https://ukraina.ru/20240905/1057258817.html

От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша

От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша - 05.09.2024 Украина.ру

От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша

МВФ потребует у Украины девальвации гривны минимум на 50% ради нового транша, и Киев на это пойдет. В конечном итоге, страну ждет дефолт, который технически произошел уже более полугода назад, заявил специалист в области международных экономических отношений, член комитета Совфеда, полковник службы внешней разведки Игорь Морозов

2024-09-05T13:34

2024-09-05T13:34

2024-09-05T13:34

мвф

украина

киев

игорь морозов

bloomberg

сво

финансирование

транш

запад

россия

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Накануне западное информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинском руководстве сообщило, что Киев ожидает от представителей МВФ требований ускорить девальвацию нацвалюты, снизить процентные ставки, нарастить усилия по сбору налогов и их повышению. Утверждалось, что это необходимо для предоставления Украине следующего транша объемом 1,1 миллиард долларов из программы помощи на 15,6 миллиардов. Осенью прошлого года после отмены фиксированного курса гривна уже потеряла около десяти процентов стоимости к американскому доллару из-за чего Нацбанк Украины выступает против девальвации. Главный аргумент состоит в том, что при дальнейшем развитии этого процесса, Национальный банк не сможет поддерживать ценовую стабильность. Признание технического дефолта на Украине вынуждает МВФ критиковать и налоговую систему Киева, которая ввиду сложившейся ситуации является слишком мягкой. Собеседники Bloomberg полагают, что следует повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20%. По мнению чиновников из Украины, это спровоцирует недовольство общественности. Ранее Верховная Рада Украины провалила голосование по закону об увеличении налогов на 30 миллиардов гривен. За принятие документа проголосовало 224 депутата, но его отправили на повторное чтение из-за нехватки еще двух голосов. Напомним, этим законопроектом предусматривается повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%, установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП — плательщиков единого налога третьей группы, военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% минимальной ЗП, установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%, ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и суммы удержанного налога, а также суммы начисленного единого взноса и др. Пока что государственную финансовую систему поддерживают союзники Киева, предоставившие 122 миллиарда долларов. Минувшим летом МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в размере 2,2 миллиарда долларов. В целом от Фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. Несмотря на это дефицит бюджета в следующем году составит не менее 15 миллиардов долларов и зарубежные партнеры Киева пока не взяли на себя финансовые обязательства залатать эту брешь.Читайте также как МВФ обворовывает каждого украинца в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240630/1055959610.html

https://ukraina.ru/20240703/1056008099.html

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мвф, украина, киев, игорь морозов, bloomberg, сво, финансирование, транш, запад, россия, девальвация, дмитрий ковалевич, нацбанк, новости