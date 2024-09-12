https://ukraina.ru/20240912/1057400349.html

Поляки передумали защищать Украину. Аналитик о "нулевом желании" и униженной системе безопасности МИД

Поляки передумали защищать Украину. Аналитик о "нулевом желании" и униженной системе безопасности МИД - 12.09.2024 Украина.ру

Поляки передумали защищать Украину. Аналитик о "нулевом желании" и униженной системе безопасности МИД

В Варшаве отдают себе отчет в том, что способствует эскалации обстановки в мире, и как в этом деле может помочь украинский конфликт. С другой стороны, Польша своей обширной помощью Киеву уже серьезно вовлечена в боевые действия, а признание главы МИД Радослава Сикорского лишь отражает настроение польских элит

2024-09-12T17:31

2024-09-12T17:31

2024-09-12T17:31

украина

польша

сикорский

игорь коротченко

мид

нато

вован и лексус

пранкеры

розыгрыш

сво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный аналитик, член общественного совета при Минобороны России, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг, 12 сентября, в телеграм-канале известных российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) был опубликован новый видеоролик с признанием польского министра, который думал, что беседует с пятым президентом Украины Петром Порошенко. В беседе с ним Сикорский указал на отсутствие желания в Польше защищать Украину, однако, по его словам, "все может измениться" при обрушении фронта. "На данный момент желание это делать (Защищать Украину. - Ред.) нулевое", — сказал дипломат. Вместе с тем он сообщил, что сегодня обсуждается вопрос о целесообразности для стран НАТО сбивать российские ракеты над украинским воздушным пространством, однако на Западе далеко не все согласны на такой шаг. В августе канцлер Германии Олаф Шольц отклонил аналогичный призыв Киева, объясняя это тем, что такая помощь от союзников не предусмотрена. В начале сентября Сикорский публично заявлял о том, что граничащие с Украиной страны якобы обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты, несмотря на " противодействие НАТО". Газета Financial Times цитировала главу МИД, который подчеркивал, что предпочтительнее сбивать ракеты на большой высоте над Украиной, чтобы избегать риска жертв среди поляков. Из разговора с лжепорошенко становится очевидным, что в реальности в Варшаве далеки от принятия такого решения. Если конечно Сикорский и в беседе с украинским политиком был откровенен. С другой стороны, признание министра не имеет особой ценности с учетом того, что Польша уже достаточно давно является участников украинского конфликта. Тот же Сикорский в январе этого года заявлял, что Варшава является рекордсменом по объему направленной Украине помощи в процентах от ВВП. Отмечалось, что в этом отношении республика уступает только США, чем польские власти очень гордились. В апреле республика опустилась на третье место по уровню оказываемой киевскому режиму военной помощи, заявлял президент Анджей Дуда. Так, Украина получила от союзника более 300 танков, самоходные артиллерийские установки Krab, ракеты Piorun, истребители МиГ-29 советского производства. Опубликованный разговор с пранкерами интересен не столько с точки зрения признания Сикорского, сколько с позиции демонстрации уровня информационной безопасности польского МИД, подчеркнул собеседник. За свою карьеру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли более сотни политических деятелей, но несмотря на это, их жертвами вновь становятся западные лидеры с их добровольными высказываниями. В данном случае глава МИД Польши показался "полным идиотом" на фоне множества аналогичных пранков, заключил аналитик. Ранее Вован и Лексус разыграли бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который помечтал об уничтожении Керченского моста, пожалел, что в украинскую армию не мобилизуют больше молодых украинцев, а также признал, что никогда не думал о том, что стамбульские переговоры в 2022 году приведут к прочному миру.Читайте также о том, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты в интервью военно-политического эксперта, офицера ВС США в отставке Станислава Крапивника на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240910/1057338868.html

https://ukraina.ru/20240613/1055616355.html

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украина, польша, сикорский, игорь коротченко, мид, нато, вован и лексус, пранкеры, розыгрыш, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, запад