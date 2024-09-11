На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко - 11.09.2024 Украина.ру
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На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко
На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко - 11.09.2024 Украина.ру
На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко
На линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Эту информацию 11 сентября обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
2024-09-11T09:46
2024-09-11T09:46
новости
купянск
россия
угледар
алексей марочко
геннадий алехин
вооруженные силы украины
"азов"
украина.ру
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Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.В конце августа Генштаб ВСУ сообщил в своем телеграм-канале о крайне напряженной обстановке на Купянском направлении. В комментарии уточнялось, что только за последние дни российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ"Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения", - говорилось в сообщении.Через пару дней после этого сообщения военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил в интервью изданию Украина.ру, что противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом. "Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар. Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", - заключил собеседник издания.Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с журналистами издания Украина.ру отметил, что если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения.Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и УгледаромВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.*Террористическая организация, запрещенная в России
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новости, купянск, россия, угледар, алексей марочко, геннадий алехин, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру
Новости, Купянск, Россия, Угледар, Алексей Марочко, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, "Азов", Украина.ру

На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко

09:46 11.09.2024
 
© realtribune.ruТеррорист из батальона «Азов»
Террорист из батальона «Азов»
© realtribune.ru
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На линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Эту информацию 11 сентября обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
"В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Украинских националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные неназванные источники.
Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.
В конце августа Генштаб ВСУ сообщил в своем телеграм-канале о крайне напряженной обстановке на Купянском направлении. В комментарии уточнялось, что только за последние дни российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ
"Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения", - говорилось в сообщении.
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Через пару дней после этого сообщения военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил в интервью изданию Украина.ру, что противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом.
"Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар. Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", - заключил собеседник издания.
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"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направленииЧтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона на территории ХТЗ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с журналистами издания Украина.ру отметил, что если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения.
Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.

*Террористическая организация, запрещенная в России
 
НовостиКупянскРоссияУгледарАлексей МарочкоГеннадий АлехинВооруженные силы Украины"Азов"Украина.ру
 
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