https://ukraina.ru/20240906/1057272851.html

Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром

Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром - 06.09.2024 Украина.ру

Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром

Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. ВСУ что-то прикрыли под Покровском, зато у ВС РФ пошли подвижки под Угледаром и под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T04:45

2024-09-06T04:45

2024-09-06T04:45

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По словам экспертов, в Донбассе наступление на Покровск (Красноармейск) несколько замедлилось, поскольку противник перебросил туда резервы. Зато ВС РФ взяли Карловку и теперь есть предпосылки взять в котел группировку ВСУ на большом участке от села Желанное Первое до Красногоровки.В военной науке существует такое понятие, как темп наступления. Наступление движется быстро, если исправно работала ротация и осуществлялся подвоз боеприпасов. Но бесконечно наступать невозможно, потому что нужна передышка, ротация, подтягивание резервов и средств поражения, сообщил эксперт.Но после этой паузы наступление начинается в новом темпе. Причем необязательно на том же направлении, где оно шло ранее: украинская армия закрывают одну брешь, но российские войска прорывают новую, подчеркнул аналитик.И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения. Такой тактикой военные будут сдвигать ЛБС на запад, параллельно уничтожая живую силу и технику противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руПодробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057266685.html

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новости, россия, украина, купянск, покровск/красноармейск, наступление, оборона, всу, вооруженные силы украины, сша, украина.ру, спецоперация