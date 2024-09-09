https://ukraina.ru/20240909/1057318611.html

Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ

Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ - 09.09.2024 Украина.ру

Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ

Населенный пункт Водяное, расположенный к северо-востоку от Угледара, освобожден российскими военными. Об этом 9 сентября сообщило издание "Военное обозрение"

2024-09-09T11:44

2024-09-09T11:44

2024-09-09T11:45

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"После взятия Водяного наши идут на шахту "Южнодонбасская 3". В скором времени будет штурм", - добавил Телеграм-канал "Реальные новости ДНР".Освобождение Водяного, а также территории завода "СтройДеталь" и дач, расположенных южнее, также подтвердил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.

https://ukraina.ru/20240908/1057228178.html

россия

угледар

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новости, россия, угледар, вс рф, освобождение, донецкая народная республика