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"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты - 12.07.2024 Украина.ру
"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
Российские гиперзвуковые ракеты, которые могут проводить даже ограниченные маневры, остановить почти невозможно. Для этого нужно просчитать их маршрут. Но только если она летит по баллистическому тракту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-12T05:30
2024-07-12T05:30
2024-07-12T05:30
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станислав крапивник
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Запад понимает, что Россия не будет слишком агрессивно реагировать на его враждебные действия, поэтому идет на следующий шаг, подчеркнул Крапивник.У НАТО в Польше есть "Пэтриоты", которые могут покрыть территорию западной Украины на 260 километров. Другое дело, что Запад уже передал киевскому режиму больше трети своих систем ПВО. Что-то сбить они смогут, но на долгое противостояние они не рассчитаны, отметил он."Сейчас США в год производят около 600 ракет для "Пэтриотов". Они подняли производство на 10%. Это 660 ракет. А если мы будем выпускать по 200 дронов и ракет в день, за три дня все это годовое производство закончится", - подчеркнул Крапивник.Российские гиперзвуковые ракеты, которые могут проводить даже ограниченные маневры, остановить почти невозможно. Для этого нужно просчитать их маршрут. А если она осуществит какой-то маневр, ничего с ней не сделаешь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя - можно прочитать в интервью Кирилла Копылова на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, сша, украина, станислав крапивник, нато, ракеты, зрк patriot, война, владимир зеленский, производство, киевский режим
Новости, Польша, США, Украина, Станислав Крапивник, НАТО, ракеты, ЗРК Patriot, война, Владимир Зеленский, производство, киевский режим
"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
Российские гиперзвуковые ракеты, которые могут проводить даже ограниченные маневры, остановить почти невозможно. Для этого нужно просчитать их маршрут. Но только если она летит по баллистическому тракту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Запад понимает, что Россия не будет слишком агрессивно реагировать на его враждебные действия, поэтому идет на следующий шаг, подчеркнул Крапивник.
"Кстати, [Владимир] Зеленский уже подписал с Польшей соглашение, согласно которому ПВО с территории Польши будет сбивать наши ракеты и дроны над западной Украиной. Это разве не эскалация? Это конкретная эскалация", - указал специалист.
У НАТО в Польше есть "Пэтриоты", которые могут покрыть территорию западной Украины на 260 километров. Другое дело, что Запад уже передал киевскому режиму больше трети своих систем ПВО. Что-то сбить они смогут, но на долгое противостояние они не рассчитаны, отметил он.
"Сейчас США в год производят около 600 ракет для "Пэтриотов". Они подняли производство на 10%. Это 660 ракет. А если мы будем выпускать по 200 дронов и ракет в день, за три дня все это годовое производство закончится", - подчеркнул Крапивник.
Российские гиперзвуковые ракеты, которые могут проводить даже ограниченные маневры, остановить почти невозможно. Для этого нужно просчитать их маршрут. А если она осуществит какой-то маневр, ничего с ней не сделаешь, заключил собеседник издания.
О том, почему проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя - можно прочитать в интервью
Кирилла Копылова на сайте Украина.ру