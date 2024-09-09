Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16 - 09.09.2024 Украина.ру
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Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16
Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16 - 09.09.2024 Украина.ру
Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16
Сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту. Также это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-09T05:30
2024-09-09T05:30
новости
крымский мост
украина
крым
f-16
клинцевич
ракеты
беспилотники
наступление
всу
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В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас. У ВСУ не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Сейчас еще много компонентов доезжают на Украину, чтобы сформировать "ударный кулак", рассказал эксперт.По его мнению, сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп крылатыми ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту, отметил он.Второе, это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Кроме того, это воздушное прикрытие наступления со стороны воды. То есть F-16 будут прикрывать флотилию небольших лодок ВСУ, которые будут двигаться к Крыму, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крымский мост, украина, крым, f-16, клинцевич, ракеты, беспилотники, наступление, всу
Новости, Крымский мост, Украина, Крым, F-16, Клинцевич, ракеты, беспилотники, наступление, ВСУ

Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16

05:30 09.09.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту. Также это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас. У ВСУ не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Сейчас еще много компонентов доезжают на Украину, чтобы сформировать "ударный кулак", рассказал эксперт.
По его мнению, сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп крылатыми ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту, отметил он.
"В рамках избирательной кампании американским гражданам можно продать только красивые яркие кадры. И этот яркий кадр – хотя бы одна ракета, долетевшая до Крымского моста. Не важно, что через неделю все починят, этот кадр им нужен", — подчеркнул Клинцевич.
Второе, это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Кроме того, это воздушное прикрытие наступления со стороны воды. То есть F-16 будут прикрывать флотилию небольших лодок ВСУ, которые будут двигаться к Крыму, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
О других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов интервью
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Алексей Анпилогов: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО Угледар оказывается затенен наступлением нашего крупного фронта, который движется к Красноармейску. Мы оттуда можем выйти в район Великой Новоселки, отсекая Угледарский выступ, который сейчас как краеугольный камень смыкает фронт с севера на юг
 
НовостиКрымский мостУкраинаКрымF-16КлинцевичракетыбеспилотникинаступлениеВСУ
 
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