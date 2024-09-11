https://ukraina.ru/20240911/1057390285.html

Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября

Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября - 11.09.2024 Украина.ру

Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября

Блинкен и Лэмми приехали, чтобы позволить Зеленскому бить по России дальнобойным оружием; на Украине не прекращаются отчаянные попытки людей отбиться и отбить других у военкомов; ВСУ попытались захватить российскую буровую установку

2024-09-11T18:55

2024-09-11T18:55

2024-09-11T18:55

эксклюзив

украина

россия

сша

энтони блинкен

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

офис президента

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Вечная война АмерикиГоссекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми и экс-главком ВСУ, а теперь – посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приехали в Киев, сообщила 11 сентября пресс-служба Офиса президента Украины.Ряд западных СМИ, включая американскую газету The Wall Street Journal, утверждают, что цель приезда Блинкена и Лэмми – дать Владимиру Зеленскому разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь России. По данным журналистов, такое решение накануне принял президент США Джо Байден.Также WSJ пишет, что общественная поддержка союзников Киева падает, а у российских войск на некоторых участках фронта есть продвижение. По этой причине, "Украине необходимо определить более реалистичные цели войны".Блинкен и Лэмми хотят обсудить с Зеленским, "как лучше всего определить украинскую победу, и какая помощь ей ​​понадобится для ее достижения", сообщают авторы материала.В Кремле считают, что решение о дальнобойном оружии в Белом доме уже принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Reuters пишет, что решение было непростым для США и "принято неохотно", так как в Вашингтоне опасаются эскалации конфликта.При этом в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера также заявили, что Великобритания не меняла свою позицию по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом, сообщает The Daily Telegraph."Во-первых, подобные решения с участием Байдена больше в принципе не принимаются – Блинкен больше не нуждается в услугах своего формального шефа. И вопрос о том, кто правит Америкой, разрешается сам собой.Во-вторых, в преддверии непредсказуемых по своим результатам выборов американская бюрократия решила сделать ставку на максимальную эскалацию украинского конфликта, что чревато самыми разрушительными последствиями", – пишет автор издания Украина.ру Игорь Сердюков."Америка привыкла существовать в режиме вечной войны, рассчитывая на то, что огромные водные пространства двух океанов в любом случае защитят ее от удара возмездия. А российский ответ Европе может оказаться на руку американским планам натравить на Москву весь европейский континент – в рамках все того же стремления воевать с россиянами чужими руками", – считает он.Избиения, языковые полицаи, школьные наградыНасильственная мобилизация на Украине не сбавляет оборотов. Одесские телеграм-каналы публикуют видео избиения мужчины сотрудниками ТЦК. На требование показать документы, он бросился бежать, упал, повредил колено, его догнали, но одессит начал отбиваться от военкомов палкой.Завязалась драка, за мужчину вступили прохожие и полиция, хотя потом на него и составили административный протокол за хулиганство, но пытавшийся спастись мужчина был сильно избит.Похожее видео накануне сняли в Кривом Роге Днепропетровской области: там военкомы запихивали, избивая, людей не в служебный микроавтобус, на котором должны ездить по закону, а в гражданский внедорожник. Одному мужчине удалось убежать.Еще один герой видео из другого (не уточняется, какого) украинского города, довел военкомов до исступления иначе: он вызвал лояльных полицейских и при них почти час задавал сотрудникам ТЦК профессиональные юридические вопросы об их деятельности. Неожиданно позитивная развязка: военкомы устали и уехали.Другое видео из Одессы – ТЦК силой утащили с пляжа двух мужчин, выпивавших вино в нижнем белье. После получения повесток они не уходили от военкомата и ругались, требуя вернуть им их вино."Героем" истории стал накануне и мэр Конотопа Сумской области Артём Семенихин. Он оскорбился комментарием своей подписчицы в соцсетях и хотел отправить на фронт ее мужа. Полиция почему-то предоставила ему личные данные этого человека, но выяснилось, что он имеет отсрочку, так как ухаживает за больной матерью.Тем временем мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив, взбудораживший во вторник информационную повестку анонсом появления в городе "языковых инспекторов" из-за огромной проблемы "появления в городе русскоязычных", раскрыл детали этой инициативы в комментарии NTA.Набирать в "языковые патрули", по его словам, будут любых добровольцев, они должны будут делать замечания людям, говорящим на русском языке, а в случае "агрессивного ответа", вызывать полицию.С новой инициативой выступила и народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа, известная своей войной против одесского мальчика, который пел песни Виктора Цоя на вокзале во Львове.Она написала в соцсетях, что в украинских школах необходимо отменить серебряные и золотые медали по двум причинам: это постсоветский рудимент и в целях экономии.Буровая установкаВ Минобороны РФ сообщили, что ночью ВСУ предприняли неудачную попытку захвата самоподъемной буровой установки "Крым-2" в Черном море."Для захвата российской буровой вышки Главным управлением разведки Минобороны Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими Сил специальных операций ВМС Украины", — уточнили в военном ведомстве.Силы Черноморского флота и военнослужащие, охраняющие вышку, потопили восемь морских катеров, погибли до 80 украинских военнослужащих.Шесть катеров отступили, не забрав раненых."Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", — сказано в сообщении.Кроме того, российские вертолёты 16 августа уничтожили в Чёрном море пять морских дронов ВСУ, которые также пытались прорваться к Крыму.Подробнее о визите американских и британских представителей в Киев - в материале "Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240911/1057387480.html

https://ukraina.ru/20240911/1057370253.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, офис президента