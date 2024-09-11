https://ukraina.ru/20240911/1057370253.html
"Семью вывез, а на безопасность украинцев плевать": Володин предупредил, что ждет Зеленского
"Семью вывез, а на безопасность украинцев плевать": Володин предупредил, что ждет Зеленского - 11.09.2024 Украина.ру
"Семью вывез, а на безопасность украинцев плевать": Володин предупредил, что ждет Зеленского
Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники, Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине. На это указал в своем телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
2024-09-11T11:31
2024-09-11T11:31
2024-09-11T11:31
новости
вячеслав володин
владимир зеленский
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_0:129:3018:1826_1920x0_80_0_0_7e53e2c21cc8d7fc007b4c83508d639e.jpg
Он предупредил, что удары ВСУ вынудят Россию отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая граждан.Киев полагает, что разрешение применять западное оружие для ударов вглубь России приблизит переговоры с Москвой. Зеленский не раз просил западные страны об оружии и разрешении на удары. На прошлой неделе на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии он однако не смог убедить западные государства дать Киеву такое разрешение.При этом накануне президент США Джо Байден заявил, что прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится на Украину и в ходе визита может это разрешение дать.Подробнее о мнениях по этому вопросу - в материале Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_136:0:2659:1892_1920x0_80_0_0_b30c5c7aff79a62765074704ca0abda9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав володин, владимир зеленский, украина, россия, сша
"Семью вывез, а на безопасность украинцев плевать": Володин предупредил, что ждет Зеленского
Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники, Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине. На это указал в своем телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Он предупредил, что удары ВСУ вынудят Россию отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая граждан.
"Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живёт в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует. Самое главное для него – сохраниться во власти. Но вряд ли у него это получится. Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждёт суд", - заверил Володин.
Киев полагает, что разрешение применять западное оружие для ударов вглубь России приблизит переговоры с Москвой. Зеленский не раз просил западные страны об оружии и разрешении на удары. На прошлой неделе на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии он однако не смог убедить западные государства дать Киеву такое разрешение.
При этом накануне президент США Джо Байден заявил, что прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится на Украину и в ходе визита может это разрешение дать.