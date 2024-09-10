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Главное за ночь 10 сентября
Главное за ночь 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 сентября
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской Украина.ру, 10.09.2024
2024-09-10T08:08
2024-09-10T08:08
2024-09-10T08:11
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Ночью средствами ПВО уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. В результате террористического удара ВСУ погибла одна женщина, ещё пять человек пострадали.Российские военные организовали выход группы жителей Малой Локни Курской области из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, из их села, осажденного ВСУ, рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Данилов. Им пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, черкасская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Черкасская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Ночью средствами ПВО уничтожено и перехвачено 144 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. В результате террористического удара ВСУ погибла одна женщина, ещё пять человек пострадали.
Российские военные организовали выход группы жителей Малой Локни Курской области из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, из их села, осажденного ВСУ, рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Данилов. Им пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам.