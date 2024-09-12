Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку - 12.09.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку
Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку - 12.09.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку "Крым-2" в Черном море, передает РИА Новости
2024-09-12T10:00
2024-09-12T10:36
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черное море
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вооруженные силы украины
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нато
катер
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"В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России", - сказал Ивлев.По его словам, противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: "бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. В ходе боя было потоплено восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировалось, оставив в воде своих раненных.Подробнее о попытке захвата буровой установки - в материале Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, черное море, россия, киев, вооруженные силы украины, бойцы, нато, катер
Новости, Черное море, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, бойцы, НАТО, катер

Депутат Госдумы назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую вышку

10:00 12.09.2024 (обновлено: 10:36 12.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку "Крым-2" в Черном море, передает РИА Новости
"В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России", - сказал Ивлев.
По его словам, противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: "бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.
В ходе боя было потоплено восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировалось, оставив в воде своих раненных.
Подробнее о попытке захвата буровой установки - в материале Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерное мореРоссияКиевВооруженные силы УкраиныбойцыНАТОкатер
 
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