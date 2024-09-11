Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм - 11.09.2024 Украина.ру
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Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм
Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм - 11.09.2024 Украина.ру
Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые посетила Херсонскую область. Она провела урок в школе и подарила детям тираж своей книги "Мысли вслух". Известный в медиа православный священник Павел Островский потребовал изъять подарок из-за его сомнительного содержания
2024-09-11T17:36
2024-09-11T17:45
новости
херсонская область
поклонская
православие
христианство
экстремизм
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религия
церковь
язычество
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В своем телеграм-канале Островский привел часть цитат из книги, которую Поклонская порекомендовала почитать детям. В ней восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. Помимо прочего, в литературе активно приводятся цитаты людей типа Ксении Меньшиковой, которая считает себя основателем и руководителем школы магии. Поклонская также призывает детей "прикоснуться к древним знаниям и тайнам" при помощи изучения мифов, легенд, друидов и сказок. Островский подчеркивает, что советник генпрокурора сознательно выражает симпатию язычеству, клеймя христианство и в целом монотеизм. То, что Поклонская подарила школьникам свою книгу подтвердил и сенатор Совфеда Игорь Костюкевич. Содержание литературы ни он, ни губернатор Херсонской области пока не комментировали.Подробнее о содержании книги Поклонской читайте в материале "Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240911/1057381864.html
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новости, херсонская область, поклонская, православие, христианство, экстремизм, оскорбление, религия, церковь, язычество
Новости, Херсонская область, Поклонская, Православие, христианство, экстремизм, оскорбление, Религия, Церковь, язычество

Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм

17:36 11.09.2024 (обновлено: 17:45 11.09.2024)
 
Поклонская
Поклонская
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Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые посетила Херсонскую область. Она провела урок в школе и подарила детям тираж своей книги "Мысли вслух". Известный в медиа православный священник Павел Островский потребовал изъять подарок из-за его сомнительного содержания
В своем телеграм-канале Островский привел часть цитат из книги, которую Поклонская порекомендовала почитать детям. В ней восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны.
Помимо прочего, в литературе активно приводятся цитаты людей типа Ксении Меньшиковой, которая считает себя основателем и руководителем школы магии. Поклонская также призывает детей "прикоснуться к древним знаниям и тайнам" при помощи изучения мифов, легенд, друидов и сказок.
Островский подчеркивает, что советник генпрокурора сознательно выражает симпатию язычеству, клеймя христианство и в целом монотеизм.
"Считаю, что компетентные органы должны проверить эту книгу на экстремизм, а заодно позаботиться о том, чтобы этот "труд" был изъят у школьников, которые получили его в подарок", - призвал православный священник.
То, что Поклонская подарила школьникам свою книгу подтвердил и сенатор Совфеда Игорь Костюкевич. Содержание литературы ни он, ни губернатор Херсонской области пока не комментировали.
Подробнее о содержании книги Поклонской читайте в материале "Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе" на сайте Украина.ру.
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