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Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025
Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025 - 17.09.2024 Украина.ру
Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025
Депутаты Верховной Рады Украины сбежали с обсуждения бюджета страны. В парламентском зале оказалось всего 25 человек. На это 17 сентября в своем телеграм-канале пожаловалась депутат София Федина
2024-09-17T17:51
2024-09-17T17:51
2024-09-17T17:51
новости
украина
софия федина
ярослав железняк
рада
верховная рада
бюджет
налоги
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Ранее ее коллега Ярослав Железняк посетовал, что в проекте бюджета на 2025 год власти Украины не предусмотрели расходы на проведение выборов, а также объявил, что украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Ожидается, что он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов или 128 миллиардов рублей).Железняк уточнил, что законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков. К слову, за это решение проголосовал 241 депутат.О состоянии финансов на Украине в материале От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, софия федина, ярослав железняк, рада, верховная рада, бюджет, налоги
Новости, Украина, София Федина, Ярослав Железняк, Рада, Верховная Рада, бюджет, налоги
Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025
Депутаты Верховной Рады Украины сбежали с обсуждения бюджета страны. В парламентском зале оказалось всего 25 человек. На это 17 сентября в своем телеграм-канале пожаловалась депутат София Федина