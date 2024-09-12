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Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку

Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку - 12.09.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку "Крым-2" в Черном море, передает РИА Новости

2024-09-12T10:00

2024-09-12T10:00

2024-09-12T10:36

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черное море

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катер

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"В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России", - сказал Ивлев.По его словам, противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: "бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. В ходе боя было потоплено восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировалось, оставив в воде своих раненных.Подробнее о попытке захвата буровой установки - в материале Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, россия, киев, вооруженные силы украины, бойцы, нато, катер