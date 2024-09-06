Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057272851.html
Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром - 06.09.2024 Украина.ру
Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. ВСУ что-то прикрыли под Покровском, зато у ВС РФ пошли подвижки под Угледаром и под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T04:45
2024-09-06T04:45
новости
россия
украина
купянск
покровск/красноармейск
наступление
оборона
всу
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306178_0:238:2049:1390_1920x0_80_0_0_b36eff73871bfeddb417ed11cc7c905f.jpg
По словам экспертов, в Донбассе наступление на Покровск (Красноармейск) несколько замедлилось, поскольку противник перебросил туда резервы. Зато ВС РФ взяли Карловку и теперь есть предпосылки взять в котел группировку ВСУ на большом участке от села Желанное Первое до Красногоровки.В военной науке существует такое понятие, как темп наступления. Наступление движется быстро, если исправно работала ротация и осуществлялся подвоз боеприпасов. Но бесконечно наступать невозможно, потому что нужна передышка, ротация, подтягивание резервов и средств поражения, сообщил эксперт.Но после этой паузы наступление начинается в новом темпе. Причем необязательно на том же направлении, где оно шло ранее: украинская армия закрывают одну брешь, но российские войска прорывают новую, подчеркнул аналитик.И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения. Такой тактикой военные будут сдвигать ЛБС на запад, параллельно уничтожая живую силу и технику противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руПодробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240905/1057266685.html
россия
украина
купянск
покровск/красноармейск
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306178_0:46:2049:1582_1920x0_80_0_0_c7cfdeb8e46fc76b1cf16f34354f6122.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, купянск, покровск/красноармейск, наступление, оборона, всу, вооруженные силы украины, сша, украина.ру, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Купянск, Покровск/Красноармейск, наступление, оборона, ВСУ, Вооруженные силы Украины, США, Украина.ру, Спецоперация

Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром

04:45 06.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУБлиндаж ВСУ
Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. ВСУ что-то прикрыли под Покровском, зато у ВС РФ пошли подвижки под Угледаром и под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По словам экспертов, в Донбассе наступление на Покровск (Красноармейск) несколько замедлилось, поскольку противник перебросил туда резервы. Зато ВС РФ взяли Карловку и теперь есть предпосылки взять в котел группировку ВСУ на большом участке от села Желанное Первое до Красногоровки.
В военной науке существует такое понятие, как темп наступления. Наступление движется быстро, если исправно работала ротация и осуществлялся подвоз боеприпасов. Но бесконечно наступать невозможно, потому что нужна передышка, ротация, подтягивание резервов и средств поражения, сообщил эксперт.
Но после этой паузы наступление начинается в новом темпе. Причем необязательно на том же направлении, где оно шло ранее: украинская армия закрывают одну брешь, но российские войска прорывают новую, подчеркнул аналитик.
"Мы владеем стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. Он что-то прикрыл под Покровском, зато у нас пошли подвижки под Угледаром и под Купянском", — отметил Леонков.
И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения. Такой тактикой военные будут сдвигать ЛБС на запад, параллельно уничтожая живую силу и технику противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Вчера, 16:36
Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутсяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияУкраинаКупянскПокровск/КрасноармейскнаступлениеоборонаВСУВооруженные силы УкраиныСШАУкраина.руСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок
06:21Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк
06:00Зеленский готовит удар на Крым: эксперт рассказал про усиление на Запорожском и Херсонском направлениях
05:45"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
05:42Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе
05:40Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
05:30Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
05:15Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку
05:00"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ
04:45Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
04:30"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ
04:15Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы
04:00Эксперт: Уничтоженные транспортные узлы и склады с вооружением ВСУ реальнее, чем "стрелочки на карте"
03:45Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО
03:30"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии
03:15SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ
03:00Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ
18:20Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября
18:09Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
18:03Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?
Лента новостейМолния