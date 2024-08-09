Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке - 09.08.2024 Украина.ру
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Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке - 09.08.2024 Украина.ру
Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
Записав альбом с песнями на русском языке, украинская певица Луна (Кристина Герасимова) добилась ожидаемого успеха. Русскоязычная аудитория поддержала её, не обошли вниманием и русофобы.
2024-08-09T10:31
2024-08-09T10:31
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Певица выпустила 8 августа свой новый альбом "Мечты". В нём 11 песен на русском языке и две на украинском.На появление русскоязычных песен немедленно отреагировали русофобы. Отождествляя русский язык с государством, проводящим спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, и даже с природными явлениями (с негативными смысловыми нагрузками).К травле певицы за русский язык песен подключились пользователи соцсетей и влиятельные СМИ. Почти никто из них не оценивает художественную ценность творчества певицы. В этом смысле вероятный замысел PR-акции возможно признать успешным.Автор издания Украина.ру Мария Нестерова обращала внимание на вопросы языкознания и проявления языка вражды в публикации Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, культура, русскоязычные, русский язык, русофобия, русский мир, цивилизация, украинские сми, музыка, шоу-бизнес
Новости, Украина, культура, русскоязычные, Русский язык, Русофобия, Русский мир, цивилизация, украинские СМИ, музыка, шоу-бизнес

Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке

10:31 09.08.2024
 
© Открытые источникителефон, наушники, музыка, записная книжка
телефон, наушники, музыка, записная книжка
© Открытые источники
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Записав альбом с песнями на русском языке, украинская певица Луна (Кристина Герасимова) добилась ожидаемого успеха. Русскоязычная аудитория поддержала её, не обошли вниманием и русофобы.
Певица выпустила 8 августа свой новый альбом "Мечты". В нём 11 песен на русском языке и две на украинском.
На появление русскоязычных песен немедленно отреагировали русофобы. Отождествляя русский язык с государством, проводящим спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, и даже с природными явлениями (с негативными смысловыми нагрузками).
К травле певицы за русский язык песен подключились пользователи соцсетей и влиятельные СМИ. Почти никто из них не оценивает художественную ценность творчества певицы. В этом смысле вероятный замысел PR-акции возможно признать успешным.
Автор издания Украина.ру Мария Нестерова обращала внимание на вопросы языкознания и проявления языка вражды в публикации Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры
 
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