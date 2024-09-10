Главное за ночь 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 10 сентября
Главное за ночь 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 сентября
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской Украина.ру, 10.09.2024
2024-09-10T08:08
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курская область
черкасская область
минобороны
вооруженные силы украины
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Ночью средствами ПВО уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. В результате террористического удара ВСУ погибла одна женщина, ещё пять человек пострадали.Российские военные организовали выход группы жителей Малой Локни Курской области из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, из их села, осажденного ВСУ, рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Данилов. Им пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, черкасская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Черкасская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 10 сентября

08:08 10.09.2024 (обновлено: 08:11 10.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Ночью средствами ПВО уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. В результате террористического удара ВСУ погибла одна женщина, ещё пять человек пострадали.
Российские военные организовали выход группы жителей Малой Локни Курской области из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, из их села, осажденного ВСУ, рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Данилов. Им пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам.
 
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