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Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ

Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру

Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ

Комиссия Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о призывах иноагентов к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений на его использование. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комиссии Василий Пискарев

2024-09-10T10:07

2024-09-10T10:07

2024-09-10T10:07

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"В целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности собранные материалы направили в Генеральную прокуратуру РФ", - написал Пискарев.Глава комиссии сообщил, что после провала провокаций в период Единого дня голосования, многочисленные объединения и организации, базирующиеся в США и ЕС, состоящие из перебежчиков и иноагентов, начали отрабатывать тезисы с призывами к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений использования."В таких действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности нашей страны, либо ст. 275 УК РФ - государственная измена, то есть оказание помощи иностранному государству, направленной против безопасности России, с пожизненным лишением свободы", - отметил он.По словам Пискарева, инфраструктура, созданная Западом при участии "предателей-релокантов", для вмешательства в российские президентские и региональные выборы, теперь переориентирована на проведение акций в поддержку украинских нацистов.На днях Владимир Зеленский вновь призвал западных партнеров снять любые ограничения для ударов их вооружениями по территории России. Речь идет прежде всего о дальнобойных ракетах, дистанция полета которых исчисляется сотнями километров, например ATACMS и Storm Shadow. У Зеленского с его идеями дальних ударов появляется все больше сторонников, в первую очередь — в Великобритании и Евросоюзе, где дискуссия на этот счет продолжается уже более двух лет. В США при этом не скрывают, что опасаются последующей эскалации отношений с Россией и втягивания в большую войну.Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, запад, нато, ес, владимир зеленский, иноагент, уголовное дело