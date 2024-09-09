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Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области

Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области - 09.09.2024 Украина.ру

Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области

Утром 9 сентября в приграничном районе Курской области российский комплекс ПВО сбил управляемую авиабомбу. Об этом сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.

2024-09-09T10:01

2024-09-09T10:01

2024-09-09T10:01

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нато

ес

всу

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"Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!", - сообщил врио губернатора.Смирнов информировал об опасностях ракетных ударов и атак БПЛА. В частности, опасность ракетной атаки в области уже объявлялась дважды с начала суток.НАТО поставляет ВСУ управляемые авиабомбы в рамках "военной помощи". Расходы Франции и других членов ЕС на такие поставки отчасти покрывает созданный Еврокомиссией "Европейский фонд мира".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру

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новости, курская область, франция, сша, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, нато, ес, всу, авиабомбы, сво, кто