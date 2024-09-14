Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет" - 14.09.2024 Украина.ру
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Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет" - 14.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
Из оккупированных ВСУ районов Курской области эвакуировали больше 100 тысяч человек и расселили "по всей стране". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-14T08:30
2024-09-14T08:30
новости
курская область
россия
курск
вооруженные силы украины
всу
кто
гуманитарная помощь
гуманитарная политика
переселенцы
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Их в Курске нет, - сказал он, отвечая на вопрос о расселении жителей области. - Тем более, многие куряне уехали из города. Дело в том, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, а в раннем возрасте оно никуда не годится. Родителям пришлось бы заниматься с ребенком дома, не имея возможности зарабатывать деньги. Поэтому они предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы дети могли ходить в школу".Советник губернатора Курской области подчеркнул, что "никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет". При этом он отметил, что ранее "никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией"."Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", - признал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
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новости, курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, всу, кто, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, переселенцы, беженцы, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, оккупация, бюрократия, школа, школьники, дети, семья, дистанционное обучение
Новости, Курская область, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, переселенцы, беженцы, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, оккупация, бюрократия, Школа, школьники, дети, Семья, дистанционное обучение

Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"

08:30 14.09.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Читать в
Из оккупированных ВСУ районов Курской области эвакуировали больше 100 тысяч человек и расселили "по всей стране". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
"Их в Курске нет, - сказал он, отвечая на вопрос о расселении жителей области. - Тем более, многие куряне уехали из города. Дело в том, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, а в раннем возрасте оно никуда не годится. Родителям пришлось бы заниматься с ребенком дома, не имея возможности зарабатывать деньги. Поэтому они предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы дети могли ходить в школу".
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Советник губернатора Курской области подчеркнул, что "никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет". При этом он отметил, что ранее "никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией".
"Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", - признал Алехин.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
 
НовостиКурская областьРоссияКурскВооруженные силы УкраиныВСУКТОгуманитарная помощьгуманитарная политикапереселенцыбеженцысоциальная политикасоциальное государствосоциальная инфраструктураоккупациябюрократияШколашкольникидетиСемьядистанционное обучение
 
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