Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
Сайты компании Lobaev Arms, производящей винтовки для российских военных, подверглись хакерской атаке. Сообщение об этом 16 сентября появилось в телеграм-канале компании
"На прошлой неделе была хакерская атака на все наши доменные имена. Хостинг закрыл доступ к нашим сайтам, дабы избежать непоправимых последствий. Принимаются дополнительные меры по защите и скоро работа сайтов будет восстановлена", - говорится в публикации канала.
Компания Lobaev Arms много лет занимается разработкой и производством высокоточных снайперских систем. Изначально ее продукция предназначалась для стрелков-спортсменов и охотников, но позже к потенциальным пользователям отнесли и снайперов из разных структур и подразделений.
Известно, что винтовки Lobaev Arms использовались в Донбассе еще до начала СВО. Их использовали против украинских боевиков, проводивших "антитеррористическую операцию" в регионе.
Известно, что винтовки Lobaev Arms использовались в Донбассе еще до начала СВО. Их использовали против украинских боевиков, проводивших "антитеррористическую операцию" в регионе.
В ходе такой эксплуатации был накоплен опыт, позволивший усовершенствовать снайперские системы. С началом СВО коллектив компании перешел на работу в усиленном режиме для выполнения задач по поставке снайперских винтовок и боеприпасов в войсковые части ВС РФ. Уже произведено более тысячи снайперских комплектов, что сделало винтовки Lobaev Arms одним из символов спецоперации.
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