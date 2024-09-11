https://ukraina.ru/20240911/1057369250.html

На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко

На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко - 11.09.2024 Украина.ру

На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко

На линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Эту информацию 11 сентября обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

2024-09-11T09:46

2024-09-11T09:46

2024-09-11T09:46

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алексей марочко

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вооруженные силы украины

"азов"

украина.ру

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Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.В конце августа Генштаб ВСУ сообщил в своем телеграм-канале о крайне напряженной обстановке на Купянском направлении. В комментарии уточнялось, что только за последние дни российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ"Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения", - говорилось в сообщении.Через пару дней после этого сообщения военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил в интервью изданию Украина.ру, что противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом. "Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар. Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", - заключил собеседник издания.Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с журналистами издания Украина.ру отметил, что если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения.Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и УгледаромВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240829/1057108211.html

https://ukraina.ru/20240904/1057210153.html

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новости, купянск, россия, угледар, алексей марочко, геннадий алехин, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру