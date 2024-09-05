"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с Россией
15:25 05.09.2024 (обновлено: 15:37 05.09.2024)
Уходящий Кулеба
Отставка главы украинского МИД Дмитрия Кулебы напрямую связана с его позицией по теме заключения мира с Россией. Такое заявление в своих соцсетях сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*
"Я как лицо неаффилированное, могу сказать, с чем связаны эти отставки, почему они не были анонсированы заранее и почему власти до сих пор держат вакуум вокруг ситуации. Все просто: Зеленский этими перестановками предотвратил попытку государственного переворота. Кулеба, например, непублично считал, что лучше заключить мир сейчас, причем на любых условиях, чем потом отдавать Одессу", - заявил Арестович*.
Издание "Военное обозрение" отметило, что хоть Кулеба снискал репутацию "крайне одиозного дипломата, сторонника войны до последнего украинца и приверженца идеи нанесения Москве стратегического поражения", однако полностью исключать его переобувание нельзя. Тогда версия Арестовича* расставляет все точки над i в новом кадровом цунами на Украине.
"Владимир Зеленский уже не раз доказывал, что не намерен терпеть инакомыслия внутри той команды, которую он считает своей. По его мнению, во власти на Украине должны пребывать только истинные фанатики созданного и возглавляемого им режима", - уточнило издание.
Издание "Общественное" написало, что причина увольнения Кулебы кроется в недовольстве Зеленского работой министра в части привлечения западной военной помощи. По его словам, Кулебе для этого "не хватает энергии".
По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".
Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
* - Признан в РФ террористом и экстремистом.