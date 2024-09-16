https://ukraina.ru/20240916/1057436641.html

ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"

ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу" - 16.09.2024 Украина.ру

ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"

ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, но российские бойцы устроили им "Орловско-Курскую дугу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T04:15

2024-09-16T04:15

2024-09-16T04:15

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сво

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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Когда российская армия начала стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику, сообщил военкор.А техника на больших пространствах имеет ключевое значение. Пешком не набегаешься, на чем-то нужно ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Долго гонять без ремонта невозможно, отметил эксперт.Российская колонна зашла в населенный пункт, зачистила там ВСУ и закрепилась. Как только мы подготовились, то смогли решить задачи, которые казались очень сложными, указал Линин."ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057411192.html

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новости, россия, курск, киев, вс рф, всу, военная техника, бронетехника, контрнаступление, сво, курская область