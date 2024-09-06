Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. ВСУ что-то прикрыли под Покровском, зато у ВС РФ пошли подвижки под Угледаром и под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По словам экспертов, в Донбассе наступление на Покровск (Красноармейск) несколько замедлилось, поскольку противник перебросил туда резервы. Зато ВС РФ взяли Карловку и теперь есть предпосылки взять в котел группировку ВСУ на большом участке от села Желанное Первое до Красногоровки.
В военной науке существует такое понятие, как темп наступления. Наступление движется быстро, если исправно работала ротация и осуществлялся подвоз боеприпасов. Но бесконечно наступать невозможно, потому что нужна передышка, ротация, подтягивание резервов и средств поражения, сообщил эксперт.
Но после этой паузы наступление начинается в новом темпе. Причем необязательно на том же направлении, где оно шло ранее: украинская армия закрывают одну брешь, но российские войска прорывают новую, подчеркнул аналитик.
"Мы владеем стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. Он что-то прикрыл под Покровском, зато у нас пошли подвижки под Угледаром и под Купянском", — отметил Леонков.
И если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения. Такой тактикой военные будут сдвигать ЛБС на запад, параллельно уничтожая живую силу и технику противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
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