https://ukraina.ru/20240908/1057302713.html

Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами

Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами - 08.09.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами

Назначение нового губернатора Закарпатья, уже пятого за время правления Владимира Зеленского, неизбежно приведет к масштабной перезагрузке власти на областном уровне.

2024-09-08T09:30

2024-09-08T09:30

2024-09-08T09:30

эксклюзив

закарпатье

украина

ивано-франковск

владимир зеленский

руслан марцинкив

сбу

офис президента

верховная рада

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Закарпатье ожидает очередная "перезагрузка" властиКабинет министров Украины, который на прошлой неделе серьезно переформатировали, на заседании 6 сентября согласовал увольнение с должности губернатора Закарпатья Виктора Микиты, возглавляющего область с декабря 2021 года. Теперь увольнение чиновника должен утвердить Владимир Зеленский.Напомним, что Виктор Микита родился в 1979 году в Закарпатье. Окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "технолог-экономист", а в 2002-м – Национальную академию внутренних дел Украины (специальность "правоведение"). Женат, имеет четырех детей.С 1999 года работал по специальности на ряде предприятий, а с 2003-го работает в правоохранительных органах на разных должностях. Был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, сотрудником Центрального управления СБУ. В 2013-2014 годах служил в Донецком управлении СБУ, с 2015 по 2018 год был руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.В декабре 2021 года указом Владимира Зеленского был назначен главой Закарпатской областной государственной администрации. В момент назначения оставался сотрудником спецслужбы в звании полковника, был первым заместителем начальника главного управления СБУ.Кстати, одним из предшественников Микиты в кресле губернатора Закарпатья был его коллега по спецслужбе, бывший руководитель контрразведки СБУ генерал-майор Алексей Петров, которому удалось продержаться в должности с апреля по декабрь 2020 года. Однако Петров для Закарпатской области был "варягом", да ещё и рожденным в российской Коломне.У Микиты же дела в родном крае шли неплохо. В июле 2022 года он возглавил Закарпатскую организацию президентской партии "Слуга народа", а в марте 2023-го его избрали председателем Палаты регионов Конгресса региональных властей при президенте Украины. В целом Виктор Микита дольше всех возглавляет областную администрацию в период президентства Зеленского, по состоянию на сегодняшний день он занимал эту должность 2 года и 9 месяцев.Но в целом отставка губернатора Закарпатья была ожидаемой, о его переходе в Офис президента Украины ещё в июне сообщал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Депутат утверждал, что Микита в должности замглавы Офиса президента сменит Алексея Кулебу. Однако Кулеба освободил это место только 5 сентября, когда Верховная Рада назначила его вице-премьером по восстановлению – министром развития общин и территорий Украины.При этом в отдельных закарпатских СМИ появились публикации о том, что смена губернатора может быть связана с действиями самого Микиты. Во-первых, он имеет достаточно тесные связи с властями соседней Венгрии, которые откровенно недружественны к Киеву. Пишут, что у членов семьи губернатора, в частности, жены и дочери, есть венгерские паспорта. Ранее также появлялась информация, что Микита через подставных лиц владеет бизнесом в Венгрии, причём вместе с известным контрабандистом, находящимся под санкциями СНБО – Валерием Пересоляком.Еще одна версия увольнения Виктора Микиты – постоянные скандалы, связанные с произволом ТЦК (военкоматов) в Закарпатской области. Частые случаи похищений людей с улиц, издевательства над военнообязанными и насилия над ними изрядно обеспокоили жителей всей Украины. В частности, 6 сентября Закарпатский областной ТЦК в ответ на запрос омбудсмена Дмитрия Лубинца заявил, что причиной смерти мобилизованного двумя днями ранее стал инфаркт, а не избиение со стороны военных, как утверждали родные погибшего. Так что перевод чиновника в Киев может быть направлен на снижение напряжения в обществе.Местные комментаторы не сомневаются, что назначение нового губернатора Закарпатья неизбежно приведет к масштабной перезагрузке власти на областном уровне. Речь идёт не только о вице-губернаторах, но и о председателе Закарпатского областного совета, а также о формировании в этом органе нового ситуативного большинства. Не исключено, что в него войдут и представители "мукачевского клана", представленные Партией Андрея Балоги.Напомним, мэра города Мукачево Андрея Балогу в июне 2024 года обвинили в продаже коммунальной земли по заниженной цене. Однако он сразу же вышел из-под ареста под залог в 30 миллионов гривен, а в начале сентября стало известно, что суд разрешил чиновнику снять электронный браслет и выезжать из Мукачево по служебным делам – правда, только в пределах Закарпатской области.Пока неизвестно, кто может стать следующим губернатором Закарпатья, уже пятым за время правления Владимира Зеленского. При этом "скамейка запасных" надёжных чиновников в Киеве крайне коротка. Несколько недель назад губернатором Тернопольской области пришлось назначить 67-летнего Вячеслава Негоду, который был мэром Тернополя ещё во времена президентов Кравчука и Кучмы.В Ивано-Франковске – очередной земельный скандал, связанный с ветеранамиМэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что он поддерживает и строительство реабилитационного центра, и создание Парка Ветеранов на берегу городского озера, и считает, что места хватит всем. "В первую очередь, пусть военные, которые за реабилитационный центр, и, скажем, часть общественных активистов придут к какому-то компромиссу, и тогда будем говорить дальше", – сказал городской голова 5 сентября в эфире радиостанции "Западный полюс".Речь идёт о попытке полностью застроить последнюю зеленую зону в прибрежной зоне городского озера площадью в 4 гектара. Из них 2,8 га до 2032 года переданы в аренду фирме "Гаразд Украина", а 1,2 га на самом берегу находятся в распоряжении городских властей. На последнем участке планировалось создать парк, который будет содержать коммунальное предприятие "Центр развития города и рекреации", однако соответствующее обещание от 2020 года мэр Ивано-Франковска не выполнил.А в августе 2024 года Ивано-Франковский горсовет сделал очередной шаг к окончательной застройке берегов озера: депутаты проголосовали за объявление инвестиционного конкурса для строительства реабилитационного центра на прибрежном участке. Марцинкив тогда заявил, что застроить зеленую зону у озера просили Центральная городская клиническая больница и "общественные организации участников боевых действий", однако не уточнил название этих организаций.На самом деле лидером инициативы за постройку реабилитационного центра на берегу городского озера в Ивано-Франковске был майор Вооруженных сил Украины, военнослужащий базирующейся в городе 114-й бригады тактической авиации Руслан Колишенко. Однако 6 сентября он заявил, что прекращает свое участие в этой инициативе."Я выхожу из этого балагана. Не хочу портить ни репутацию своей бригады, ни личную. Я ставлю себе цель всё-таки сделать этот реабилитационный центр в городе, буду искать участок и средства бизнеса. Это зашло слишком далеко, я натянул на себя многое. Надеялся, что власть наша смелее, застройщики тоже могли бы коммуницировать и проявлять какую-то свою позицию, но этого не произошло. Я не хочу, чтобы меня в дальнейшем публично унижали и позорили", – заявил военный.Дело в том, что за несколько дней до этого заявление-требование к городским властям о создании на берегу озера в Ивано-Франковске Парка Ветеранов Украины набрало необходимое количество голосов. Его подала группа раненых ветеранов ВСУ во главе с Сергеем Янчуком. Они предложили обустроить парк на участке, который власти города решили отдать под инвестиционный конкурс, прикрываясь намерением построить там "реабилитационный центр". При этом в адрес Колишенко от этой группы звучали обвинения, что он не имеет права отстаивать создание реабилитационного центра, потому что не является раненым или контуженным.А ещё один военный, экс-депутат Ивано-Франковского городского совета Андрей Волгин, подробно расписал, в чём заключается афера Марцинкива и приближенных к мэру застройщиков. Он отметил, что под предлогом создания реабилитационного центра площадью в 500 квадратных метров планируется застройка всего участка в 4 гектара."Сначала заедет техника рыть котлован под реабилитационный центр. Марцинкив будет вылезать в эфиры и говорить, как хорошо, что там строят, и как вовремя, и всякое такое. Затем инвестор, которому отойдет большая часть городского участка, начнет рыть под свои частные фитнесы и бассейны. Следовательно, когда уже там всё кругом будет рас*ерачено строительной техникой, начнёт реализовывать свои права застройщик ("Гаразд Украина"). Народ привыкнет. Народ будет думать, что там благое дело власть делает", – написал Волгин в социальных сетях.Стоит отметить, что это далеко не первый случай на Западной Украине, когда под предлогом строительства "реабилитационных центров для ветеранов" отжимают земли в рекреационной зоне. В частности, в курортном пригороде Львова, Брюховичах, участок с недостроенной школой был передан общественной организации Ассоциация инвалидов защитников отечества "Львовская здравница" якобы для строительства реабилитационного центра.Однако на расположенном в лесу участке земли, где есть термальные воды, фактически будут строить апартаменты с торговым центром общей площадью 20 тысяч квадратных метров. И только 500 квадратных метров, то есть около 2%, будут отведены под реабилитационный центр. Об этом стало известно в прошлом году после презентации проекта девелоперской компанией Sensar Development.Львовский горсовет пытался отсудить землю, выделенную ещё поселковым советом до включения Брюховичей в состав Львова. Однако за дело взялись лейб-ветераны во главе с бывшим и. о. командующего 36-й бригады морской пехоты Сергеем Волынским ("Волыной"). Он стал известен во время обороны Мариуполя, а после освобождения из плена и возвращения на Украину занимается разными проектами в поддержку военных и пленных.Sensar Development заключила соглашение с созданным "Волыной" благотворительным фондом "Стальные", который стал своеобразной "силовой крышей" для откровенно незаконного строительства. Судя по всему, подобным образом будут развиваться события и в случае застройки берегов озера в Ивано-Франковске.Подробнее о том, что думают военные и эксперты о происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры"

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Олег Хавич

эксклюзив, закарпатье, украина, ивано-франковск, владимир зеленский, руслан марцинкив, сбу, офис президента, верховная рада