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ЕС не признал выборы в Крыму

ЕС не признал выборы в Крыму - 09.09.2024 Украина.ру

ЕС не признал выборы в Крыму

Евросоюз не будет признавать демократические выборные процедуры в Российской Федерации, в частности – выборы в парламент и местные советы Крыма. Об этом 9 сентября завила внешнеполитическая служба ЕС

2024-09-09T12:10

2024-09-09T12:10

2024-09-09T12:10

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"ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - заявили представители дипломатии Евросоюза.В документе ЕС также содержатся угрозы тем, кто занимался организацией и проведением демократического выборного процесса в Крыму.Власти Крыма отчитались за успешную выборную кампанию. Глава республики Сергей Аксёнов заявил о максимальной открытости и демократичности состоявшихся выборов в парламент Крыма и местные советы.Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведённого в марте референдума. В начале того же года на Украине при поддержке ЕС и США произошёл государственный переворот. Также отказавшие в легитимности киевским мятежникам регионы Донбасса провели свои референдумы о воссоединении с Россией и были приняты в состав Российской Федерации.Евросоюз поставляет на Украину оружие и средства поражения, которыми атакуются гражданские объекты Крыма. Атаки ВСУ сопровождаются жертвами среди мирного населения Крыма.Евросоюз признаёт "Республику Косово" суверенным и независимым демократическим государством, провозгласившим независимость без референдума. Сербский регион Косово и Метохия был отторгнут от Сербии в результате террористической деятельности местных сепаратистов, поддерживавшихся ЕС, США и другими государствами НАТО.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю вопроса в публикации Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан

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