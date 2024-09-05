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Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist

Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist - 05.09.2024 Украина.ру

Кулебу хотели уволить еще в апреле, но помешало кое-что - The Economist

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу должны были отправить в отставку еще в апреле, однако это не было сделано из-за возражений Госдепартамента США. Такую информацию 4 сентября обнародовал британский журнал The Economist, ссылаясь на собственные анонимные источники

2024-09-05T10:24

2024-09-05T10:24

2024-09-05T10:24

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Жалобы на Кулебу поступали в канцелярию Зленского еще в апреле. Причем, утверждает The Economist, в них использовались формулировки о том, что министр избегал "пачкать руки" и "не доводил дело до конца".Теперь, утверждают британские журналисты, все внимание в США приковано к предстоящим выборам и Госдепу попросту некогда следить за судьбой Кулебы.Американская газета Politico сообщает, что в кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства. "Возможно, есть причины для беспокойства", - процитировало издание неназванного собеседника из администрации США.Документ об отставке Кулебы будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний, уточнили в Верховной Раде Украины.В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также об уходе по собственному желанию объявили:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Верховная Рада Украины согласовала увольнение Стрельца, Стефанишиной и Мальюськи, но отставку Верещук не приняла. Самое интересное в украинском парламенте началось, когда депутаты дошли до голосования за отставку Кулебы."Это было неожиданно! Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы, потому что испугались, что не хватит голосов! Цирк", - заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*."На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв... Пока Дмитрий Кулеба остается на посту министра иностранных дел", - добавил парламентарий Ярослав Железняк.Издание "Общественное" написало, что причина увольнения Кулебы кроется в недовольстве Зеленского работой министра в части привлечения западной военной помощи. По его словам, Кулебе для этого "не хватает энергии".Политолог Дмитрий Солонников предположил, что вероятная причина отставки главы МИД Украины - требование Запада изменить политический имидж Киева. Эксперт отметил, что глава МИД "хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям", вот и получил соответствующее решение от кураторов.По версии британской газеты Financial Times, очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, сша, запад, дмитрий кулеба, the economist, увольнение, отставка