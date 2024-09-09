ЕС не признал выборы в Крыму
Евросоюз не будет признавать демократические выборные процедуры в Российской Федерации, в частности – выборы в парламент и местные советы Крыма. Об этом 9 сентября завила внешнеполитическая служба ЕС
"ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - заявили представители дипломатии Евросоюза.
В документе ЕС также содержатся угрозы тем, кто занимался организацией и проведением демократического выборного процесса в Крыму.
Власти Крыма отчитались за успешную выборную кампанию. Глава республики Сергей Аксёнов заявил о максимальной открытости и демократичности состоявшихся выборов в парламент Крыма и местные советы.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведённого в марте референдума. В начале того же года на Украине при поддержке ЕС и США произошёл государственный переворот. Также отказавшие в легитимности киевским мятежникам регионы Донбасса провели свои референдумы о воссоединении с Россией и были приняты в состав Российской Федерации.
Евросоюз поставляет на Украину оружие и средства поражения, которыми атакуются гражданские объекты Крыма. Атаки ВСУ сопровождаются жертвами среди мирного населения Крыма.
Евросоюз признаёт "Республику Косово" суверенным и независимым демократическим государством, провозгласившим независимость без референдума. Сербский регион Косово и Метохия был отторгнут от Сербии в результате террористической деятельности местных сепаратистов, поддерживавшихся ЕС, США и другими государствами НАТО.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю вопроса в публикации Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан