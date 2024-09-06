https://ukraina.ru/20240906/1057247799.html

Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк

Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк - 06.09.2024 Украина.ру

Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк

В августе СВР РФ сообщала, что на место просроченного президента Зеленского планируют поставить Арсена Авакова, бывшего главу МВД. Вместе с ним может вернуться к власти и его клика, вознесенная Майданом к министерским постам. Одним из ее типичных представителей является Зорян Шкиряк

2024-09-06T06:21

2024-09-06T06:21

2024-09-06T06:21

эксклюзив

украина

россия

киев

шкиряк

арсен аваков

владимир зеленский

мвд

мчс

служба внешней разведки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101560/43/1015604382_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9ca8f1afb79693479194815a36052814.jpg

Шкиряк известен тем, что долгое время был советником министра внутренних дел Арсена Авакова, а также недолго возглавлял МЧС. В 2015 году Аваков заявил, что Шкиряк – "плоть от плоти наш".В украинской политике Шкиряк запомнился фразой, четко отображающей реальное отношение власти к народу: "Покричат, повоняют и успокоятся". Этим принципом на Украине руководствуются всегда при принятии непопулярных решений – повышении тарифов, запретах партий и церкви, как и при обнародовании коррупционных скандалов.Один из лидеров Майдана и член совета всеукраинского объединения "Майдан" в 2014 году Шкиряк попытался попасть в Раду, но снял свою кандидатуру в пользу еще одного протеже Авакова, неонациста Андрея Билецкого. Глава МВД взамен сделал его своим советником, а в 2015 году двинул на пост главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. ГСЧС он пытался реорганизовать "на принципах Евромайдана", люстрировав сотни пожарных и спасателей.Однако вскоре произошло событие, показавшее, как работают эти принципы на практике. В апреле 2015 года в Непале произошло сильное землетрясение, авиарейсы были отменены, а разные государства бросились эвакуировать своих граждан. Застрявшие украинцы тоже молили об эвакуации.Зорян Шкиряк полностью провалил это задание, хотя и пытался сделать из него пиар-кампанию. Самолет МЧС ломался два раза, его прибытие задержалось на несколько суток из-за отсутствия необходимых для ремонта деталей, которые специальным рейсом везли из Киева. Туристы вынуждены были ночевать на взлетной полосе. На обратном пути у самолета лопнуло шасси. Забрать смогли менее половины застрявших украинцев.Операция обошлась в итоге в несколько раз дороже, чем у других стран и длилась 8 суток. Зато Шкиряк свозил свою жену в Непал, представив ее в команде, как инструктора по йоге, которая "знает психологию тех, кто в Тибете". Кто-то из застрявших туристов остался за бортом. После этого он получает шутливое прозвище "Шкиряк Катмандуйский", увольняется и возвращается под крыло Авакова.Официальной зарплаты у Авакова он вроде бы не получает, подает пустые декларации, а в 2016 году на вопрос о том, на какие средства он живёт, Зорян Шкиряк обозвал журналиста "тварью, негодяем, подонком", обвинив заодно в сепаратизме. В то же время он выступал тогда с предложением ввести криминальную ответственность за оскорбление "революции достоинства", как именуют переворот на Евромайдане.У Авакова он просидел до июля 2021 года. С началом СВО Шкиряк позирует в военной форме вместе с активисткой Майдана Татьяной Черновол. Арсен Аваков на своей странице с гордостью постит фотографии своих подручных, бывшего главу Нацполиции Сергея Князева и Зоряна Шкиряка, которые якобы где-то на фронте отражают наступление российских танков.В своих интервью Шкиряк делает откровенно нацистские заявления, фактически призывая к геноциду. "Меня очень коробит, когда даже в эфирах время от времени кто-то говорит: "Российский народ, российская нация". Я лично считаю, что они не заслуживают называться ни народом, ни нацией. Это просто население определенной части Земли, которое проживает на территории современной РФии и является абсолютно неадекватными, кровожадными и абсолютно циничными существами. Причём акцентирую, все 140 миллионов. Нет хороших русских", - рассказывал Шкиряк в эфире телеканала "Прямой". В том же интервью он заявил, что все коллаборационисты (то есть, пророссийские граждане Украины) заслуживают смерти.На том же телеканале Шкиряк грозил "коллаборационистам" украинским Моссадом. "Могу сказать, что условный украинский Моссад уже работает, и каждый предатель, на руках которого сегодня кровь невинных украинских граждан и наших воинов-героев, будет найден и уничтожен", - громко заявил бывший советник Авакова.В 2023 году Шкиряк похвалился своей младшей дочерью, которая пошла служить в армию. Редко, кто из детей украинской элиты надевает военную форму. Однако в данном случае есть нюансы – его дочь служит не на Украине. "Моя самая дорогая и самая родная младшая дочь Хрыстя. Сегодня она солдат ЦАХАЛа – Армии Обороны Израиля", - не без гордости написал Шкиряк.В случае возвращения Авакова к власти, он, скорее всего, вернет и свою команду, включая Шкиряка. За период работы во власти Шкиряк зарекомендовал себя, как человек недалекий, непрофессиональный, но верный, грубый и к тому же отъявленный русофоб. Именно такие и понадобятся следующему украинскому диктатору.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, шкиряк, арсен аваков, владимир зеленский, мвд, мчс, служба внешней разведки