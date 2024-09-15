Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Главком ВСУ не умеет проводить успешных отступлений и пополнять армию ему особо нечем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Он отметил, что в начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне.
"А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать?, - задался вопросом Лиин. - Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами. а потом заявляет, что они "перешли на вторую линию обороны".
12 сентября, 13:06Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - картыПодконтрольные киевскому режиму СМИ публикуют карты с отмеченными регионами России, которые окажутся в зоне поражения западных ракет. Карты рассчитаны на несколько типов боеприпасов, в том числе Storm Shadow/SCALP с дальностью 560 километров. Такие карты, например, опубликовал украинский портал Defence Express
"Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр. Не может она нынешними своими силами удерживать такие огромные пространства. Даже если она мобилизует миллион человек, обучить и обстрелять такое количество людей сразу невозможно. На это нужно время, а времени у них нет", - констатировал военкор.
По мнению Линина, у противника не хватает сил и поэтому населённые пункты ДНР сейчас освобождаются гораздо быстрее.
"Некоторые аналитики утверждают, что у Украины на Запорожском направлении есть приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров", - уверен Линан.
По его мнению, главком ВСУ как пожарные команды бросает по разным направлениям боеготовые бригады. Они кратковременно способны стабилизировать для ВСУ ситуацию. Однако на других участках линии боевого соприкосновения у них возникает коллапс – "затормозили нас под Селидово, зато стал рушиться Украинск".
"Освежить войска враг уже не сможет. А у нас есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями", - резюмировал военкор.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация "Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ