https://ukraina.ru/20240911/1057387929.html

Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм

Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм - 11.09.2024 Украина.ру

Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые посетила Херсонскую область. Она провела урок в школе и подарила детям тираж своей книги "Мысли вслух". Известный в медиа православный священник Павел Островский потребовал изъять подарок из-за его сомнительного содержания

2024-09-11T17:36

2024-09-11T17:36

2024-09-11T17:45

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В своем телеграм-канале Островский привел часть цитат из книги, которую Поклонская порекомендовала почитать детям. В ней восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. Помимо прочего, в литературе активно приводятся цитаты людей типа Ксении Меньшиковой, которая считает себя основателем и руководителем школы магии. Поклонская также призывает детей "прикоснуться к древним знаниям и тайнам" при помощи изучения мифов, легенд, друидов и сказок. Островский подчеркивает, что советник генпрокурора сознательно выражает симпатию язычеству, клеймя христианство и в целом монотеизм. То, что Поклонская подарила школьникам свою книгу подтвердил и сенатор Совфеда Игорь Костюкевич. Содержание литературы ни он, ни губернатор Херсонской области пока не комментировали.Подробнее о содержании книги Поклонской читайте в материале "Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240911/1057381864.html

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новости, херсонская область, поклонская, православие, христианство, экстремизм, оскорбление, религия, церковь, язычество