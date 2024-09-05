От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
МВФ потребует у Украины девальвации гривны минимум на 50% ради нового транша, и Киев на это пойдет. В конечном итоге, страну ждет дефолт, который технически произошел уже более полугода назад, заявил специалист в области международных экономических отношений, член комитета Совфеда, полковник службы внешней разведки Игорь Морозов
Накануне западное информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинском руководстве сообщило, что Киев ожидает от представителей МВФ требований ускорить девальвацию нацвалюты, снизить процентные ставки, нарастить усилия по сбору налогов и их повышению.
Утверждалось, что это необходимо для предоставления Украине следующего транша объемом 1,1 миллиард долларов из программы помощи на 15,6 миллиардов.
"Подобное развитие событий наиболее реальное на сегодня и Международный валютный фонд потребует 50% девальвации как минимум. Это обычная практика фонда и все международные организации всегда в качестве первого шага при выдаче новых кредитов под несостоявшийся прежний, девальвируют национальную валюту. После этого они попросту скупают оставшиеся либо отрасли промышленности, либо всю экономику. Именно это и ждет Украину", - спрогнозировал эксперт.
Осенью прошлого года после отмены фиксированного курса гривна уже потеряла около десяти процентов стоимости к американскому доллару из-за чего Нацбанк Украины выступает против девальвации. Главный аргумент состоит в том, что при дальнейшем развитии этого процесса, Национальный банк не сможет поддерживать ценовую стабильность.
"Для Украины это крайне негативная тенденция. Говоря простым языком, экономика страны сегодня находится в глубочайшем кризисе, она не окупает ни проценты по кредиту, которое украинское правительство на себя взяло, ни тело кредита. Впереди - выплаты и их неоткуда взять. Расчет идет только на новые кредиты, которые в последующем лягут на плечи будущих поколений украинцев", - прокомментировал публикацию СМИ Морозов.
30 июня, 12:36"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги Международный валютный фонд (МВФ) не осознает, то в каком положении оказалась Украина, а в противном случае он бы не отказался списать долги Киева. Путем такой нехитрой манипуляции киевский экономист Алексей Кущ выразил публичное возмущение позиции МВФ по Украине
Признание технического дефолта на Украине вынуждает МВФ критиковать и налоговую систему Киева, которая ввиду сложившейся ситуации является слишком мягкой. Собеседники Bloomberg полагают, что следует повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20%. По мнению чиновников из Украины, это спровоцирует недовольство общественности.
Ранее Верховная Рада Украины провалила голосование по закону об увеличении налогов на 30 миллиардов гривен. За принятие документа проголосовало 224 депутата, но его отправили на повторное чтение из-за нехватки еще двух голосов.
Напомним, этим законопроектом предусматривается повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%, установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП — плательщиков единого налога третьей группы, военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% минимальной ЗП, установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%, ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и суммы удержанного налога, а также суммы начисленного единого взноса и др.
"Украина находится в состоянии технического дефолта уже более полугода и ее ждет окончательный дефолт. Я думаю, что после этого очень сложно представить себе суверенитет и независимость государства при этом правительстве и режиме, при такой политике, где все, что зарабатывается выдается на вооруженные силы, на продолжение войны и на погашение кредитов", - добавил эксперт.
Пока что государственную финансовую систему поддерживают союзники Киева, предоставившие 122 миллиарда долларов. Минувшим летом МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в размере 2,2 миллиарда долларов. В целом от Фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
Несмотря на это дефицит бюджета в следующем году составит не менее 15 миллиардов долларов и зарубежные партнеры Киева пока не взяли на себя финансовые обязательства залатать эту брешь.