Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057507575.html
Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии
Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии - 17.09.2024 Украина.ру
Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии
Информация о том, что Главное управление разведки Украины (ГУР) вместе с исламистами готовит атаки дронов в Сирии, чтобы поражать российские войска, похожа на очередную пиар-акцию на манер тех, что уже не раз бездоказательно мелькали в медиа. Об этом в интервью Украина.ру заявил политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2024-09-17T17:30
2024-09-17T17:31
украина
сирия
россия
петр акопов
сергей соин
владимир путин
украина.ру
чвк
сбу
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/76/1019737611_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_684f9ee0a9d92c7ae566879578ba2734.jpg
Накануне о деятельности украинской разведки в Сирии и ее сотрудничестве с исламистами писала сирийская газета Al Watan, а турецкое СМИ Aydınlık сообщало о переговорах украинской делегации с членами террористической группировки. Сегодня же в сети появилась информация о том, что группа сотрудников спецслужб Киева неоднократно посещала Идлиб для координации и планирования ударов по российским войскам после "отладки новых технологий". Как пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник, речь идет о производстве беспилотной авиации. Прежде сообщалось, будто террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* получила от украинских военных комплектующие для сборки дронов."Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии", — уточняло СМИ. Почти одновременно украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на "источники в разведке", информировало о якобы успешной атаке российской базы дронов в Сирии недалеко от Алеппо. Утверждалось, что журналисты получили "эксклюзивное видео, снятое офицером ГУР Украины". "На эксклюзивном видео...флаг ГУР виден за насыпью на некотором расстоянии от гаража, используемого в качестве российской базы. Вскоре после этого на российском объекте прогремел взрыв, за которым последовала детонация боеприпасов", — сказано в опубликованном сообщении. Судя по кадрам российская база представляет собой огороженный флажками гараж. По периметру военного объекта нет ни наблюдательных постов, ни элементов противовоздушной обороны, ни других огневых средств поражения. Совокупность поступающих внахлест сообщений представляет собой полуфейк, похожий на информацию об участии Киева в операции по уничтожению ЧВК "Вагнер" в Мали, убежден Акопов. Тогда, напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что якобы украинская военная разведка передала туарегам некую информацию, которая помогла исламистам разгромить колонну правительственных сил Мали и "вагнеровцев". Помимо прочего, представитель ГУР намекнул, что малийские повстанцы получили и некое оружие, которое применялось в этой операции. "Эта информация все больше похожа на полуфейк по содержанию похожий на информацию об участии ГУР Украины в операции туарегов-исламистов, проведенной против отряда ЧВК "Вагнер" в Мали. Вагнеровцы действительно попали в засаду, но заявления украинской стороны об их участии в этом носили больше пропагандистский характер, они пытались пиариться на этой истории. Не думаю что у них есть реальные возможности поставить беспилотники или сотрудничать с сирийскими боевиками", - пояснил эксперт. По его словам, реальной властью в регионе обладают не только американцы, но и турки, которые не намерены конфликтовать с Россией в Сирии. С другой стороны, и американская поддержка курдов и различных формирований "проводится аккуратно" и в тех масштабах, которые считают нужным в США. Пускать туда украинцев не в интересах этих сторон - было бы чем помогать, заверил обозреватель. "Это скорее такие пиар-акции призванные пощекотать нервы. Понятно, что какая-то информационная поддержка, передача данных от Украины сирийцам есть, но я не знаю чем они могут помочь с учетом того, что боевых действий как таковых сейчас там не ведется. Я бы относился к этому как к очередному украинскому пиару", - заключил Акопов. Политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин, напротив, считает, что информация о сотрудничестве ГУР Украины с террористами имеет серьезную основу, потому как Киев неоднократно отличался таким подходом к ведению боевых действий. Например, в прошлом году ряд СМИ, в том числе французский телеканал France24 сообщали, что для участия в боевых действиях против российских войск на Украину прибыла группа чеченских боевиков во главе с полевым командиром Абдул Хаким аш-Шишани (Рустамом Ажиевым). Террористы принимали участие в боевых действиях в Сирии против правительственных войск — в частности, эти боевики участвовали в боях в Идлибе. По некоторым данным Аджиеву даже выдали украинский паспорт. "Украинские спецслужбы занимаются системной, жесткой и беспощадной работой на всех направлениях - это элемент того противостояния, которое ведется уже не один год. Методы борьбы против России совершенствуются, а ГУР и СБУ плетут международные террористические сети в которые входят и диверсанты, и террористы и специалисты по психологическим операциям. Более того, есть информация о том, что около 250 специалистов из Украины выехали на базы террористических ближневосточных организаций и обучают их собирать дроны. К этой информации следует относится серьезно", - подчеркнул Соин в комментарии Украина.ру. Заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, озвученные в конце 1990-х годов, сохраняют актуальность и сегодня. К счастью, российским спецслужбам, силовикам и военнослужащим армии есть чем ответить на угрозы, а вот "мочить" психологические операции должны помогать СМИ. Подробнее по этой теме - в статье автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию".*организация признана в России террористической.
украина
сирия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/76/1019737611_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0e262f4e5d3849eb8031bdb58a586bce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сирия, россия, петр акопов, сергей соин, владимир путин, украина.ру, чвк, сбу, главное управление разведки украины (гур), сво, спецслужба, спецоперация, терроризм, террорист, новости
Украина, Сирия, Россия, Петр Акопов, Сергей Соин, Владимир Путин, Украина.ру, ЧВК, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО, спецслужба, Спецоперация, терроризм, террорист, Новости

Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии

17:30 17.09.2024 (обновлено: 17:31 17.09.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать в
Анастасия Градинарова
Все материалы
Информация о том, что Главное управление разведки Украины (ГУР) вместе с исламистами готовит атаки дронов в Сирии, чтобы поражать российские войска, похожа на очередную пиар-акцию на манер тех, что уже не раз бездоказательно мелькали в медиа. Об этом в интервью Украина.ру заявил политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Накануне о деятельности украинской разведки в Сирии и ее сотрудничестве с исламистами писала сирийская газета Al Watan, а турецкое СМИ Aydınlık сообщало о переговорах украинской делегации с членами террористической группировки. Сегодня же в сети появилась информация о том, что группа сотрудников спецслужб Киева неоднократно посещала Идлиб для координации и планирования ударов по российским войскам после "отладки новых технологий".
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник, речь идет о производстве беспилотной авиации. Прежде сообщалось, будто террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* получила от украинских военных комплектующие для сборки дронов.
"Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии", — уточняло СМИ.
Почти одновременно украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на "источники в разведке", информировало о якобы успешной атаке российской базы дронов в Сирии недалеко от Алеппо. Утверждалось, что журналисты получили "эксклюзивное видео, снятое офицером ГУР Украины".
"На эксклюзивном видео...флаг ГУР виден за насыпью на некотором расстоянии от гаража, используемого в качестве российской базы. Вскоре после этого на российском объекте прогремел взрыв, за которым последовала детонация боеприпасов", — сказано в опубликованном сообщении.
Судя по кадрам российская база представляет собой огороженный флажками гараж. По периметру военного объекта нет ни наблюдательных постов, ни элементов противовоздушной обороны, ни других огневых средств поражения.
Совокупность поступающих внахлест сообщений представляет собой полуфейк, похожий на информацию об участии Киева в операции по уничтожению ЧВК "Вагнер" в Мали, убежден Акопов.
Тогда, напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что якобы украинская военная разведка передала туарегам некую информацию, которая помогла исламистам разгромить колонну правительственных сил Мали и "вагнеровцев". Помимо прочего, представитель ГУР намекнул, что малийские повстанцы получили и некое оружие, которое применялось в этой операции.
"Эта информация все больше похожа на полуфейк по содержанию похожий на информацию об участии ГУР Украины в операции туарегов-исламистов, проведенной против отряда ЧВК "Вагнер" в Мали. Вагнеровцы действительно попали в засаду, но заявления украинской стороны об их участии в этом носили больше пропагандистский характер, они пытались пиариться на этой истории. Не думаю что у них есть реальные возможности поставить беспилотники или сотрудничать с сирийскими боевиками", - пояснил эксперт.
По его словам, реальной властью в регионе обладают не только американцы, но и турки, которые не намерены конфликтовать с Россией в Сирии. С другой стороны, и американская поддержка курдов и различных формирований "проводится аккуратно" и в тех масштабах, которые считают нужным в США. Пускать туда украинцев не в интересах этих сторон - было бы чем помогать, заверил обозреватель.
"Это скорее такие пиар-акции призванные пощекотать нервы. Понятно, что какая-то информационная поддержка, передача данных от Украины сирийцам есть, но я не знаю чем они могут помочь с учетом того, что боевых действий как таковых сейчас там не ведется. Я бы относился к этому как к очередному украинскому пиару", - заключил Акопов.
Политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин, напротив, считает, что информация о сотрудничестве ГУР Украины с террористами имеет серьезную основу, потому как Киев неоднократно отличался таким подходом к ведению боевых действий.
Например, в прошлом году ряд СМИ, в том числе французский телеканал France24 сообщали, что для участия в боевых действиях против российских войск на Украину прибыла группа чеченских боевиков во главе с полевым командиром Абдул Хаким аш-Шишани (Рустамом Ажиевым). Террористы принимали участие в боевых действиях в Сирии против правительственных войск — в частности, эти боевики участвовали в боях в Идлибе. По некоторым данным Аджиеву даже выдали украинский паспорт.
"Украинские спецслужбы занимаются системной, жесткой и беспощадной работой на всех направлениях - это элемент того противостояния, которое ведется уже не один год. Методы борьбы против России совершенствуются, а ГУР и СБУ плетут международные террористические сети в которые входят и диверсанты, и террористы и специалисты по психологическим операциям. Более того, есть информация о том, что около 250 специалистов из Украины выехали на базы террористических ближневосточных организаций и обучают их собирать дроны. К этой информации следует относится серьезно", - подчеркнул Соин в комментарии Украина.ру.
Заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, озвученные в конце 1990-х годов, сохраняют актуальность и сегодня. К счастью, российским спецслужбам, силовикам и военнослужащим армии есть чем ответить на угрозы, а вот "мочить" психологические операции должны помогать СМИ.
Подробнее по этой теме - в статье автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию".
*организация признана в России террористической.
 
УкраинаСирияРоссияПетр АкоповСергей СоинВладимир ПутинУкраина.руЧВКСБУГлавное управление разведки Украины (ГУР)СВОспецслужбаСпецоперациятерроризмтеррористНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19Зеленский не планирует заморозку боевых действий и хамит полякам. Итоги 17 сентября
17:52Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне
17:51Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025
17:38Стерненко против Труханова: мэра Одессы обвинили в российском гражданстве
17:31Переписывать историю Украины будут американцы
17:30Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии
16:46Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться
16:46В ожидании сказочного часа: что показала "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве
16:40"Под покровом ночи": Рогов рассказал о хаосе с переброской ВСУ из-за Курской области
16:19Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
16:09Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине
16:07Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма
16:00Перемышль: осада австрийской твердыни на русской земле
15:55Заложники в Судже. Гуманитарные коридоры как одна из главных проблем текущего конфликта
15:35Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
15:32Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень
15:13Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
15:10Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт
14:47"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими
14:26Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов
Лента новостейМолния