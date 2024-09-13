"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию - 13.09.2024 Украина.ру
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"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию - 13.09.2024 Украина.ру
"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
Владимир Зеленский публично набросился с резкой критикой на мирные инициативы двух авторитетных стран – Бразилии и Китая – которые направлены на завершение украинского конфликта.
2024-09-13T06:17
2024-09-13T06:19
бразилия
китай
россия
владимир зеленский
александр чалый
владимир путин
брикс
верховная рада
ес
эксклюзив
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В интервью бразильскому порталу Metrópoles Зеленский заявил: "Китайско-бразильское предложение деструктивно, это всего лишь политическое заявление"."Я говорил президенту Бразилии Луису Инасио ла Силве, и мы передавали китайской стороне: "давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать: вот наша инициатива, ничего у нас не спросив?", – довольно сумбурно высказался бывший украинский президент, утративший легитимность своего статуса.Суть его претензий состоит в том, что Бразилия и Китай обсуждают свой мирный план с Россией. Но бразильские и китайские дипломаты говорили о своих предложениях и Киеву – в этом нет ничего секретного. Просто их инициативы, которые учитывают требования российской стороны, категорически не нравятся ни самому Зеленскому, ни стоящему за его спиной Западу.Попытка оскорбить две огромные страны, лидирующие в Азии и Латинской Америке, может показаться отборной глупостью. Но у действий Зеленского могут быть собственные мотивы. Хотя рациональными их, конечно, не назовешь.Во-первых, он реагирует на прогрессирующее ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном – в надежде на то, что его фраза будет услышана в Белом доме, где сейчас часто звучат антикитайские заявления.Во-вторых, Зеленский явно раздражен успешными контактами российской и китайской стороны. Ведь сегодня, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин примет приглашение поучаствовать в саммите БРИКС в Казани.Туда же собрался приехать и бразильский президент Лула. И эта будущая встреча явно не вызывает у Киева удовольствия.Наконец, в администрации Зеленского просто не хотят мира – поскольку после утраты легитимности бывшего украинского президента и Верховной Рады единственным источником их власти остается продолжение конфликта любыми средствами.Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, который участвовал в стамбульских переговорах весной 2022 года, прямо заявил об этом китайцам в рамках панельной дискуссии 11-го Сяньшанского форума по безопасности в Пекине."Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, то сейчас, на мой личный взгляд, никаких возможностей для политического урегулирования нет", – заявил этот украинский дипломат, который наверняка обезопасил от тотальной мобилизации имени Зеленского и себя и своих родных.Китайская сторона, скорее всего, укрепит после таких заявлений мнение о недоговороспособности Киева, который ведет себя по-настоящему деструктивно, послушно реализуя западную стратегию, направленную на самоубийственную эскалацию украинского конфликта.Причем, Зеленский не переживает, чем это все закончится для Украины и всего остального мира.При этом, слова Чалого стали для всех очередным, уже которым по счету свидетельством того, что мирные договоренности были в своей время реальны. Однако их реализации помешали в США. Что также не останется незамеченным для наблюдателей и экспертов.Однако важно понимать – подобные эмоциональные оскорбления в адрес влиятельных стран объективно усиливают изоляцию Киева от Глобального Юга. Заранее рассорившись с такими странами как Китай и Бразилия, Зеленский показывает, что он в принципе не ищет реального дипломатического решения конфликта.А это заведомо ставит крест на попытках созвать очередную бессмысленную пародию на мирную конференцию, не приглашая туда Россию – как это было летом в Швейцарии.Атака на Бразилию, которую совершил в информационном пространстве Зеленский, довольно симптоматично совпала с серьезным обострением конфликта между бразильскими властями и Западом.Федеральный верховный суд Бразилии вступил в жесткое противостояние с Илоном Маском, который отказался убрать из своей социальной сети несколько публикаций по распоряжению бразильских судей и прокуроров. И в результате ее заблокировали для бразильцев начиная с 31 августа.Бразильские власти заявили о том, что стране нужно срочно разработать свой собственный национальный мессенджер, чтобы самое большое латиноамериканское государство не зависело в этом от США и ЕС.А это достаточно наглядно демонстрирует растущее недоверие между бывшими хозяевами мира из Вашингтона и набирающими силу государствами, которые хотят избавиться от прежней зависимости, какие бы формы она ни принимала.Москва никогда не рассматривалась в Бразилии в качестве подобной угрозы, и сотрудничество между двумя странами объективно усилилось.Торговля с Россией важна для национальной безопасности Бразилии. За январь-август текущего года бразильские компании нарастили ввоз удобрений на 10%, а их основным поставщиком выступают сейчас именно россияне.За первые восемь месяцев года закупки российских удобрений увеличились на 13%, составив почти семь миллионов тонн – что является для Бразилии историческим максимумом.Удобрения позволяют развивать сельское хозяйство огромной страны, чтобы прокормить ее растущее население и помочь развитию обширных аграрных регионов. Это важная часть экономической стратегии Лулы, и разрывать отношения с Москвой ради хотелок Зеленского, или даже под давлением Белого дома, бразильцы определенно не будут.Сотрудничество развивается даже в области футбола, несмотря на попытки Запада полностью отлучить россиян от спортивных соревнований. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес сообщил, что его страна готова рассмотреть предложение о проведении товарищеской игры с российской сборной по футболу. А бразильская сборная всегда являлась одной из самых популярных и лучших в мире.Попытки обесценить усилия китайских и бразильских дипломатов очень ясно обозначают тупик, в который загоняет себя сегодня режим Зеленского.Украина ведет себя все более деструктивно, обвиняя в этом других. А постоянное хамство в ходе полемики, которое давно стало фирменным знаком киевских политиков, неизбежно принесет свои результаты в виде ответных действий других стран мира.О других особенностях формирования БРИКС - в статье Евгении Кондаковой "Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС"
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Украина.ру
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5
4.7
96
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бразилия, китай, россия, владимир зеленский, александр чалый, владимир путин, брикс, верховная рада, ес, эксклюзив
Бразилия, Китай, Россия, Владимир Зеленский, Александр Чалый, Владимир Путин, БРИКС, Верховная Рада, ЕС, Эксклюзив

"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию

06:17 13.09.2024 (обновлено: 06:19 13.09.2024)
 
Луис Инасио ла Силва
Луис Инасио ла Силва
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Леонид Николенко
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Владимир Зеленский публично набросился с резкой критикой на мирные инициативы двух авторитетных стран – Бразилии и Китая – которые направлены на завершение украинского конфликта.
В интервью бразильскому порталу Metrópoles Зеленский заявил: "Китайско-бразильское предложение деструктивно, это всего лишь политическое заявление".
"Я говорил президенту Бразилии Луису Инасио ла Силве, и мы передавали китайской стороне: "давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать: вот наша инициатива, ничего у нас не спросив?", – довольно сумбурно высказался бывший украинский президент, утративший легитимность своего статуса.
Суть его претензий состоит в том, что Бразилия и Китай обсуждают свой мирный план с Россией. Но бразильские и китайские дипломаты говорили о своих предложениях и Киеву – в этом нет ничего секретного. Просто их инициативы, которые учитывают требования российской стороны, категорически не нравятся ни самому Зеленскому, ни стоящему за его спиной Западу.
Попытка оскорбить две огромные страны, лидирующие в Азии и Латинской Америке, может показаться отборной глупостью. Но у действий Зеленского могут быть собственные мотивы. Хотя рациональными их, конечно, не назовешь.
Во-первых, он реагирует на прогрессирующее ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном – в надежде на то, что его фраза будет услышана в Белом доме, где сейчас часто звучат антикитайские заявления.
Во-вторых, Зеленский явно раздражен успешными контактами российской и китайской стороны. Ведь сегодня, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин примет приглашение поучаствовать в саммите БРИКС в Казани.
Туда же собрался приехать и бразильский президент Лула. И эта будущая встреча явно не вызывает у Киева удовольствия.
Наконец, в администрации Зеленского просто не хотят мира – поскольку после утраты легитимности бывшего украинского президента и Верховной Рады единственным источником их власти остается продолжение конфликта любыми средствами.
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, который участвовал в стамбульских переговорах весной 2022 года, прямо заявил об этом китайцам в рамках панельной дискуссии 11-го Сяньшанского форума по безопасности в Пекине.
"Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, то сейчас, на мой личный взгляд, никаких возможностей для политического урегулирования нет", – заявил этот украинский дипломат, который наверняка обезопасил от тотальной мобилизации имени Зеленского и себя и своих родных.
Китайская сторона, скорее всего, укрепит после таких заявлений мнение о недоговороспособности Киева, который ведет себя по-настоящему деструктивно, послушно реализуя западную стратегию, направленную на самоубийственную эскалацию украинского конфликта.
Причем, Зеленский не переживает, чем это все закончится для Украины и всего остального мира.
Майкл Бом интервью
29 августа, 20:23
Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиватьсяВ окружении Трампа есть человек, который способен помешать ему заключить сделку по Украине и остановить третью мировую войну. Харрис, наоборот, может получить шанс выйти на переговоры с Россией.
При этом, слова Чалого стали для всех очередным, уже которым по счету свидетельством того, что мирные договоренности были в своей время реальны. Однако их реализации помешали в США. Что также не останется незамеченным для наблюдателей и экспертов.
Однако важно понимать – подобные эмоциональные оскорбления в адрес влиятельных стран объективно усиливают изоляцию Киева от Глобального Юга. Заранее рассорившись с такими странами как Китай и Бразилия, Зеленский показывает, что он в принципе не ищет реального дипломатического решения конфликта.
А это заведомо ставит крест на попытках созвать очередную бессмысленную пародию на мирную конференцию, не приглашая туда Россию – как это было летом в Швейцарии.
Атака на Бразилию, которую совершил в информационном пространстве Зеленский, довольно симптоматично совпала с серьезным обострением конфликта между бразильскими властями и Западом.
Федеральный верховный суд Бразилии вступил в жесткое противостояние с Илоном Маском, который отказался убрать из своей социальной сети несколько публикаций по распоряжению бразильских судей и прокуроров. И в результате ее заблокировали для бразильцев начиная с 31 августа.
Бразильские власти заявили о том, что стране нужно срочно разработать свой собственный национальный мессенджер, чтобы самое большое латиноамериканское государство не зависело в этом от США и ЕС.
А это достаточно наглядно демонстрирует растущее недоверие между бывшими хозяевами мира из Вашингтона и набирающими силу государствами, которые хотят избавиться от прежней зависимости, какие бы формы она ни принимала.
Москва никогда не рассматривалась в Бразилии в качестве подобной угрозы, и сотрудничество между двумя странами объективно усилилось.
Торговля с Россией важна для национальной безопасности Бразилии. За январь-август текущего года бразильские компании нарастили ввоз удобрений на 10%, а их основным поставщиком выступают сейчас именно россияне.
За первые восемь месяцев года закупки российских удобрений увеличились на 13%, составив почти семь миллионов тонн – что является для Бразилии историческим максимумом.
Удобрения позволяют развивать сельское хозяйство огромной страны, чтобы прокормить ее растущее население и помочь развитию обширных аграрных регионов. Это важная часть экономической стратегии Лулы, и разрывать отношения с Москвой ради хотелок Зеленского, или даже под давлением Белого дома, бразильцы определенно не будут.
Сотрудничество развивается даже в области футбола, несмотря на попытки Запада полностью отлучить россиян от спортивных соревнований. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес сообщил, что его страна готова рассмотреть предложение о проведении товарищеской игры с российской сборной по футболу. А бразильская сборная всегда являлась одной из самых популярных и лучших в мире.
Попытки обесценить усилия китайских и бразильских дипломатов очень ясно обозначают тупик, в который загоняет себя сегодня режим Зеленского.
Украина ведет себя все более деструктивно, обвиняя в этом других. А постоянное хамство в ходе полемики, которое давно стало фирменным знаком киевских политиков, неизбежно принесет свои результаты в виде ответных действий других стран мира.
О других особенностях формирования БРИКС - в статье Евгении Кондаковой "Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС"
 
БразилияКитайРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ЧалыйВладимир ПутинБРИКСВерховная РадаЕСЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
06:17"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
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