https://ukraina.ru/20240916/1057444149.html

"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском

"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском - 16.09.2024 Украина.ру

"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском

На удерживаемом участке в Курской области противник не смог обустроить приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T06:15

2024-09-16T06:15

2024-09-16T06:15

новости

курская область

россия

александр сырский

вс рф

всу

саперы

оборона

минирование

грозный

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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс, сообщил военкор..В Курской области нет необходимости искать слабые места в обороне противника, потому что там нет сплошной линии фронта. Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону, указал он.Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.Освежить войска враг уже не сможет. А у армии РФ есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а российские командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240913/1057437995.html

курская область

россия

грозный

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новости, курская область, россия, александр сырский, вс рф, всу, саперы, оборона, минирование, грозный, евгений норин, вооруженные силы украины, украина.ру