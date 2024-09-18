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Живые и мертвые: состязание экзистенций

Живые и мертвые: состязание экзистенций - 18.09.2024 Украина.ру

Живые и мертвые: состязание экзистенций

В очередное раз не могу преодолеть искушения использовать в заглавии эту печальную дихотомию. Наверное потому, что весь мир вплотную подошел к подобному выбору. Но сначала о выборах в США.

2024-09-18T14:24

2024-09-18T14:24

2024-09-18T14:26

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Уже делился своими свежими впечатлениями по поводу дебатов кандидатов в президенты Штатов. Но возникло еще и дополнительное "послевкусие", которое как раз вписывается в главную мировую интригу.Вспоминая детали, не могу отделаться от впечатления, что сражались не только персоны с различными политическими взглядами, разным цветом кожи, принадлежащие к разным гендерам… Что-то еще более фундаментальное их разделяло. Было стойкое чувство, что столкнулось нечто живое с чем-то неживым. Столкнулись два типа экзистенций!Один оппонент выглядел действительно куда как живенько. Хмурился, щурился, обижался, удивлялся…Ну, как положено в подобной эмоциональной ситуации почти любому нормальному человеку.Выглядел не идеально - непослушные вихры, слишком длинный галстук, морщины под глазами...Еще и путался в формулировках, аргументах, определениях…Короче, такое увидишь только в "живом эфире" - без редакции, правок и чистки.Как тут не вспомнить проказницу Мерилин Монро, которая говорила, что настоящий секс всегда неряшлив. Добавлю, что и живое телеинтервью тоже. Иначе, речь бы шла о роботах, а не о людях.Когда-то невольно обидел председателя Центральной избирательной комиссии одной соседней страны. Тот что-то долго объяснял зрителям по "ящику". И я сходу придумал загадку о том, что роднит главу ЦВК с цирковой собакой: когда последняя демонстрирует умение считать - это дрессировка; но если вдруг заговорит - это мистика.Так вот. Если б противница Трампа продемонстрировала нахрапистое умение спорить с серьезным оппонентом, это можно было бы отнести к дрессировке, пардон, многодневным тренингам.Но когда дама, которая не умеет связать двух слов, вдруг демонстрирует едва-ли не полемический дар Цицерона, то невольно вспоминаешь о мистике.А еще и абсолютная безупречность, не свойственная живой натуре - матрона в шестьдесят выглядела как моя аспирантка под тридцать; локоны как приклеенные, память безупречная, формулировки отточенные… Еще вспомнилось, что в отличие от Дональда с его многочисленными отпрысками, у нее и детей-то нет, хотя пора бы заиметь и внуков…Да, я в мистику не верю, но возникло подозрение, что живые столь безупречными не бывают. Значит, имеем дело с чем-то инфернальным. Только вот Дональд не понимает, что не стоит лохматить бабушку, если она не живая…Раньше я удивлялся обилию в западном кинематографе и литературе сюжетов про зомби - "живых мертвецов". Но может быть их авторы просто готовили нас к приходу "нового мира"?Вот это подозрение и заставляет меня приглядываться к американским выборам. Формально они нас не касаются. Но на них-то и отрабатывается сценарий ползучего омертвления, расдушевления, расчеловечивания всего планетарного сообщества.Начали они это дело постепенно. Сначала в тех же Штатах массово стали голосовать усопшие. На последних президентских выборов уже голосовали миллионы мертвецов.Сейчас в американских городах стали тотально пропадать домашние животные. Живые граждане, как известно, любят кошек, но не умеют их готовить. Но зомби, если верить литературе, этим не парятся - едят живьем.Правда куда серьезнее аргументы и свидетельства западных политиков про смерть их главных организационных оболочек, типа НАТО и ОБСЕ. Сам Макрон утверждал, что мозг НАТО уже мертв. Прям, как у зомби. А президент Франции знает толк и в геронтофилии, и в некрофилии.Еще в той ойкумене современная нежить от заката до рассвета воюет с прошлыми "мертвяками". Особенно с самыми именитыми. Сносят им памятники, оскверняют надгробия, рушат часовни. Правда здесь, надо быть справедливыми, не Штаты, а Украина явно несет пальму первенства…Но все это мелочи по сравнению с глобальным переустройством западного мира в социальном и экономическом плане. Там с жизнью идет борьба не на жизнь, а не смерть. Уж извините за тавтологию.Даже сам Папа Римский Франциск сказал недавно, что американские главные политики "борются с жизнью". Правда он считает, что в это богонеугодное дело вовлечена вся верхушка, включая обоих претендента. Ему конечно сверху виднее, но мне это утверждение представляется чрезмерно обобщением…Много раз уже сетовал, что в мире всего три общественных института выступают за жизнь. Точнее, три института и одна общественная сфера. Ну, если понимать человеческую "жизнь" полноформатно как "способ существования осмысленных белковых тел".Напомню. СЕМЬЯ - что бы там не говорили, единственный, если можно так выразиться, институт, который порождает жизнь. Настоящая семья! Со всеми ее естественными недостатками, издержками, проблемами.Помнится один великий писатель решил создать "идеальную семью". Фактически женился на безупречной резиновой подруге. Прекрасна, безотказна, молчалива… А чем всё закончилось? Выпустил из нее дух. Точнее, воздух. Ведь души-то в ней не было. И сжег второй свой том про мертвые души. Подозреваю, там шла речь про то, что существа с душой всегда внешне менее совершенны, чем бездушные.Но это давняя история. А, как известно, "история учит, что история ни чему не учит". И сегодня весь этот многогендерный западный бред - попытка заменить живое семейное несовершенство мертвой безупречностью.СОБСТВЕННОСТЬ - то, что обеспечивает полноценную человеческую жизнь. Один из моих научных кумиров Борис Николаевич Чичерин даже отказывал в избирательном праве тем, кто не имеет собственности. Ведь человек без собственности среди людей еще более уязвим, чем голый среди зверей. Зачем такому случайному по жизни прохожему столь фундаментальное право?А еще личность, не имеющая ничего за душой, абсолютна безответственна. Тому, кому нечего терять (ну, кроме цепей), не стоит и подавать. Даже в виде политической надежды на изменения.Наконец, ГОСУДАРСТВО. Как бы к нему не относиться, но надо признать, что в оптимальном варианте, главная его функция - защищать жизнь. Не сочтите теперь уже, извиняюсь, за "трамптологию", но политик, выступающий за крепкое государство, для меня не только "за деньги, да", но и "за жизнь, да".Отсюда и мое не полное согласие с самим Папой. Не все, даже на Западе, поражены синдромом суицида. Есть, есть политики хотя бы с инстинктом самосохранения. Пусть и выглядят не очень. Ведь они, в отличие от своих мертвенно-безупречных коллег, "потрепаны жизнью"…И на закуску. Институты как и люди не могут существовать в вакууме, безвоздушном пространстве. И для личности, и для института таким пространством выступает КУЛЬТУРА. Человек без воздуха может прожить минуты три. А без культуры? Немного дольше, но умрет еще страшнее. И это же, конечно, относится и к институтам.Что еще можно добавить? Пожалуй, подсказку живым (мертвым подсказки, что припарки): жизнь не так проста, как вы думаете. Она проще.Другая публикация Дмитрия Выдрина: Момент истины. В августе 24-го

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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