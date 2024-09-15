https://ukraina.ru/20240915/1057423005.html

Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"

Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр" - 15.09.2024 Украина.ру

Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"

Главком ВСУ не умеет проводить успешных отступлений и пополнять армию ему особо нечем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-15T04:52

2024-09-15T04:52

2024-09-15T04:52

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Он отметил, что в начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне."А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать?, - задался вопросом Лиин. - Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами. а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны"."Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр. Не может она нынешними своими силами удерживать такие огромные пространства. Даже если она мобилизует миллион человек, обучить и обстрелять такое количество людей сразу невозможно. На это нужно время, а времени у них нет", - констатировал военкор.По мнению Линина, у противника не хватает сил и поэтому населённые пункты ДНР сейчас освобождаются гораздо быстрее."Некоторые аналитики утверждают, что у Украины на Запорожском направлении есть приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров", - уверен Линан.По его мнению, главком ВСУ как пожарные команды бросает по разным направлениям боеготовые бригады. Они кратковременно способны стабилизировать для ВСУ ситуацию. Однако на других участках линии боевого соприкосновения у них возникает коллапс – "затормозили нас под Селидово, зато стал рушиться Украинск"."Освежить войска враг уже не сможет. А у нас есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями", - резюмировал военкор.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация "Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ

https://ukraina.ru/20240912/1057403052.html

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