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Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России

Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России

Представители МИД стран ЕС не пришли к единому мнению по вопросу ударов дальнобойным оружием по территории России. О причинах разногласий в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2024-09-08T06:24

2024-09-08T06:24

2024-09-08T06:24

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"Они не пришли к консенсусу на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что там есть Венгрия, Словакия. Да и Германия не горит желанием. Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза", - пояснил Акопов.По его мнению, большая часть стран Запада, поставляющая оружие Украине, позволяла наносить удары по территории России, хотя и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно при наличии единства в ЕС по оценке украинской ситуации в целом. Однако, заметил Акопов, "там этого единства нет"."Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие, что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины",- констатировал политобозреватель."Общая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Он не может быть субъектом и должен держаться за атлантическую позицию. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС, и дранг нах остен, натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат",- уверен Акопов.Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтачитайте на сайте Украина.руТем временем: Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине

https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html

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новости, россия, украина, европа, петр акопов, ес, мид, сво, военная эскалация, storm shadow , atacms, сша, британия, фрг