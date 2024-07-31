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Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию

Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию - 31.07.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию

В первый этап нашей операции на Харьковском направлении большую часть украинского контингента составляли ССО, подразделения, связанные с ГУР. Они оказались в числе первых, кого бросили затыкать дыры, и они понесли потери. А ССО это штучный товар, поэтому вряд ли ими будут разбрасываться в других странах.

2024-07-31T19:30

2024-07-31T19:30

2024-07-31T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив.Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что в конце июля ГУР МО Украины якобы атаковали аэродром армии России "Кувейрес", который находится к востоку от Алеппо. Утверждается, что группировка "Химик" поразила РЭБ и другие цели с помощью БПЛА.- Михаил, кажется ли вам правдоподобной эта история?- Зная, какие профессиональные сказочники работают вокруг Кирилла Буданова*, я бы не удивился, что это попытка оседлать волну, которая поднялась после якобы участия ССО Украины в гибели колонны "Вагнера" в Мали. Не уверен, что у ГУР есть ресурс всерьез этим заниматься. Ни у кого в трезвом уме и здоровой памяти не возникнет желание отправлять боевиков за границу во время такого напряжения на фронте.- То есть все дело в кадровом голоде среди Сил спецопераций Украины?- В первый этап нашей операции на Харьковском направлении большую часть украинского контингента составляли ССО, РДК**, подразделения, связанные с ГУР. Они оказались в числе первых, кого бросили затыкать дыры, и они понесли потери. А ССО это штучный товар, высокопрофессиональные люди, в отличие от скоморохов из РДК, поэтому я сомневаюсь, что ими будут разбрасываться в других странах.- Популярно утверждение, что ГУР это филиал британской MI6. А у Службы безопасности Украины (СБУ) те же самые кураторы?- ГУР МО Украины тесно взаимодействует со всем сообществом "Пяти глаз" (разведывательное сообщество пяти англосаксонских стран − Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии - Ред.). С военной разведкой Минобороны США, с MI6, особенно те части ССО, которые у нас известны как приснопамятные ЦИПСО. Они и создавались с участием британкой киберразведки.Если говорить об СБУ, то это четкая ориентация на США, на АНБ (Агентство нацбезопасности) и ЦРУ. Департамент контрразведки СБУ это чуть ли не структурное подразделение американских спецслужб.- Герой советского фильма "Семнадцать мгновений весны" говорил о том, что между разведкой и контрразведкой идет обычная склока. СБУ и ГУР это конкурирующие структуры?- Безусловно. ГУР МОУ имеет гораздо большее влияние, чем СБУ.- Речь идет о влиянии на Зеленского, или в целом на Офис президента?- Скорее, на систему власти. СБУ только через систему контрразведки, а ГУР очень глубоко запустило свои щупальца.- Эти рычаги влияния на власть предержащих основаны на компромате?- По большей части, да. И угроза силового преследования.- Влияние ГУР дает основание Кириллу Буданову* иметь политические амбиции?- И украинский бизнес, и власть предержащие видят за спиной ГУР международное разведсообщество, которое фундаментальным образом влияет на финансы, банковский сектор, экономику и все остальное. Поддержка разведсообщества позволяет Буданову иметь серьезные политические амбиции.- Противостояние между СБУ и ГУР − это отражение конкуренции более высокого уровня, то есть, между американскими и британскими спецслужбами?- В данном случае это конкуренция местечкового уровня. За коров, которых они доят.- А другие части силового блока, например, полиция, какое влияние имеет на Украине?- Полиция никогда не имела такого влияния, как СБУ. На муниципальном уровне дань, конечно собирает. Полиция курирует накротрафик, это ее основная история.- ТЦК на Украине можно считать отдельной силовой структурой?- Я бы назвал ТЦК финансовой пирамидой.- То есть с ними можно решить вопросы, условно говоря, с форсированием приграничной реки Тиса в нужную сторону?- Как раз с полицией на низовом уровне они и взаимодействуют. "Обилечивают" рядовых обывателей.- А при нелегальном пересечении госграницы в западном направлении силовые структуры и криминал работают в связке?- Да. Сейчас эта технология перераспределилась от выезда к отсрочкам. То есть контроль над границей ужесточился, и большую часть бизнеса по уклонению от мобилизации составляют разные брони и отсрочки. До этого ключевой историей было взаимодействие служб и контрабандистов, которые вывозили людей. Сейчас так много сообщений о том, что кого-то застрелили, кто-то утонул, потому что организованных каналов выхода стало значительно меньше, а стоят они гораздо дороже. Народ в отчаянии бросается сам, поэтому люди гибнут или попадают в руки пограничников.- Из открытых источников мы знаем, что ВСУ при главкоме Залужном пользовались популярностью в обществе. А как дело обстоит при Александре Сырском?- Это всегда для меня был очень сложный вопрос – оценка тех или иных общественных институтов. Всегда в общественных оценках на Украине высоко стояла церковь или военные после 2014 года. Во-первых, всегда существует эффект умолчания. Интервьюируемые опасаются негативно высказываться в адрес военных и армии как института. Здесь работает логика за все хорошее против всего плохого.Армия – наши защитники, церковь – морально-этический институт. Но когда дело доходит до частностей, отношение к армии меняется. Она воспринимается как что-то страшное, черное и неизбежное. Но вряд ли именно к военным плохое отношение. Скорее, их воспринимают как потерпевших, людей, которых насильно пригнали под бомбы и снаряды. А к военкомам и ТЦК лютая ненависть.- СБУ сообщает о задержании шестерых одесситов, которые подожгли более 15 военных автомобилей. Якобы они действовали под руководством "кураторов" из ФСБ. Мы, конечно, можем поставить только положительную оценку такому явлению, как горящие авто ВСУ, но насколько все это отражает общественные настроения на Украине?- Я бы остерегся причислять подобные эксцессы к примерам самовольного неорганизованного сопротивления. Верю, что ведется системная работа наших спецслужб с организованным подпольем. Но обыватели в массе своей стараются не отсвечивать, а поджоги 10-15 автомобилей, конечно, явление организованное. То, что рядовой обыватель, мужчина призывного возраста, вряд ли начнет этим заниматься, я глубоко убежден.- В недавнем интервью вы говорили, что в январе Зеленский может организовать референдум по вопросам переговоров с Россией. А что может заставить его отказаться от этой идеи?- Референдум для них — это вынужденная история. Это желание сохранить себя в этих изменениях, потому что конец военного положения означает выборы. А выборы — это вопрос личных рейтингов Зеленского и его перспективы. В этой логике будущих выборов, когда бы они не произошли, Зеленскому не хочется оказаться человеком, которого обвинят в поражении в войне.Если будет жесткое требование от западных спонсоров войны садиться за стол переговоров, то ему хочется иметь на руках результаты референдума, чтобы сказать: это не я так решил, это мы все так решили. Никаких других целей у этого референдума нет. Если они увидят, что есть гарантии сохранения у власти есть и так, то могут референдум не проводить.* - Признан террористом и экстремистом в РФ** - Организация запрещена в России.О взаимоотношениях командного состава ВСУ с политической верхушкой Украины: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, кирилл буданов, александр сырский, mi6, всу, харьков, сирия, вооруженные силы украины, сбу