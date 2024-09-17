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Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025

Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025 - 17.09.2024 Украина.ру

Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025

Депутаты Верховной Рады Украины сбежали с обсуждения бюджета страны. В парламентском зале оказалось всего 25 человек. На это 17 сентября в своем телеграм-канале пожаловалась депутат София Федина

2024-09-17T17:51

2024-09-17T17:51

2024-09-17T17:51

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бюджет

налоги

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Ранее ее коллега Ярослав Железняк посетовал, что в проекте бюджета на 2025 год власти Украины не предусмотрели расходы на проведение выборов, а также объявил, что украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Ожидается, что он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов или 128 миллиардов рублей).Железняк уточнил, что законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков. К слову, за это решение проголосовал 241 депутат.О состоянии финансов на Украине в материале От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша

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новости, украина, софия федина, ярослав железняк, рада, верховная рада, бюджет, налоги