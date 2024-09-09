Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День третий
Сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту. Также это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас. У ВСУ не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Сейчас еще много компонентов доезжают на Украину, чтобы сформировать "ударный кулак", рассказал эксперт.
По его мнению, сценариев использования самолетов F-16 на Украине будет два. Основной - это массированный залп крылатыми ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту, отметил он.
"В рамках избирательной кампании американским гражданам можно продать только красивые яркие кадры. И этот яркий кадр – хотя бы одна ракета, долетевшая до Крымского моста. Не важно, что через неделю все починят, этот кадр им нужен", — подчеркнул Клинцевич.
Второе, это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по тылам. Кроме того, это воздушное прикрытие наступления со стороны воды. То есть F-16 будут прикрывать флотилию небольших лодок ВСУ, которые будут двигаться к Крыму, заключил собеседник издания.
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