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Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты

Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты - 02.09.2024 Украина.ру

Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что граничащие с Украиной страны якобы обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты, передает Financial Times

2024-09-02T10:58

2024-09-02T10:58

2024-09-02T10:58

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"Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО", - сказал Сикорский.По его словам, Варшава "обязана обеспечивать безопасность своих граждан", независимо от опасений, что "перехваты над территорией Украины" могут втянуть североатлантический альянс в конфликт на Украине.По мнению главы МИД Польши, предпочтительнее сбивать ракеты на большой высоте над Украиной, чтобы избегать риска жертв среди поляков.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. На днях заместитель министра национальной обороны Павел Залевский заверял, что Польша даже не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины. Он отмечал, что страны НАТО и так предоставили Украине большое количество средств противовоздушной обороны.Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.

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польша, новости, украина, варшава, сикорский, нато