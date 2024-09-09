https://ukraina.ru/20240909/1057282874.html

Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16

Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16 - 09.09.2024 Украина.ру

Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16

Сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту. Также это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-09T05:30

2024-09-09T05:30

2024-09-09T05:30

новости

крымский мост

украина

крым

f-16

клинцевич

ракеты

беспилотники

наступление

всу

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В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас. У ВСУ не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Сейчас еще много компонентов доезжают на Украину, чтобы сформировать "ударный кулак", рассказал эксперт.По его мнению, сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп крылатыми ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту, отметил он.Второе, это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Кроме того, это воздушное прикрытие наступления со стороны воды. То есть F-16 будут прикрывать флотилию небольших лодок ВСУ, которые будут двигаться к Крыму, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240906/1057263356.html

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новости, крымский мост, украина, крым, f-16, клинцевич, ракеты, беспилотники, наступление, всу