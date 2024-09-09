Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны? - 09.09.2024 Украина.ру
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Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?
Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны? - 09.09.2024 Украина.ру
Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?
Продолжаются боестолкновения на Покровском и Курском направлениях; ВСУ обстреливают Донбасс; из Покровска (Красноармейска) эвакуируют население; Зеленский планирует строить подземные оружейные заводы; в ДНР возрождают конную полицию
2024-09-09T13:19
2024-09-09T16:55
эксклюзив
сво
украина
потери всу
вс рф
россия
курская область
обстрелы
днр
владимир зеленский
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Боевые действияВ приграничном районе Курской области артиллерийские расчеты группировки "Север" продолжают уничтожать пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника, информирует МО РФ. ВСУ пытаются силами ДРГ прощупать российскую оборону.Продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ближайшее время снова могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.По его мнению, враг попытается продвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражения. "Но это нужно для того, чтобы таким образом и шантажировать Россию, и на этих условиях ставить какие-то ультимативные вопросы перед самой Россией", — сказал Алаудинов, слова которого передает РИА "Новости".Российское военное ведомство также сообщает, что "на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)".Продолжаются бои на Покровском (Красноармейском) направлении. Здесь "ВС России умело бьют врага огнём и манёвром, противник пишет, что наши войска не идут в лобовые атаки, а "ищут дыры в обороне, обходят позиции даже по болотистой местности мелкими группами, постепенно таким образом накапливают силы, чтобы охватить в окружение" подразделения ВСУ", — говорится в сводке телеграм-канала "Два майора".Из Покровска (бывшего Красноармейска) киевские власти продолжают эвакуацию населения. Но далеко не все желающие могут этим воспользоваться. "Эвакуация из Покровска по-украински. Вывезти семью на микроавтобусе — 50 тысяч, за каждое животное — тысяча гривен. На канале эвакуации работают ТЦК и гребут в ВСУ всех мужчин", — информирует телеграм-канал "Два майора" со ссылкой на местные паблики.А телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП пишет, что главком ВСУ Сырский "сообщил Зеленскому о потери инициативы ВСУ в Курской операции, противник стабилизировал ситуацию и начинает проводить локальные контратаки"."Главком считает, что ВСУ не смогут долго держать подобный темп войны из-за ограниченных резервов и техники, а значит, необходимо будет сокращать линию фронта на зиму", — отмечают авторы канала.ВСУ несут и небоевые потери. Во Львовской области в ДТП попал автобус с военными. Он столкнулся с грузовиком, сообщает украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале со ссылкой на местные СМИ. Погиб водитель автобуса, 12 военных ранены. ДТП произошло в 3:30 ночи на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе.ОбстрелыНочью "Герани" поразили как минимум три объекта военного назначения ВСУ в Киевской области, сообщает экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем телеграм-канале.. Взрывы раздавались и в районе Краматорска, Херсоне, Полтавской обл. По объектам в Черниговской ВКС России нанесли удары КАБами. В результате попадания управляемой авиабомбы по Киевскому району Харькова возник пожар.Киевский режим продолжает бить по объектам в России. По информации МО РФ, утром 9 сентября дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Курской.За сутки Украина 22 раза обстреляла территорию ДНР. Ранены Шесть мирных жителей.Украинский беспилотник с боевым зарядом нейтрализован вблизи промышленной зоны в Кировском районе Макеевки, в Донецке подавлены дроны, разведывавшие гражданские цели для ударов. Об этом сообщила 9 сентября официальный представитель Управления ФСБ по региону Оксана Семесенко.Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом 9 сентября сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", — приводит агентство его слова.Уточняется, что обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.Киев решил строить подземные заводыНа Украине уверяют, что страна уже производит вооружения, которых нет даже у стран НАТО. Об этом заявил глава украинской внешней разведки в 2005–2010 годах генерал Николай Маломуж в студии Вечер.LIVE. Он сообщил, в частности, что Украина уже производит ракетные и баллистические дроны, которые могут достигать цели на расстоянии в 2000 километров."А это уже инновационные модели, которые не имеют наши партнеры даже в НАТО. А это то, что наносит сейчас удары аж по Татарстану, по Ленинградской области, по конкретным аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам", — подчеркнул Маломуж, слова которого приводит УНИАН.По его мнению, сейчас актуален вопрос производства на украинских предприятиях дронов баллистического типа и ракет тактического уровня. "Речь идет о зарядах неядерного типа до нескольких тонн и нанесения ударов вплоть до Петропавловска-Камчатского", — пояснил Маломуж.Где все это собираются производить? Зеленский ранее сообщил, что Украина (киевский режим. — Ред.) "наращивает собственное производство оружия в том числе и под землей". По его словам, это решение обусловлено не только соображениями безопасности, но и задержками в поставках военной помощи от международных партнеров. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Италии.На самом деле речь идет не о производстве, но о сборке западного оружия под видом своего, информируют украинские телеграм-каналы, ссылаясь на свои источники. Так, канал "ЗеРада" сообщает: по данным источника в ОП, "Ермак смог достигнуть договоренностей с британской разведкой о передаче нам (киевскому режиму. — Ред.) всех необходимых компонентов для натурализации ракет, пока на Западе нет консенсуса по этому вопросу".А телеграм-канал "Резидент" пишет, что, в частности, речь идет о таком "чуде украинской техники", как беспилотники-невидимки, способные пролететь тысячи километров незамеченными для радаров и ПВО. "Причём всем понятно, что с такой точностью могли лететь только современные беспилотники с использованием спутниковой навигации", отмечают авторы канала.В ДНР восстановят конную полициюМВД ДНР при поддержке Главы республики Дениса Пушилина ведет работу по восстановлению конной полиции, которая функционировала на территории Донбасса во времена СССР, сообщили 9 сентября в пресс-службе ведомства."Сейчас ведется работа по восстановлению функционирования кавалерийского взвода Первого специального полка полиции МВД по ДНР.Конные патрули были фирменной особенностью правоохранителей Донбасса со времен Советского Союза. Кавалеристы в милицейской форме участвовали в охране порядка при массовых мероприятиях и крупных спортивных соревнованиях, объезжали с патрулем скверы и парки шахтерской столицы, охраняли покой граждан, отдыхавших на набережной Кальмиуса", — пишет в связи с этим Донецкое агентство новостей в своем телеграм-канале.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины"
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эксклюзив, сво, украина, потери всу, вс рф, россия, курская область, обстрелы, днр, владимир зеленский, вооружения
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, ВС РФ, Россия, Курская область, обстрелы, ДНР, Владимир Зеленский, вооружения

Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?

13:19 09.09.2024 (обновлено: 16:55 09.09.2024)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сергей Зуев
Все материалы
Продолжаются боестолкновения на Покровском и Курском направлениях; ВСУ обстреливают Донбасс; из Покровска (Красноармейска) эвакуируют население; Зеленский планирует строить подземные оружейные заводы; в ДНР возрождают конную полицию
Боевые действия
В приграничном районе Курской области артиллерийские расчеты группировки "Север" продолжают уничтожать пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника, информирует МО РФ. ВСУ пытаются силами ДРГ прощупать российскую оборону.
Продолжаются бои в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ближайшее время снова могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По его мнению, враг попытается продвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражения. "Но это нужно для того, чтобы таким образом и шантажировать Россию, и на этих условиях ставить какие-то ультимативные вопросы перед самой Россией", — сказал Алаудинов, слова которого передает РИА "Новости".
Российское военное ведомство также сообщает, что "на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)".
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
12:30
"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУКомандир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом". Соответствующее видео Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале
Продолжаются бои на Покровском (Красноармейском) направлении. Здесь "ВС России умело бьют врага огнём и манёвром, противник пишет, что наши войска не идут в лобовые атаки, а "ищут дыры в обороне, обходят позиции даже по болотистой местности мелкими группами, постепенно таким образом накапливают силы, чтобы охватить в окружение" подразделения ВСУ", — говорится в сводке телеграм-канала "Два майора".
Из Покровска (бывшего Красноармейска) киевские власти продолжают эвакуацию населения. Но далеко не все желающие могут этим воспользоваться. "Эвакуация из Покровска по-украински. Вывезти семью на микроавтобусе — 50 тысяч, за каждое животное — тысяча гривен. На канале эвакуации работают ТЦК и гребут в ВСУ всех мужчин", — информирует телеграм-канал "Два майора" со ссылкой на местные паблики.
А телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП пишет, что главком ВСУ Сырский "сообщил Зеленскому о потери инициативы ВСУ в Курской операции, противник стабилизировал ситуацию и начинает проводить локальные контратаки".
"Главком считает, что ВСУ не смогут долго держать подобный темп войны из-за ограниченных резервов и техники, а значит, необходимо будет сокращать линию фронта на зиму", — отмечают авторы канала.
ВСУ несут и небоевые потери. Во Львовской области в ДТП попал автобус с военными. Он столкнулся с грузовиком, сообщает украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале со ссылкой на местные СМИ. Погиб водитель автобуса, 12 военных ранены. ДТП произошло в 3:30 ночи на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе.
Обстрелы
Ночью "Герани" поразили как минимум три объекта военного назначения ВСУ в Киевской области, сообщает экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем телеграм-канале.. Взрывы раздавались и в районе Краматорска, Херсоне, Полтавской обл. По объектам в Черниговской ВКС России нанесли удары КАБами. В результате попадания управляемой авиабомбы по Киевскому району Харькова возник пожар.
Киевский режим продолжает бить по объектам в России. По информации МО РФ, утром 9 сентября дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Курской.
За сутки Украина 22 раза обстреляла территорию ДНР. Ранены Шесть мирных жителей.
Украинский беспилотник с боевым зарядом нейтрализован вблизи промышленной зоны в Кировском районе Макеевки, в Донецке подавлены дроны, разведывавшие гражданские цели для ударов. Об этом сообщила 9 сентября официальный представитель Управления ФСБ по региону Оксана Семесенко.
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом 9 сентября сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", — приводит агентство его слова.
Украинское досье
6 сентября, 16:23
Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы Напряжение на всех фронтах СВО и в Курском приграничье нарастает, но уже многие военные аналитики с обеих сторон конфликта предсказывают скорое истощение украинских ресурсов и западной помощи Киеву.
Уточняется, что обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
Киев решил строить подземные заводы
На Украине уверяют, что страна уже производит вооружения, которых нет даже у стран НАТО. Об этом заявил глава украинской внешней разведки в 2005–2010 годах генерал Николай Маломуж в студии Вечер.LIVE. Он сообщил, в частности, что Украина уже производит ракетные и баллистические дроны, которые могут достигать цели на расстоянии в 2000 километров.
"А это уже инновационные модели, которые не имеют наши партнеры даже в НАТО. А это то, что наносит сейчас удары аж по Татарстану, по Ленинградской области, по конкретным аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам", — подчеркнул Маломуж, слова которого приводит УНИАН.
По его мнению, сейчас актуален вопрос производства на украинских предприятиях дронов баллистического типа и ракет тактического уровня. "Речь идет о зарядах неядерного типа до нескольких тонн и нанесения ударов вплоть до Петропавловска-Камчатского", — пояснил Маломуж.
Где все это собираются производить? Зеленский ранее сообщил, что Украина (киевский режим. — Ред.) "наращивает собственное производство оружия в том числе и под землей". По его словам, это решение обусловлено не только соображениями безопасности, но и задержками в поставках военной помощи от международных партнеров. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Италии.
На самом деле речь идет не о производстве, но о сборке западного оружия под видом своего, информируют украинские телеграм-каналы, ссылаясь на свои источники. Так, канал "ЗеРада" сообщает: по данным источника в ОП, "Ермак смог достигнуть договоренностей с британской разведкой о передаче нам (киевскому режиму. — Ред.) всех необходимых компонентов для натурализации ракет, пока на Западе нет консенсуса по этому вопросу".
А телеграм-канал "Резидент" пишет, что, в частности, речь идет о таком "чуде украинской техники", как беспилотники-невидимки, способные пролететь тысячи километров незамеченными для радаров и ПВО. "Причём всем понятно, что с такой точностью могли лететь только современные беспилотники с использованием спутниковой навигации", отмечают авторы канала.
В ДНР восстановят конную полицию
МВД ДНР при поддержке Главы республики Дениса Пушилина ведет работу по восстановлению конной полиции, которая функционировала на территории Донбасса во времена СССР, сообщили 9 сентября в пресс-службе ведомства.
"Сейчас ведется работа по восстановлению функционирования кавалерийского взвода Первого специального полка полиции МВД по ДНР.
Мемориал в Затишном
10:50
Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны Управление ФСБ по ДНР рассекретило документы по делу "О расследовании немецких зверств в гор. Сталино на шахте 4/4-бис" в 1941–1943 годах. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что эти документы невозможно читать без содрогания.
Конные патрули были фирменной особенностью правоохранителей Донбасса со времен Советского Союза. Кавалеристы в милицейской форме участвовали в охране порядка при массовых мероприятиях и крупных спортивных соревнованиях, объезжали с патрулем скверы и парки шахтерской столицы, охраняли покой граждан, отдыхавших на набережной Кальмиуса", — пишет в связи с этим Донецкое агентство новостей в своем телеграм-канале.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины"
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотери ВСУВС РФРоссияКурская областьобстрелыДНРВладимир Зеленскийвооружения
 
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13:19Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?
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