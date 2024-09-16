"Все саперы отправились на тот свет": военкор объяснил, почему ВСУ не построили оборону под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На удерживаемом участке в Курской области противник не смог обустроить приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс, сообщил военкор..
В Курской области нет необходимости искать слабые места в обороне противника, потому что там нет сплошной линии фронта. Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону, указал он.
"Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию", — подчеркнул Линин.
Для этого нужны специалисты, которых у ВСУ нет. Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.
Освежить войска враг уже не сможет. А у армии РФ есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а российские командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
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