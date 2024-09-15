Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр" - 15.09.2024 Украина.ру
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Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"
Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр" - 15.09.2024 Украина.ру
Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"
Главком ВСУ не умеет проводить успешных отступлений и пополнять армию ему особо нечем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T04:52
2024-09-15T04:52
всу
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новости
украина
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донецкая народная республика
александр сырский
новые регионы
военкор
кто
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Он отметил, что в начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне."А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать?, - задался вопросом Лиин. - Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами. а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны"."Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр. Не может она нынешними своими силами удерживать такие огромные пространства. Даже если она мобилизует миллион человек, обучить и обстрелять такое количество людей сразу невозможно. На это нужно время, а времени у них нет", - констатировал военкор.По мнению Линина, у противника не хватает сил и поэтому населённые пункты ДНР сейчас освобождаются гораздо быстрее."Некоторые аналитики утверждают, что у Украины на Запорожском направлении есть приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров", - уверен Линан.По его мнению, главком ВСУ как пожарные команды бросает по разным направлениям боеготовые бригады. Они кратковременно способны стабилизировать для ВСУ ситуацию. Однако на других участках линии боевого соприкосновения у них возникает коллапс – "затормозили нас под Селидово, зато стал рушиться Украинск"."Освежить войска враг уже не сможет. А у нас есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями", - резюмировал военкор.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация "Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ
https://ukraina.ru/20240912/1057403052.html
украина
днепр
донецкая народная республика
запорожье
запорожское направление
запорожская область
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всу, потери всу, новости, украина, днепр, донецкая народная республика, александр сырский, новые регионы, военкор, кто, сво, запорожье, запорожское направление, запорожская область, селидово, вооруженные силы украины
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Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"

04:52 15.09.2024
 
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Главком ВСУ не умеет проводить успешных отступлений и пополнять армию ему особо нечем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Он отметил, что в начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне.
"А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать?, - задался вопросом Лиин. - Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами. а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны".
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"Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр. Не может она нынешними своими силами удерживать такие огромные пространства. Даже если она мобилизует миллион человек, обучить и обстрелять такое количество людей сразу невозможно. На это нужно время, а времени у них нет", - констатировал военкор.
По мнению Линина, у противника не хватает сил и поэтому населённые пункты ДНР сейчас освобождаются гораздо быстрее.
"Некоторые аналитики утверждают, что у Украины на Запорожском направлении есть приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров", - уверен Линан.
По его мнению, главком ВСУ как пожарные команды бросает по разным направлениям боеготовые бригады. Они кратковременно способны стабилизировать для ВСУ ситуацию. Однако на других участках линии боевого соприкосновения у них возникает коллапс – "затормозили нас под Селидово, зато стал рушиться Украинск".
"Освежить войска враг уже не сможет. А у нас есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями", - резюмировал военкор.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация "Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ
 
ВСУпотери ВСУНовостиУкраинаДнепрДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийНовые регионывоенкорКТОСВОЗапорожьеЗапорожское направлениеЗапорожская областьСелидовоВооруженные силы Украины
 
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