Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms - 16.09.2024 Украина.ру
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Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms - 16.09.2024 Украина.ру
Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
Сайты компании Lobaev Arms, производящей винтовки для российских военных, подверглись хакерской атаке. Сообщение об этом 16 сентября появилось в телеграм-канале компании
2024-09-16T10:59
2024-09-16T10:59
новости
калужская область
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россия
оружие
хакер
атака
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Компания Lobaev Arms много лет занимается разработкой и производством высокоточных снайперских систем. Изначально ее продукция предназначалась для стрелков-спортсменов и охотников, но позже к потенциальным пользователям отнесли и снайперов из разных структур и подразделений.Известно, что винтовки Lobaev Arms использовались в Донбассе еще до начала СВО. Их использовали против украинских боевиков, проводивших "антитеррористическую операцию" в регионе.В ходе такой эксплуатации был накоплен опыт, позволивший усовершенствовать снайперские системы. С началом СВО коллектив компании перешел на работу в усиленном режиме для выполнения задач по поставке снайперских винтовок и боеприпасов в войсковые части ВС РФ. Уже произведено более тысячи снайперских комплектов, что сделало винтовки Lobaev Arms одним из символов спецоперации.
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новости, калужская область, донбасс, россия, оружие, хакер, атака
Новости, Калужская область, Донбасс, Россия, оружие, хакер, атака

Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms

10:59 16.09.2024
 
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Сайты компании Lobaev Arms, производящей винтовки для российских военных, подверглись хакерской атаке. Сообщение об этом 16 сентября появилось в телеграм-канале компании
"На прошлой неделе была хакерская атака на все наши доменные имена. Хостинг закрыл доступ к нашим сайтам, дабы избежать непоправимых последствий. Принимаются дополнительные меры по защите и скоро работа сайтов будет восстановлена", - говорится в публикации канала.
Компания Lobaev Arms много лет занимается разработкой и производством высокоточных снайперских систем. Изначально ее продукция предназначалась для стрелков-спортсменов и охотников, но позже к потенциальным пользователям отнесли и снайперов из разных структур и подразделений.

Известно, что винтовки Lobaev Arms использовались в Донбассе еще до начала СВО. Их использовали против украинских боевиков, проводивших "антитеррористическую операцию" в регионе.
В ходе такой эксплуатации был накоплен опыт, позволивший усовершенствовать снайперские системы. С началом СВО коллектив компании перешел на работу в усиленном режиме для выполнения задач по поставке снайперских винтовок и боеприпасов в войсковые части ВС РФ. Уже произведено более тысячи снайперских комплектов, что сделало винтовки Lobaev Arms одним из символов спецоперации.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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