Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России - 08.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240908/1057254499.html
Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России
Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России
Представители МИД стран ЕС не пришли к единому мнению по вопросу ударов дальнобойным оружием по территории России. О причинах разногласий в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2024-09-08T06:24
2024-09-08T06:24
новости
россия
украина
европа
петр акопов
ес
мид
сво
военная эскалация
storm shadow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056638065_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_140594519709705d42832fc1bbd99140.jpg
"Они не пришли к консенсусу на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что там есть Венгрия, Словакия. Да и Германия не горит желанием. Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза", - пояснил Акопов.По его мнению, большая часть стран Запада, поставляющая оружие Украине, позволяла наносить удары по территории России, хотя и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно при наличии единства в ЕС по оценке украинской ситуации в целом. Однако, заметил Акопов, "там этого единства нет"."Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие, что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины",- констатировал политобозреватель."Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Он не может быть субъектом и должен держаться за атлантическую позицию. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат",- уверен Акопов.Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтачитайте на сайте Украина.руТем временем: Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html
россия
украина
европа
сша
британия
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056638065_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_92b914a9a6ad29b8548ff284e631e927.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, петр акопов, ес, мид, сво, военная эскалация, storm shadow , atacms, сша, британия, фрг
Новости, Россия, Украина, Европа, Петр Акопов, ЕС, МИД, СВО, военная эскалация, Storm Shadow , ATACMS, США, Британия, ФРГ

Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России

06:24 08.09.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители МИД стран ЕС не пришли к единому мнению по вопросу ударов дальнобойным оружием по территории России. О причинах разногласий в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
"Они не пришли к консенсусу на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что там есть Венгрия, Словакия. Да и Германия не горит желанием. Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза", - пояснил Акопов.
По его мнению, большая часть стран Запада, поставляющая оружие Украине, позволяла наносить удары по территории России, хотя и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно при наличии единства в ЕС по оценке украинской ситуации в целом. Однако, заметил Акопов, "там этого единства нет".
"Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие, что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины",- констатировал политобозреватель.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
5 сентября, 11:10
"Чего мы и добиваемся": Путин о курских потерях ВСУ и прорыве ВС РФРоссийские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
"Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Он не может быть субъектом и должен держаться за атлантическую позицию. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат",- уверен Акопов.
Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтачитайте на сайте Украина.ру
Тем временем: Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаПетр АкоповЕСМИДСВОвоенная эскалацияStorm ShadowATACMSСШАБританияФРГ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами
10:01"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
09:40"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского
09:35В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
09:30Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами
09:22Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
09:20Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов
09:10Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском
09:00Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"
08:50"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области
08:40Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область
08:30Польский эксперт рассказал о причинах неэффективности социальных протестов в своей стране
08:20Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
08:10Эксперт: "Попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась неудачей западной агентуры"
08:00Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS
07:40Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши
07:30Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО"
07:15ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт
07:00Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"
06:45Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко
Лента новостейМолния