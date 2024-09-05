https://ukraina.ru/20240905/1057251217.html
Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist
Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist - 05.09.2024 Украина.ру
Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу должны были отправить в отставку еще в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США. Такую информацию 4 сентября обнародовал британский журнал The Economist, ссылаясь на собственные анонимные источники
2024-09-05T10:24
2024-09-05T10:24
2024-09-05T10:24
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Жалобы на Кулебу поступали в канцелярию Зленского еще в апреле. Причем, утверждает The Economist, в них использовались формулировки о том, что министр избегал "пачкать руки" и "не доводил дело до конца".Теперь, утверждают британские журналисты, все внимание в США приковано к предстоящим выборам и Госдепу попросту некогда следить за судьбой Кулебы.Американская газета Politico сообщает, что в кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства. "Возможно, есть причины для беспокойства", - процитировало издание неназванного собеседника из администрации США.Документ об отставке Кулебы будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний, уточнили в Верховной Раде Украины.В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также об уходе по собственному желанию объявили:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Верховная Рада Украины согласовала увольнение Стрельца, Стефанишиной и Мальюськи, но отставку Верещук не приняла. Самое интересное в украинском парламенте началось, когда депутаты дошли до голосования за отставку Кулебы."Это было неожиданно! Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что испугались, что не хватит голосов! Цирк", - заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*."На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв... Пока Дмитрий Кулеба остается на посту министра иностранных дел", - добавил парламентарий Ярослав Железняк.Издание "Общественное" написало, что причина увольнения Кулебы кроется в недовольстве Зеленского работой министра в части привлечения западной военной помощи. По его словам, Кулебе для этого "не хватает энергии".Политолог Дмитрий Солонников предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, сша, запад, дмитрий кулеба, the economist, увольнение, отставка
Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу должны были отправить в отставку еще в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США. Такую информацию 4 сентября обнародовал британский журнал The Economist, ссылаясь на собственные анонимные источники
Жалобы на Кулебу поступали в канцелярию Зленского еще в апреле. Причем, утверждает The Economist, в них использовались формулировки о том, что министр избегал "пачкать руки" и "не доводил дело до конца".
"Судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его преемником, был переведен из президентской канцелярии на должность заместителя министра. Несколько источников предположили, что давление со стороны Госдепартамента США помешало этому переходу", - говорится в материале издания.
Теперь, утверждают британские журналисты, все внимание в США приковано к предстоящим выборам и Госдепу попросту некогда следить за судьбой Кулебы.
Американская газета Politico
сообщает, что в кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства.
"Возможно, есть причины для беспокойства", - процитировало издание неназванного собеседника из администрации США.
Документ об отставке Кулебы будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний, уточнили в Верховной Раде Украины.
В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
подал заявление об отставке.
Также об уходе по собственному желанию объявили:
—министр юстиции Украины Денис Малюська,
—украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
—глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец,
—вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,
—вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Кроме того, во вторник Владимир Зеленский
уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму
.
Верховная Рада Украины согласовала увольнение Стрельца, Стефанишиной и Мальюськи, но отставку Верещук не приняла. Самое интересное в украинском парламенте началось, когда депутаты дошли до голосования за отставку Кулебы.
"Это было неожиданно! Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что испугались, что не хватит голосов! Цирк", - заявил депутат Рады Алексей Гончаренко
*.
"На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв... Пока Дмитрий Кулеба остается на посту министра иностранных дел", - добавил парламентарий Ярослав Железняк
.
Издание "Общественное" написало, что причина увольнения Кулебы кроется в недовольстве Зеленского работой министра в части привлечения западной военной помощи. По его словам, Кулебе для этого "не хватает энергии".
Политолог Дмитрий Солонников
предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада
изменить политический имидж Киева
. Эксперт отметил, что глава МИД
"хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.
По версии британской газеты Financial Times
, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака
".
Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.