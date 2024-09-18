https://ukraina.ru/20240918/1057496511.html

Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук

Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук - 18.09.2024 Украина.ру

Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук

На этой неделе украинские СМИ и политики особое внимание уделяли украинскому олигарху Виктору Пинчуку, зятю президента Леонида Кучмы. Пинчук профинансировал приезд на Украину ряда западных политиков и чиновников, как действующих, так и отставных, на свой саммит "Ялтинской экономической стратегии" (YES).

2024-09-18T07:00

2024-09-18T07:00

2024-09-18T07:00

эксклюзив

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виктор пинчук

мид украины

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леонид кучма

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На саммите Пинчук вместе с западными лоббистами обсуждал, как разгромить и расчленить РФ. По словам украинского олигарха, Запад должен предоставить Киеву столько оружия денег, сколько тот хочет, раз уж западные страны не желают жертвовать жизнями своих солдат. Он хочет также, чтобы помощь предоставлялась без всяких условий и оговорок.Пинчук как бы требует: "Отдайте нам все ваши деньги, вооружения и технические системы". Он заявил, что опасения Запада по поводу рисков при эскалации конфликта являются следствием "кремлевской пропаганды", поэтому, дескать, бояться нечего. Большинство родственников Пинчука при этом проживают в Лондоне, где он скупает элитную недвижимость.Без поражения России, вещал олигарх, в других регионах может разгореться война. "Если Россия добьется успеха в Украине — Китай, Северная Корея и Иран, наиболее вероятно, выступят против Тайваня, Южной Кореи и Израиля. Весь мир будет втянут в войну. Чем больше будет военная поддержка Украины, тем меньше будет риск эскалации, войны между НАТО и Россией, а также возникновения глобального эффекта домино - появления все большего количества войн против демократии", — сказал Пинчук на саммите.Участников саммита он стращал миллионами украинских мигрантов, которые ринутся в Европу, в случае победы РФ, а также тем, что РФ обязательно устроит на Украине "холокост". Пинчук прекрасно знает, что этот термин обозначает истребление нацистами евреев, но намеренно манипулирует им, чтобы вызвать требуемые ассоциации у западных политиков.По его словам, украинцы являются избранным народом, чтобы показать торжество свободы и демократии, но ему хотелось бы, чтобы европейцы лично тоже поучаствовали в войне с РФ."Когда я называю украинцев избранным народом, в голове возникает много важных параллелей. Приведу лишь одну: фараон должен проиграть. Но для этого мы должны его победить", - заключил миллиардер.Депутат Александр Дубинский пишет, что приглашения западных лоббистов на мероприятие стоило Пинчуку $50 000, но эти средства ему возместят из бюджета Украины. По его мнению, Пинчук является неформальным "министром иностранных дел", благодаря своим связям с западной элитой."Новая эра требует нового "министра иностранных дел", и это, конечно же, Пинчук, любимец Виктории Нуланд, co своим форумом YES. Тщеславие и управляемость Виктора Михайловича обычно задействованы в период эпохальных изменений для Украины", - пишет нардеп.В начале августа и американские СМИ сообщал, что одна из ближайших советниц Трампа, Келлиэнн Конуэй (Kellyanne Elizabeth Conway) официально зарегистрировалась как лоббист интересов Украины, за что получает 50 тыс. долл. в месяц от украинского миллиардера Виктора Пинчука.Украинский telegram-канал "Шептун" на днях также писал, что Пинчук представляет интересы американского военно-промышленного комплекса. "Американская оборонная промышленность (интересы которой в Украине продвигает Пинчук) приняла стратегию по захвату критически важных ресурсов в Украине посредством возбуждения уголовных дел", - пишет "Шептун", подчеркивая, что отжимать планируют месторождения титана и в первую очередь – у опального олигарха Дмитрия Фирташа.Виктор Пинчук занимает вторую строчку в рейтинге украинских олигархов ( На первой - Ринат Ахметов). Пинчук заработал состояние на продаже труб длч газопроводов в РФ, но параллельно был одним из главных антироссийских идеологов в Украине.Люди Пинчука есть во фракции "Слуга народа", в "Евросолидарности" и фракции "Голос". В свое время он финансировал обучение в США Святослава Вакарчука, а также устраивал на Западе рекламную кампанию украинского политика-националиста Сергея Притулы.Пинчук дружит с экс-премьерами Британии Дэвидом Кэмероном и Тони Блэром, певцом Элтоном Джоном, влиятельными центрами в Демпартии США, но также с Майком Помпео, республиканцем и бывшим госсекретарем США при Трампе.Западные СМИ никогда не называют Пинчука олигархом, хотя он соответствует всем критериям олигарха – владеет СМИ, оказывает влияние на политику, является одним из богатейших людей страны. Но он отстёгивает западным политикам часть того, что получает на эксплуатации украинских металлургов.Однако для металлургических предприятий Пинчука, основы его бизнес-империи, последнее время нарастает серьезная угроза. Российские войска развивают наступление на Покровск, где расположены крупнейшие на Украине шахты по добыче коксующего угля, необходимого для металлургических предприятий.Гендиректор компании Рината Ахметова "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью Forbes Ukraine говорит, что они собираются возить коксующий уголь из США. Уголь в этом случае будет стоить в несколько раз дороже, что отразится на стоимости металлургической продукции, состоянии Пинчука и его возможностях финансово поддерживать уровень русофобии у западных политиков.Так же о другом активном участники госпереворота в 2014 году - в статье Дмитрия Ковалевича "Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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