https://ukraina.ru/20240909/1057317503.html

Куликовская битва и гибель "прозападной" орды темника Мамая

Куликовская битва и гибель "прозападной" орды темника Мамая - 09.09.2024 Украина.ру

Куликовская битва и гибель "прозападной" орды темника Мамая

8 сентября 1380 года состоялась судьбоносная Куликовская битва, приблизившая освобождение Северно-Восточной Руси от ордынского ига. Однако это событие было значимо и для Северного Причерноморья, где темник Мамай на протяжении нескольких лет создавал собственное государство, союзное Великому княжеству Литовскому

2024-09-09T16:00

2024-09-09T16:00

2024-09-09T16:00

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Историческим фоном тех событий являлась фактическая гражданская война в Улусе Джучи. После смерти в 1359 году золотоордынского хана Бердыбекаи серии дворцовых переворотов пресеклась династия Батуидов (прямых потомков Бату, Батыя) и власть в нижневолжском Новом Сарае стали оспаривать выходцы из соседней Синей Орды. Последняя располагалась в казахстанских степях и Юго-Западной Сибири.При Бердыбеке Мамай высоко поднялся в золотоордынской иерархии, стал ханским зятем. Власть восточной династии он не принял и во второй половине 1361 года увёл на западный берег Волги остававшихся в живых ханских родственников. Новым ханом был провозглашён некий Абдуллах, а Мамай номинально занял должность беклярбека (т. е. главного бека).По одной версии старый ханский двор укрывался в Крыму, по другой на Северном Кавказе. Ведущий украинский историк по данной проблематике Феликс Шабульдо убедительно доказывал, что Мамай находился в принадлежавшем литовцам Киеве.Литовский князь Ольгерд решил использовать междоусобицу среди степняков для усиления позиций своей державы. Возникла коалиция Литвы и "Мамаевой Орды", направленная против Волжского ханства.Летом 1362 года союзники подчинили себе междуречье Днепра и Дона, овладев Азаком (Азовом). Далее, осенью войско Мамая двинулось в Нижнее Поволжье и взял столицу Золотой Орды. А литовцы тем временем повели наступление на Правобережье Днепра. В октябре они заняли степной город Ябгу у переправы через реку Синюха, где впоследствии возник замок Синие Воды.В итоге той кампании под властью Вильно оказалась золотоордынское Подолье и Левобережье Днепра, ограниченное на юге руслами Ворсклы и Тихой Сосны, а также южнорусские земли в верховьях Дона и по Оке вплоть до Тулы. На юге Великое княжество Литовское приблизилось к черноморскому побережью и Днепр ("почонши от Киева и до устья") стал его границей с "Мамаевой Ордой".Ранее зависимые от Золотой Орды южнорусские земли от Волыни до Переяславщины и Чернигово-Северщины стали владением литовских князей.Произошедшие территориальные изменения были закреплены специальным жалованным ярлыком Мамая. Союзничество также косвенно подтверждалось посольством Мамая в Литву в 1365 году, участием ордынцев в битве Ольгерда с Тевтонским орденом, при Рудаве в 1370 году, ожиданием Тверью помощи от Литвы и татар во время осады города великим князем московским летом 1375 года.В 1365 году Мамай взял под свой полный контроль весь Крымский полуостров, изгнав отказавшегося ему подчиняться наместника. Базовым же регионом его формирующегося государства являлось междуречье Днепра и Дона, где на территории Кучурганского городища, затопленного впоследствии Каховским водохранилищем, располагался административный центр.Новый Сарай "Мамаевой Орде" удавалось покорять в 1362, 1367, 1370 и 1374 годах. Это было очень важно для получения дани с северно-русских земель. После того, как последнее завоевание столицы Мамаем оказалось не прочным, Дмитрий Иванович (прозванный впоследствии Донским), вероятно, и отказался отравлять ему "выход".Ответным действием Мамая стала карательная экспедиция на север (1378 год), которая завершилась поражением ордынцев на реке Воже в Рязанской земле. В отместку за это в следующем году "Мамаева орда" разорила Рязанское княжество. На более решительные действия степняки не пошли, поскольку в восточное Поволжье вступили войска царевича Тохтамыша, пользовавшегося поддержкой среднеазиатского правителя Тимура.К началу 1380 года Тохтамыш занял Новый Сарай, а за тем отвоевал у Мамая Северный Кавказ и Нижнее Подонье. Темник к тому времени "работал" с третьим марионеточным ханом, поскольку второго он умертвил в 1377 году. Но для обеспечения своей легитимности ему было жизненно важно восстановить поступление средств из Северной Руси.В этих условиях Мамай и отправился в роковой для себя поход на Москву 1380 году. Однако князь Дмитрий Иванович двинулся ему навстречу и на Куликовском поле у Дона самонадеянный беклярбек был разбит. Широко известно, что ему не успели (либо не захотели) помочь союзники – литовский князь Ягайло Ольгердович и рязанский правитель Олег. Менее известно, что в начале похода Мамай не стал дожидаться подхода серьёзного подкрепления из своих крымских владений. Вероятно, соединению с крымским отрядом помешал стремительный марш на юг русских ратей.Вскоре ещё довольно многочисленное войско Мамая сошлось с армией Тохтамыша на реке Калке.Большой проблемой для темника стало то, что его третий хан Мухаммад-Булак пал на Куликовом поле, а нового, хоть и номинального правителя он назначить не успел.Воины Мамая перешли на сторону Тохтамыша как законного хана. Темник бежал в Крым и пытался укрыться у генуэзцев. Согласно восточным хроникам, те ему отказали, мотивируя это боязнью мести со стороны русских ("побежи ты, поганый Момай, от насъ по задененеш и нам от земли Рускои"). Тем временем беглеца настигли люди Тохтамыша и он принял гибель от их рук.Тохтамыш был вскоре признан "царём" князьями рязанским, нижегородским и тверским. Литва также признала за ним главенство в Золотой Орде и стала отправлять ему дань за южнорусские земли, которая раньше предназначалась Мамаю.Процедура выдачи Литве ханских ярлыков на земли, переданные Мамаем, соблюдалась вплоть до XVII века. Но постепенно она приобретала всё более формальный характер. Удельные княжества в Южной Руси новым сюзереном были ликвидированы, а местные княжеские династии изгнаны.

https://ukraina.ru/20230926/1049542162.html

https://ukraina.ru/20230406/1044998939.html

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Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, русь, золотая орда, xiv век, литва, крым, князья, москва