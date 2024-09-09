Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ
11:44 09.09.2024 (обновлено: 11:45 09.09.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Населенный пункт Водяное, расположенный к северо-востоку от Угледара, освобожден российскими военными. Об этом 9 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
"Прежде российские войска освободили Пречистовку, находящуюся к западу от Угледара, по дороге на Великую Новоселку, и так называемый Времевский выступ. Занятие еще и Водяного создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Это не полноценный котел, но с путями снабжения у противника все оказывается близко к критической ситуации. Со стороны Водяного у ВС РФ появляется возможность держать под огневым контролем "военно-полевые" дороги, которые противник "накатал" со стороны села Богоявленка", - говорится в публикации издания.
"После взятия Водяного наши идут на шахту "Южнодонбасская 3". В скором времени будет штурм", - добавил Телеграм-канал "Реальные новости ДНР".
Освобождение Водяного, а также территории завода "СтройДеталь" и дач, расположенных южнее, также подтвердил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.