ЕС не признал выборы в Крыму - 09.09.2024 Украина.ру
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ЕС не признал выборы в Крыму
ЕС не признал выборы в Крыму - 09.09.2024 Украина.ру
ЕС не признал выборы в Крыму
Евросоюз не будет признавать демократические выборные процедуры в Российской Федерации, в частности – выборы в парламент и местные советы Крыма. Об этом 9 сентября завила внешнеполитическая служба ЕС
2024-09-09T12:10
2024-09-09T12:10
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евросоюз
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"ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - заявили представители дипломатии Евросоюза.В документе ЕС также содержатся угрозы тем, кто занимался организацией и проведением демократического выборного процесса в Крыму.Власти Крыма отчитались за успешную выборную кампанию. Глава республики Сергей Аксёнов заявил о максимальной открытости и демократичности состоявшихся выборов в парламент Крыма и местные советы.Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведённого в марте референдума. В начале того же года на Украине при поддержке ЕС и США произошёл государственный переворот. Также отказавшие в легитимности киевским мятежникам регионы Донбасса провели свои референдумы о воссоединении с Россией и были приняты в состав Российской Федерации.Евросоюз поставляет на Украину оружие и средства поражения, которыми атакуются гражданские объекты Крыма. Атаки ВСУ сопровождаются жертвами среди мирного населения Крыма.Евросоюз признаёт "Республику Косово" суверенным и независимым демократическим государством, провозгласившим независимость без референдума. Сербский регион Косово и Метохия был отторгнут от Сербии в результате террористической деятельности местных сепаратистов, поддерживавшихся ЕС, США и другими государствами НАТО.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю вопроса в публикации Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан
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украина, новости, выборы, крым, россия, сергей аксенов, ес, евросоюз, вооруженные силы украины, всу, парламентские выборы, местные выборы, местные власти, новые регионы, международные отношения, публичная дипломатия, ато
Украина, Новости, выборы, Крым, Россия, Сергей Аксенов, ЕС, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, ВСУ, парламентские выборы, местные выборы, местные власти, Новые регионы, международные отношения, публичная дипломатия, АТО

ЕС не признал выборы в Крыму

12:10 09.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Евросоюз не будет признавать демократические выборные процедуры в Российской Федерации, в частности – выборы в парламент и местные советы Крыма. Об этом 9 сентября завила внешнеполитическая служба ЕС
"ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий", - заявили представители дипломатии Евросоюза.
В документе ЕС также содержатся угрозы тем, кто занимался организацией и проведением демократического выборного процесса в Крыму.
Власти Крыма отчитались за успешную выборную кампанию. Глава республики Сергей Аксёнов заявил о максимальной открытости и демократичности состоявшихся выборов в парламент Крыма и местные советы.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведённого в марте референдума. В начале того же года на Украине при поддержке ЕС и США произошёл государственный переворот. Также отказавшие в легитимности киевским мятежникам регионы Донбасса провели свои референдумы о воссоединении с Россией и были приняты в состав Российской Федерации.
Евросоюз поставляет на Украину оружие и средства поражения, которыми атакуются гражданские объекты Крыма. Атаки ВСУ сопровождаются жертвами среди мирного населения Крыма.
Евросоюз признаёт "Республику Косово" суверенным и независимым демократическим государством, провозгласившим независимость без референдума. Сербский регион Косово и Метохия был отторгнут от Сербии в результате террористической деятельности местных сепаратистов, поддерживавшихся ЕС, США и другими государствами НАТО.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю вопроса в публикации Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан
 
УкраинаНовостивыборыКрымРоссияСергей АксеновЕСЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВСУпарламентские выборыместные выборыместные властиНовые регионымеждународные отношенияпубличная дипломатияАТО
 
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