ Алексея Чепы 21 сентября опубликовало издание "Лента.ру"
2024-09-21T10:59
2024-09-21T10:59
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
сергей лавров
госдума
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547102_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_53245ff94b7540f6cf42757e43edec78.jpg.webp
Парламентарий отметил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского вряд ли может быть реализован, а его автор, очевидно, сам не верит в свою инициативу.По мнению Чепы, Зеленский попросту использует этот документ, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.Ранее он объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.В Москве к слухам о намерении Запада договариваться относятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.А политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев отмечает, что это - спектакль, это попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки."Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт.Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского есть лишние две буквы, ведь на самом деле это "план беды" для украинцев."Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет, подчеркнув, что Зеленскому нужно готовиться к главному - "капитуляции киевского режима".Что именно киевский режим презентует как "план победы" в Нью-Йорке, можно узнать в материале Павла Котова План Зеленского: победы не будет.
https://ukraina.ru/20240920/1057575667.html
https://ukraina.ru/20240918/1057521537.html
https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html
https://ukraina.ru/20240919/1057548473.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547102_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_eb434c2e5bcafafb4efa82a3f14aa994.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, сергей лавров, госдума, конфликт
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Госдума, конфликт

Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку

10:59 21.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м, более реальным сроком представляется весна следующего года. Такое мнение депутата Государственной думы РФ Алексея Чепы 21 сентября опубликовало издание "Лента.ру"
Парламентарий отметил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского вряд ли может быть реализован, а его автор, очевидно, сам не верит в свою инициативу.
По мнению Чепы, Зеленский попросту использует этот документ, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.
Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.
"До конца года [начать процесс урегулирования] - маловероятно. Весной - есть шанс", - резюмировал депутат.
Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году.
"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.
Ранее он объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.
Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".
При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Вчера, 10:34
По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова СтолтенбергаСлова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что снятие с ВСУ запрета бить вглубь России западными ракетами не вызовет эскалации конфликта, далеко от реальности. Об этом 20 сентября заявили в МИД РФ
На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.
Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября, 12:14
Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по УкраинеСейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters
В Москве к слухам о намерении Запада договариваться относятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
"Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.
Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- РИА Новости, 1920, 09.09.2024
9 сентября, 17:24
Лавров объяснил, почему Запад хочет продолжения войныЗапад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя. Об этом 9 сентября сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров
Украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.
А политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев отмечает, что это - спектакль, это попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки.
"Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт.
Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Зеленского есть лишние две буквы, ведь на самом деле это "план беды" для украинцев.
"Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет, подчеркнув, что Зеленскому нужно готовиться к главному - "капитуляции киевского режима".
Зеленский задумался
19 сентября, 11:50
В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат ШереметВ так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы, ведь на самом деле это "план беды" для украинцев. Такое заявление 19 сентября в беседе с журналистами РИА Новостей сделал депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
Что именно киевский режим презентует как "план победы" в Нью-Йорке, можно узнать в материале Павла Котова План Зеленского: победы не будет.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийСергей ЛавровГосдумаконфликт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен
11:56Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*
11:54Язык как средство понимания мировых процессов
11:32Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты
11:15Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"
10:59Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку
10:22Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех
10:00Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие
09:59Мафиози из 90-ых, глава Администрации президента Ющенко. Чем занимается хозяин Закарпатья Виктор Балога
09:28Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"
09:02Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные действия на земле при активной поддержке с воздуха
08:00Виктор Кутырь: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября
07:50На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден
07:40Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны
07:30Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума
07:20Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области
07:10Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"
07:00Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"
06:50Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
06:45Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие
Лента новостейМолния