"Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ - 12.09.2024 Украина.ру
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"Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ
"Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ - 12.09.2024 Украина.ру
"Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ
Курская авантюра ВСУ войдет в учебники истории, однако не в раздел поучительной военной тактики, а на страницы, посвященные трагическим ошибкам. Такое мнение в статье для американского журнала National Interest высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм
2024-09-12T12:42
2024-09-12T12:42
новости
курская область
россия
киев
украина
провокация
всу
джо байден
сша
the economist
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Он резюмировал, что крупные наступательные операции ВСУ на данном этапе только отвлекают ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.В конце августа американский журнал Forbes написал, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".А британский журнал The Economist отметил, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тысяч человек.Неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20240912/1057399961.html
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новости, курская область, россия, киев, украина, провокация, всу, джо байден, сша, the economist, forbes, владимир путин
Новости, Курская область, Россия, Киев, Украина, провокация, ВСУ, Джо Байден, США, The Economist, Forbes, Владимир Путин

"Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ

12:42 12.09.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Курская авантюра ВСУ войдет в учебники истории, однако не в раздел поучительной военной тактики, а на страницы, посвященные трагическим ошибкам. Такое мнение в статье для американского журнала National Interest высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм

"Вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой. С точки зрения целей Киева, наступление в Курской области достигло в лучшем случае неоднозначных результатов", - написал Грэм.

Он резюмировал, что крупные наступательные операции ВСУ на данном этапе только отвлекают ограниченные ресурсы Киева от его основной задачи.
11:31
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В конце августа американский журнал Forbes написал, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".
А британский журнал The Economist отметил, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.
31 августа, 09:31
The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направленииБританский журнал The Economist сообщает: несмотря на туман войны и покров украинской оперативной секретности, спутниковые снимки подтверждают, что ситуация в Курской области стабилизировалась
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тысяч человек.
Неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается.
"Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
5 сентября, 11:10
"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФРоссийские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
 
НовостиКурская областьРоссияКиевУкраинапровокацияВСУДжо БайденСШАThe EconomistForbesВладимир Путин
 
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