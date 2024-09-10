https://ukraina.ru/20240910/1057339255.html

Главное за ночь 10 сентября

Главное за ночь 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 10 сентября

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской Украина.ру, 10.09.2024

2024-09-10T08:08

2024-09-10T08:08

2024-09-10T08:11

новости

россия

курская область

черкасская область

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055814892_0:200:3088:1938_1920x0_80_0_0_25a4a8e0705e4e51590aa40226fa3073.jpg

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Ночью средствами ПВО уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. В результате террористического удара ВСУ погибла одна женщина, ещё пять человек пострадали.Российские военные организовали выход группы жителей Малой Локни Курской области из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, из их села, осажденного ВСУ, рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Данилов. Им пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам.

россия

курская область

черкасская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, черкасская область, минобороны, вооруженные силы украины