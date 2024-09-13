Уже закупили рации и ретрансляторы: Роман Алёхин объяснил, как в войсках выстраивают систему связи - 13.09.2024 Украина.ру
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Уже закупили рации и ретрансляторы: Роман Алёхин объяснил, как в войсках выстраивают систему связи
Уже закупили рации и ретрансляторы: Роман Алёхин объяснил, как в войсках выстраивают систему связи - 13.09.2024 Украина.ру
Уже закупили рации и ретрансляторы: Роман Алёхин объяснил, как в войсках выстраивают систему связи
В Курской области мы уже больше года выстраиваем архитектуру связи. Подразделения по этой новой системе уже закупили рации и ретрансляторы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-13T03:15
2024-09-13T03:15
новости
россия
курская область
курск
дроны
бпла
беспилотники
связь
спецоперация
сво
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Сейчас ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в fpv-дронах. Я сейчас не об общем количестве дронов, а о количестве дронов, которые могут летать и долетать, рассказал волонтер.Возможно, формально мы производим и довозим до фронта больше БПЛА, чем противник, но в основном ситуация складывается примерно так: дроны есть, но ребята возвращают их умельцам, которые тратят время и ресурсы, чтобы их доработать, добавил он.Я не могу сказать, что в каждой нашей пятерке по две рации, и все они выстроены в единое целое, но у командира и замкомандира роты они точно есть. А теперь мы столкнулись с другой проблемой, указал он.У нас под Курск приехало множество разных подразделений из разных дивизий и округов. Они приехали, поставили одинаковые ретрансляторы, и они начинают забивать друг друга, сообщил волонтер."Рация одного подразделения цепляет ретрансляторы другого подразделения и забивает канал. То есть технически вроде все есть, но система не работает. Потому что нет организации межведомственного и внутриведомственного взаимодействия", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, курск, дроны, бпла, беспилотники, связь, спецоперация, сво, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Курск, дроны, БПЛА, беспилотники, связь, Спецоперация, СВО, ВС РФ

Уже закупили рации и ретрансляторы: Роман Алёхин объяснил, как в войсках выстраивают систему связи

03:15 13.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота российских связистов на Херсонском направлении
Работа российских связистов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Курской области мы уже больше года выстраиваем архитектуру связи. Подразделения по этой новой системе уже закупили рации и ретрансляторы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Сейчас ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в fpv-дронах. Я сейчас не об общем количестве дронов, а о количестве дронов, которые могут летать и долетать, рассказал волонтер.
Возможно, формально мы производим и довозим до фронта больше БПЛА, чем противник, но в основном ситуация складывается примерно так: дроны есть, но ребята возвращают их умельцам, которые тратят время и ресурсы, чтобы их доработать, добавил он.
"Еще одна проблема — связь, о которой мы с вами говорили миллион раз. Мы уже больше года выстраиваем архитектуру связи. Подразделения по этой новой системе уже закупили рации и ретрансляторы", — отметил Алёхин.
Я не могу сказать, что в каждой нашей пятерке по две рации, и все они выстроены в единое целое, но у командира и замкомандира роты они точно есть. А теперь мы столкнулись с другой проблемой, указал он.
У нас под Курск приехало множество разных подразделений из разных дивизий и округов. Они приехали, поставили одинаковые ретрансляторы, и они начинают забивать друг друга, сообщил волонтер.
"Рация одного подразделения цепляет ретрансляторы другого подразделения и забивает канал. То есть технически вроде все есть, но система не работает. Потому что нет организации межведомственного и внутриведомственного взаимодействия", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Вчера, 17:14
Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плануЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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