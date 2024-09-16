"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057444149.html
"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском
"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском - 16.09.2024 Украина.ру
"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском
На удерживаемом участке в Курской области противник не смог обустроить приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T06:15
2024-09-16T06:15
новости
курская область
россия
александр сырский
вс рф
всу
саперы
оборона
минирование
грозный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057423650_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_fc757bcc7632aa669ec0a9127c2a03af.jpg.webp
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс, сообщил военкор..В Курской области нет необходимости искать слабые места в обороне противника, потому что там нет сплошной линии фронта. Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону, указал он.Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.Освежить войска враг уже не сможет. А у армии РФ есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а российские командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240913/1057437995.html
курская область
россия
грозный
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057423650_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_1cd101a37a1b4176aeb1243774ab5530.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, александр сырский, вс рф, всу, саперы, оборона, минирование, грозный, евгений норин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Курская область, Россия, Александр Сырский, ВС РФ, ВСУ, саперы, оборона, минирование, Грозный, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском

06:15 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
На удерживаемом участке в Курской области противник не смог обустроить приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс, сообщил военкор..
В Курской области нет необходимости искать слабые места в обороне противника, потому что там нет сплошной линии фронта. Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону, указал он.
"Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию", — подчеркнул Линин.
Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.
Освежить войска враг уже не сможет. А у армии РФ есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а российские командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах спецоперации - в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного на сайте Украина.ру
Дональд Трамп
13 сентября, 16:18
Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по УкраинеПоявилась информация, в чём заключается план 45-го президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. С одной стороны, это попытка реанимировать Стамбульские соглашения, что приемлемо для Москвы, с другой - реализация этого плана не позволит ей достичь ключевой цели СВО.
 
НовостиКурская областьРоссияАлександр СырскийВС РФВСУсаперыоборонаминированиеГрозныйЕвгений НоринВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
07:33Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
07:16Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессмен
07:09Два боксера для одной Украины. Усик и Кличко - новые лидеры страны
06:30У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области
06:21Американцы не хотели, чтобы мир это видел. Опубликованы снимки резни в иракской Хадитие
06:15"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском
06:00"Воткнут в ВСУ новые иголки": Норин раскрыл, пойдут ли ВС РФ на Сумы или будут дрессировать по-другому
05:58Сладкая российская безыдейность
05:45Проблемы у них серьезные: эксперт раскрыл, почему ВСУ будут удерживать Суджу "всеми руками и ногами"
05:30Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому
05:30"Дронами размотали роту ВСУ": Норин о том, что произошло, когда под Курск приехали серьезные "папаши"
05:17Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
05:15Эксперт объяснил, что будет, если у Зеленского "закончится Суджа", а ВС РФ начнут наступление на Сумы
05:00"РЭБ нас не спасет": участник СВО объяснил, почему перед прорывом нужно уничтожить всех дроноводов ВСУ
04:45Наступление идет, поселки освобождаются: журналист оценил текущую ситуацию под Курском и на Донбассе
04:30Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
04:15ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
04:00Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
03:45Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
Лента новостейМолния