https://ukraina.ru/20240914/1057349274.html

Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"

Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет" - 14.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"

Из оккупированных ВСУ районов Курской области эвакуировали больше 100 тысяч человек и расселили "по всей стране". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-14T08:30

2024-09-14T08:30

2024-09-14T08:30

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гуманитарная политика

переселенцы

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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Их в Курске нет, - сказал он, отвечая на вопрос о расселении жителей области. - Тем более, многие куряне уехали из города. Дело в том, что в регионе из-за войны установили дистанционное обучение, а в раннем возрасте оно никуда не годится. Родителям пришлось бы заниматься с ребенком дома, не имея возможности зарабатывать деньги. Поэтому они предпочли уехать в более безопасные регионы, чтобы дети могли ходить в школу".Советник губернатора Курской области подчеркнул, что "никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет". При этом он отметил, что ранее "никто не сталкивался с таким большим количеством людей, но сейчас мы обработали комплексную систему обеспечения граждан продуктовыми наборами и бытовой химией"."Конечно, есть определенные бюрократические проблемы, когда для выдачи жилищного сертификата нужно провести оценку дома, а дом сейчас на оккупированной территории. Вопросы эти так или иначе решаются", - признал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

https://ukraina.ru/20240910/1057348808.html

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