https://ukraina.ru/20240905/1057261567.html

"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией

"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией - 05.09.2024 Украина.ру

"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией

Отставка главы украинского МИД Дмитрия Кулебы напрямую связана с его позицией по теме заключения мира с Россией. Такое заявление в своих соцсетях сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*

2024-09-05T15:25

2024-09-05T15:25

2024-09-05T15:37

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увольнение

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Издание "Военное обозрение" отметило, что хоть Кулеба снискал репутацию "крайне одиозного дипломата, сторонника войны до последнего украинца и приверженца идеи нанесения Москве стратегического поражения", однако полностью исключать его переобувание нельзя. Тогда версия Арестовича* расставляет все точки над i в новом кадровом цунами на Украине."Владимир Зеленский уже не раз доказывал, что не намерен терпеть инакомыслия внутри той команды, которую он считает своей. По его мнению, во власти на Украине должны пребывать только истинные фанатики созданного и возглавляемого им режима", - уточнило издание.Издание "Общественное" написало, что причина увольнения Кулебы кроется в недовольстве Зеленского работой министра в части привлечения западной военной помощи. По его словам, Кулебе для этого "не хватает энергии".Политолог Дмитрий Солонников предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".* - Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240905/1057256601.html

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новости, украина, мир, россия, алексей арестович, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, увольнение