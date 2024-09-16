ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу" - 16.09.2024 Украина.ру
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ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу" - 16.09.2024 Украина.ру
ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, но российские бойцы устроили им "Орловско-Курскую дугу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T04:15
2024-09-16T04:15
новости
россия
курск
киев
вс рф
всу
военная техника
бронетехника
контрнаступление
сво
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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Когда российская армия начала стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику, сообщил военкор.А техника на больших пространствах имеет ключевое значение. Пешком не набегаешься, на чем-то нужно ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Долго гонять без ремонта невозможно, отметил эксперт.Российская колонна зашла в населенный пункт, зачистила там ВСУ и закрепилась. Как только мы подготовились, то смогли решить задачи, которые казались очень сложными, указал Линин."ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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россия
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киев
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новости, россия, курск, киев, вс рф, всу, военная техника, бронетехника, контрнаступление, сво, курская область
Новости, Россия, Курск, Киев, ВС РФ, ВСУ, военная техника, бронетехника, контрнаступление, СВО, Курская область

ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"

04:15 16.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту, но российские бойцы устроили им "Орловско-Курскую дугу". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Когда российская армия начала стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику, сообщил военкор.
А техника на больших пространствах имеет ключевое значение. Пешком не набегаешься, на чем-то нужно ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Долго гонять без ремонта невозможно, отметил эксперт.
Российская колонна зашла в населенный пункт, зачистила там ВСУ и закрепилась. Как только мы подготовились, то смогли решить задачи, которые казались очень сложными, указал Линин.
"ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Дмитрий Голубовский интервью
12 сентября, 19:30
Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это злоНа сегодняшний день мы еще не решили вопросы безопасности. Мы только отодвинули фронт от Донецка. Чтобы решить вопросы безопасности, нужно, во-первых, установить контроль над Черным морем и обеспечить спокойную торговлю. Второе, это преподать врагу такой урок, чтобы он не думал нам навредить.
 
НовостиРоссияКурскКиевВС РФВСУвоенная техникабронетехникаконтрнаступлениеСВОКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
04:15ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
04:00Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
03:45Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
03:30Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
03:15"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
03:00Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области
19:05Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак"
18:41Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов
18:19Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих
18:02Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды
17:49Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде
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