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Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку
Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку - 12.09.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку "Крым-2" в Черном море, передает РИА Новости
2024-09-12T10:00
2024-09-12T10:00
2024-09-12T10:36
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"В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России", - сказал Ивлев.По его словам, противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: "бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. В ходе боя было потоплено восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировалось, оставив в воде своих раненных.Подробнее о попытке захвата буровой установки - в материале Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября на сайте Украина.ру.
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Новости, Черное море, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, бойцы, НАТО, катер
Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку
10:00 12.09.2024 (обновлено: 10:36 12.09.2024)
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку "Крым-2" в Черном море, передает РИА Новости
"В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России", - сказал Ивлев.
По его словам, противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: "бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.
В ходе боя было потоплено восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировалось, оставив в воде своих раненных.