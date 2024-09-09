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Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области
Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области - 09.09.2024 Украина.ру
Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области
Утром 9 сентября в приграничном районе Курской области российский комплекс ПВО сбил управляемую авиабомбу. Об этом сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.
2024-09-09T10:01
2024-09-09T10:01
2024-09-09T10:01
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алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
нато
ес
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"Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!", - сообщил врио губернатора.Смирнов информировал об опасностях ракетных ударов и атак БПЛА. В частности, опасность ракетной атаки в области уже объявлялась дважды с начала суток.НАТО поставляет ВСУ управляемые авиабомбы в рамках "военной помощи". Расходы Франции и других членов ЕС на такие поставки отчасти покрывает созданный Еврокомиссией "Европейский фонд мира".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
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новости, курская область, франция, сша, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, нато, ес, всу, авиабомбы, сво, кто
Новости, Курская область, Франция, США, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, ВСУ, авиабомбы, СВО, КТО
Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области
Утром 9 сентября в приграничном районе Курской области российский комплекс ПВО сбил управляемую авиабомбу. Об этом сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.
"Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!", - сообщил врио губернатора.
Смирнов информировал об опасностях ракетных ударов и атак БПЛА. В частности, опасность ракетной атаки в области уже объявлялась дважды с начала суток.
НАТО
поставляет ВСУ управляемые авиабомбы в рамках "военной помощи". Расходы Франции
и других членов ЕС
на такие поставки отчасти покрывает созданный Еврокомиссией
"Европейский фонд мира".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ
возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.