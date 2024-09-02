Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты - 02.09.2024 Украина.ру
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Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты
Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты - 02.09.2024 Украина.ру
Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что граничащие с Украиной страны якобы обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты, передает Financial Times
2024-09-02T10:58
2024-09-02T10:58
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"Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО", - сказал Сикорский.По его словам, Варшава "обязана обеспечивать безопасность своих граждан", независимо от опасений, что "перехваты над территорией Украины" могут втянуть североатлантический альянс в конфликт на Украине.По мнению главы МИД Польши, предпочтительнее сбивать ракеты на большой высоте над Украиной, чтобы избегать риска жертв среди поляков.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. На днях заместитель министра национальной обороны Павел Залевский заверял, что Польша даже не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины. Он отмечал, что страны НАТО и так предоставили Украине большое количество средств противовоздушной обороны.Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.
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польша, новости, украина, варшава, сикорский, нато
Польша, Новости, Украина, Варшава, Сикорский, НАТО

Глава МИД Польши предложил НАТО сбивать российские ракеты

10:58 02.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что граничащие с Украиной страны якобы обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты, передает Financial Times
"Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО", - сказал Сикорский.
По его словам, Варшава "обязана обеспечивать безопасность своих граждан", независимо от опасений, что "перехваты над территорией Украины" могут втянуть североатлантический альянс в конфликт на Украине.
По мнению главы МИД Польши, предпочтительнее сбивать ракеты на большой высоте над Украиной, чтобы избегать риска жертв среди поляков.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
На днях заместитель министра национальной обороны Павел Залевский заверял, что Польша даже не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины. Он отмечал, что страны НАТО и так предоставили Украине большое количество средств противовоздушной обороны.
Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.
 
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