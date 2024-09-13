https://ukraina.ru/20240913/1057418649.html

"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию

"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию - 13.09.2024 Украина.ру

"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию

Владимир Зеленский публично набросился с резкой критикой на мирные инициативы двух авторитетных стран – Бразилии и Китая – которые направлены на завершение украинского конфликта.

2024-09-13T06:17

2024-09-13T06:17

2024-09-13T06:19

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В интервью бразильскому порталу Metrópoles Зеленский заявил: "Китайско-бразильское предложение деструктивно, это всего лишь политическое заявление"."Я говорил президенту Бразилии Луису Инасио ла Силве, и мы передавали китайской стороне: "давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать: вот наша инициатива, ничего у нас не спросив?", – довольно сумбурно высказался бывший украинский президент, утративший легитимность своего статуса.Суть его претензий состоит в том, что Бразилия и Китай обсуждают свой мирный план с Россией. Но бразильские и китайские дипломаты говорили о своих предложениях и Киеву – в этом нет ничего секретного. Просто их инициативы, которые учитывают требования российской стороны, категорически не нравятся ни самому Зеленскому, ни стоящему за его спиной Западу.Попытка оскорбить две огромные страны, лидирующие в Азии и Латинской Америке, может показаться отборной глупостью. Но у действий Зеленского могут быть собственные мотивы. Хотя рациональными их, конечно, не назовешь.Во-первых, он реагирует на прогрессирующее ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном – в надежде на то, что его фраза будет услышана в Белом доме, где сейчас часто звучат антикитайские заявления.Во-вторых, Зеленский явно раздражен успешными контактами российской и китайской стороны. Ведь сегодня, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин примет приглашение поучаствовать в саммите БРИКС в Казани.Туда же собрался приехать и бразильский президент Лула. И эта будущая встреча явно не вызывает у Киева удовольствия.Наконец, в администрации Зеленского просто не хотят мира – поскольку после утраты легитимности бывшего украинского президента и Верховной Рады единственным источником их власти остается продолжение конфликта любыми средствами.Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, который участвовал в стамбульских переговорах весной 2022 года, прямо заявил об этом китайцам в рамках панельной дискуссии 11-го Сяньшанского форума по безопасности в Пекине."Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, то сейчас, на мой личный взгляд, никаких возможностей для политического урегулирования нет", – заявил этот украинский дипломат, который наверняка обезопасил от тотальной мобилизации имени Зеленского и себя и своих родных.Китайская сторона, скорее всего, укрепит после таких заявлений мнение о недоговороспособности Киева, который ведет себя по-настоящему деструктивно, послушно реализуя западную стратегию, направленную на самоубийственную эскалацию украинского конфликта.Причем, Зеленский не переживает, чем это все закончится для Украины и всего остального мира.При этом, слова Чалого стали для всех очередным, уже которым по счету свидетельством того, что мирные договоренности были в своей время реальны. Однако их реализации помешали в США. Что также не останется незамеченным для наблюдателей и экспертов.Однако важно понимать – подобные эмоциональные оскорбления в адрес влиятельных стран объективно усиливают изоляцию Киева от Глобального Юга. Заранее рассорившись с такими странами как Китай и Бразилия, Зеленский показывает, что он в принципе не ищет реального дипломатического решения конфликта.А это заведомо ставит крест на попытках созвать очередную бессмысленную пародию на мирную конференцию, не приглашая туда Россию – как это было летом в Швейцарии.Атака на Бразилию, которую совершил в информационном пространстве Зеленский, довольно симптоматично совпала с серьезным обострением конфликта между бразильскими властями и Западом.Федеральный верховный суд Бразилии вступил в жесткое противостояние с Илоном Маском, который отказался убрать из своей социальной сети несколько публикаций по распоряжению бразильских судей и прокуроров. И в результате ее заблокировали для бразильцев начиная с 31 августа.Бразильские власти заявили о том, что стране нужно срочно разработать свой собственный национальный мессенджер, чтобы самое большое латиноамериканское государство не зависело в этом от США и ЕС.А это достаточно наглядно демонстрирует растущее недоверие между бывшими хозяевами мира из Вашингтона и набирающими силу государствами, которые хотят избавиться от прежней зависимости, какие бы формы она ни принимала.Москва никогда не рассматривалась в Бразилии в качестве подобной угрозы, и сотрудничество между двумя странами объективно усилилось.Торговля с Россией важна для национальной безопасности Бразилии. За январь-август текущего года бразильские компании нарастили ввоз удобрений на 10%, а их основным поставщиком выступают сейчас именно россияне.За первые восемь месяцев года закупки российских удобрений увеличились на 13%, составив почти семь миллионов тонн – что является для Бразилии историческим максимумом.Удобрения позволяют развивать сельское хозяйство огромной страны, чтобы прокормить ее растущее население и помочь развитию обширных аграрных регионов. Это важная часть экономической стратегии Лулы, и разрывать отношения с Москвой ради хотелок Зеленского, или даже под давлением Белого дома, бразильцы определенно не будут.Сотрудничество развивается даже в области футбола, несмотря на попытки Запада полностью отлучить россиян от спортивных соревнований. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес сообщил, что его страна готова рассмотреть предложение о проведении товарищеской игры с российской сборной по футболу. А бразильская сборная всегда являлась одной из самых популярных и лучших в мире.Попытки обесценить усилия китайских и бразильских дипломатов очень ясно обозначают тупик, в который загоняет себя сегодня режим Зеленского.Украина ведет себя все более деструктивно, обвиняя в этом других. А постоянное хамство в ходе полемики, которое давно стало фирменным знаком киевских политиков, неизбежно принесет свои результаты в виде ответных действий других стран мира.О других особенностях формирования БРИКС - в статье Евгении Кондаковой "Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС"

https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html

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бразилия, китай, россия, владимир зеленский, александр чалый, владимир путин, брикс, верховная рада, ес, эксклюзив