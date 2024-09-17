https://ukraina.ru/20240917/1057507575.html

Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии

Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии - 17.09.2024 Украина.ру

Фейк или правда? Эксперты оценили заявление Киева об атаке российской базы в Сирии

Информация о том, что Главное управление разведки Украины (ГУР) вместе с исламистами готовит атаки дронов в Сирии, чтобы поражать российские войска, похожа на очередную пиар-акцию на манер тех, что уже не раз бездоказательно мелькали в медиа. Об этом в интервью Украина.ру заявил политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2024-09-17T17:30

2024-09-17T17:30

2024-09-17T17:31

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петр акопов

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сбу

главное управление разведки украины (гур)

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Накануне о деятельности украинской разведки в Сирии и ее сотрудничестве с исламистами писала сирийская газета Al Watan, а турецкое СМИ Aydınlık сообщало о переговорах украинской делегации с членами террористической группировки. Сегодня же в сети появилась информация о том, что группа сотрудников спецслужб Киева неоднократно посещала Идлиб для координации и планирования ударов по российским войскам после "отладки новых технологий". Как пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник, речь идет о производстве беспилотной авиации. Прежде сообщалось, будто террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* получила от украинских военных комплектующие для сборки дронов."Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии", — уточняло СМИ. Почти одновременно украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на "источники в разведке", информировало о якобы успешной атаке российской базы дронов в Сирии недалеко от Алеппо. Утверждалось, что журналисты получили "эксклюзивное видео, снятое офицером ГУР Украины". "На эксклюзивном видео...флаг ГУР виден за насыпью на некотором расстоянии от гаража, используемого в качестве российской базы. Вскоре после этого на российском объекте прогремел взрыв, за которым последовала детонация боеприпасов", — сказано в опубликованном сообщении. Судя по кадрам российская база представляет собой огороженный флажками гараж. По периметру военного объекта нет ни наблюдательных постов, ни элементов противовоздушной обороны, ни других огневых средств поражения. Совокупность поступающих внахлест сообщений представляет собой полуфейк, похожий на информацию об участии Киева в операции по уничтожению ЧВК "Вагнер" в Мали, убежден Акопов. Тогда, напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что якобы украинская военная разведка передала туарегам некую информацию, которая помогла исламистам разгромить колонну правительственных сил Мали и "вагнеровцев". Помимо прочего, представитель ГУР намекнул, что малийские повстанцы получили и некое оружие, которое применялось в этой операции. "Эта информация все больше похожа на полуфейк по содержанию похожий на информацию об участии ГУР Украины в операции туарегов-исламистов, проведенной против отряда ЧВК "Вагнер" в Мали. Вагнеровцы действительно попали в засаду, но заявления украинской стороны об их участии в этом носили больше пропагандистский характер, они пытались пиариться на этой истории. Не думаю что у них есть реальные возможности поставить беспилотники или сотрудничать с сирийскими боевиками", - пояснил эксперт. По его словам, реальной властью в регионе обладают не только американцы, но и турки, которые не намерены конфликтовать с Россией в Сирии. С другой стороны, и американская поддержка курдов и различных формирований "проводится аккуратно" и в тех масштабах, которые считают нужным в США. Пускать туда украинцев не в интересах этих сторон - было бы чем помогать, заверил обозреватель. "Это скорее такие пиар-акции призванные пощекотать нервы. Понятно, что какая-то информационная поддержка, передача данных от Украины сирийцам есть, но я не знаю чем они могут помочь с учетом того, что боевых действий как таковых сейчас там не ведется. Я бы относился к этому как к очередному украинскому пиару", - заключил Акопов. Политолог и ветеран спецслужб Дмитрий Соин, напротив, считает, что информация о сотрудничестве ГУР Украины с террористами имеет серьезную основу, потому как Киев неоднократно отличался таким подходом к ведению боевых действий. Например, в прошлом году ряд СМИ, в том числе французский телеканал France24 сообщали, что для участия в боевых действиях против российских войск на Украину прибыла группа чеченских боевиков во главе с полевым командиром Абдул Хаким аш-Шишани (Рустамом Ажиевым). Террористы принимали участие в боевых действиях в Сирии против правительственных войск — в частности, эти боевики участвовали в боях в Идлибе. По некоторым данным Аджиеву даже выдали украинский паспорт. "Украинские спецслужбы занимаются системной, жесткой и беспощадной работой на всех направлениях - это элемент того противостояния, которое ведется уже не один год. Методы борьбы против России совершенствуются, а ГУР и СБУ плетут международные террористические сети в которые входят и диверсанты, и террористы и специалисты по психологическим операциям. Более того, есть информация о том, что около 250 специалистов из Украины выехали на базы террористических ближневосточных организаций и обучают их собирать дроны. К этой информации следует относится серьезно", - подчеркнул Соин в комментарии Украина.ру. Заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, озвученные в конце 1990-х годов, сохраняют актуальность и сегодня. К счастью, российским спецслужбам, силовикам и военнослужащим армии есть чем ответить на угрозы, а вот "мочить" психологические операции должны помогать СМИ. Подробнее по этой теме - в статье автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию".*организация признана в России террористической.

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