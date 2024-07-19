Шольц отклонил призыв Киева сбивать российские ракеты над Украиной - 19.07.2024 Украина.ру
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Шольц отклонил призыв Киева сбивать российские ракеты над Украиной
Шольц отклонил призыв Киева сбивать российские ракеты над Украиной - 19.07.2024 Украина.ру
Шольц отклонил призыв Киева сбивать российские ракеты над Украиной
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины, передает Zeit
2024-07-19T08:53
2024-07-19T08:57
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"Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу - ред.)", - ответил Шольц.Ранее, выступая в Лондоне на саммите Европейского политического сообщества, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль.В конце июня агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, польша, олаф шольц, владимир зеленский, джейк салливан, нато
Новости, Украина, Киев, Польша, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, НАТО

Шольц отклонил призыв Киева сбивать российские ракеты над Украиной

08:53 19.07.2024 (обновлено: 08:57 19.07.2024)
 
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил просьбу Владимира Зеленского к западным странам, чтобы те сбивали российские ракеты в воздушном пространстве Украины, передает Zeit
"Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень четкая позиция (по этому вопросу - ред.)", - ответил Шольц.
Ранее, выступая в Лондоне на саммите Европейского политического сообщества, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль.
В конце июня агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Подробнее об идее и реакции на нее - в материале Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевПольшаОлаф ШольцВладимир ЗеленскийДжейк СалливанНАТО
 
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