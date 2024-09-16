https://ukraina.ru/20240916/1057471945.html

Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms

Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms - 16.09.2024 Украина.ру

Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms

Сайты компании Lobaev Arms, производящей винтовки для российских военных, подверглись хакерской атаке. Сообщение об этом 16 сентября появилось в телеграм-канале компании

2024-09-16T10:59

2024-09-16T10:59

2024-09-16T10:59

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Компания Lobaev Arms много лет занимается разработкой и производством высокоточных снайперских систем. Изначально ее продукция предназначалась для стрелков-спортсменов и охотников, но позже к потенциальным пользователям отнесли и снайперов из разных структур и подразделений.Известно, что винтовки Lobaev Arms использовались в Донбассе еще до начала СВО. Их использовали против украинских боевиков, проводивших "антитеррористическую операцию" в регионе.В ходе такой эксплуатации был накоплен опыт, позволивший усовершенствовать снайперские системы. С началом СВО коллектив компании перешел на работу в усиленном режиме для выполнения задач по поставке снайперских винтовок и боеприпасов в войсковые части ВС РФ. Уже произведено более тысячи снайперских комплектов, что сделало винтовки Lobaev Arms одним из символов спецоперации.

https://ukraina.ru/20240916/1057470168.html

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новости, калужская область, донбасс, россия, оружие, хакер, атака