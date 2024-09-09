Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ - 09.09.2024 Украина.ру
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Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ
Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ - 09.09.2024 Украина.ру
Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ
Населенный пункт Водяное, расположенный к северо-востоку от Угледара, освобожден российскими военными. Об этом 9 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
2024-09-09T11:44
2024-09-09T11:45
новости
россия
угледар
вс рф
освобождение
донецкая народная республика
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"После взятия Водяного наши идут на шахту "Южнодонбасская 3". В скором времени будет штурм", - добавил Телеграм-канал "Реальные новости ДНР".Освобождение Водяного, а также территории завода "СтройДеталь" и дач, расположенных южнее, также подтвердил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
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россия
угледар
донецкая народная республика
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новости, россия, угледар, вс рф, освобождение, донецкая народная республика
Новости, Россия, Угледар, ВС РФ, освобождение, Донецкая Народная Республика

Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ

11:44 09.09.2024 (обновлено: 11:45 09.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Населенный пункт Водяное, расположенный к северо-востоку от Угледара, освобожден российскими военными. Об этом 9 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
"Прежде российские войска освободили Пречистовку, находящуюся к западу от Угледара, по дороге на Великую Новоселку, и так называемый Времевский выступ. Занятие еще и Водяного создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Это не полноценный котел, но с путями снабжения у противника все оказывается близко к критической ситуации. Со стороны Водяного у ВС РФ появляется возможность держать под огневым контролем "военно-полевые" дороги, которые противник "накатал" со стороны села Богоявленка", - говорится в публикации издания.
"После взятия Водяного наши идут на шахту "Южнодонбасская 3". В скором времени будет штурм", - добавил Телеграм-канал "Реальные новости ДНР".
Освобождение Водяного, а также территории завода "СтройДеталь" и дач, расположенных южнее, также подтвердил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Вчера, 07:15
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – экспертКурская область вскоре будет освобождена от украинских оккупантов. Такую уверенность в интервью Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
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