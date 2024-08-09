https://ukraina.ru/20240809/1056780060.html

Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке

Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке - 09.08.2024 Украина.ру

Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке

Записав альбом с песнями на русском языке, украинская певица Луна (Кристина Герасимова) добилась ожидаемого успеха. Русскоязычная аудитория поддержала её, не обошли вниманием и русофобы.

2024-08-09T10:31

2024-08-09T10:31

2024-08-09T10:31

новости

украина

культура

русскоязычные

русский язык

русофобия

русский мир

цивилизация

украинские сми

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/70/1032837065_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_df96e99cd789ab35f895b6ce10460e64.jpg.webp

Певица выпустила 8 августа свой новый альбом "Мечты". В нём 11 песен на русском языке и две на украинском.На появление русскоязычных песен немедленно отреагировали русофобы. Отождествляя русский язык с государством, проводящим спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, и даже с природными явлениями (с негативными смысловыми нагрузками).К травле певицы за русский язык песен подключились пользователи соцсетей и влиятельные СМИ. Почти никто из них не оценивает художественную ценность творчества певицы. В этом смысле вероятный замысел PR-акции возможно признать успешным.Автор издания Украина.ру Мария Нестерова обращала внимание на вопросы языкознания и проявления языка вражды в публикации Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, культура, русскоязычные, русский язык, русофобия, русский мир, цивилизация, украинские сми, музыка, шоу-бизнес