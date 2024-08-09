https://ukraina.ru/20240809/1056780060.html
Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке - 09.08.2024 Украина.ру
Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
Записав альбом с песнями на русском языке, украинская певица Луна (Кристина Герасимова) добилась ожидаемого успеха. Русскоязычная аудитория поддержала её, не обошли вниманием и русофобы.
2024-08-09T10:31
2024-08-09T10:31
2024-08-09T10:31
новости
украина
культура
русскоязычные
русский язык
русофобия
русский мир
цивилизация
украинские сми
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/70/1032837065_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_df96e99cd789ab35f895b6ce10460e64.jpg.webp
Певица выпустила 8 августа свой новый альбом "Мечты". В нём 11 песен на русском языке и две на украинском.На появление русскоязычных песен немедленно отреагировали русофобы. Отождествляя русский язык с государством, проводящим спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, и даже с природными явлениями (с негативными смысловыми нагрузками).К травле певицы за русский язык песен подключились пользователи соцсетей и влиятельные СМИ. Почти никто из них не оценивает художественную ценность творчества певицы. В этом смысле вероятный замысел PR-акции возможно признать успешным.Автор издания Украина.ру Мария Нестерова обращала внимание на вопросы языкознания и проявления языка вражды в публикации Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/70/1032837065_69:0:1132:797_1920x0_80_0_0_53fc93b695e15bb5f62925c7105f2a08.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, культура, русскоязычные, русский язык, русофобия, русский мир, цивилизация, украинские сми, музыка, шоу-бизнес
Новости, Украина, культура, русскоязычные, Русский язык, Русофобия, Русский мир, цивилизация, украинские СМИ, музыка, шоу-бизнес
Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
Записав альбом с песнями на русском языке, украинская певица Луна (Кристина Герасимова) добилась ожидаемого успеха. Русскоязычная аудитория поддержала её, не обошли вниманием и русофобы.
Певица выпустила 8 августа свой новый альбом "Мечты". В нём 11 песен на русском языке и две на украинском.
На появление русскоязычных песен немедленно отреагировали русофобы. Отождествляя русский язык с государством, проводящим спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, и даже с природными явлениями (с негативными смысловыми нагрузками).
К травле певицы за русский язык песен подключились пользователи соцсетей и влиятельные СМИ. Почти никто из них не оценивает художественную ценность творчества певицы. В этом смысле вероятный замысел PR-акции возможно признать успешным.