Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры - 07.09.2024 Украина.ру
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Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры
Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры - 07.09.2024 Украина.ру
Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры
На текущей неделе украинские военные и эксперты продолжают бить тревогу относительно ситуации в Донбассе, подготавливая общественное мнение к его неминуемой потере для Украины. Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко в начале недели заявил, что потеря Покровска не так уж и страшна.
2024-09-07T09:13
2024-09-07T09:15
эксклюзив
россия
украина
днепр
игорь мосийчук
николай стариков
руслан бортник
вооруженные силы украины
рада
генштаб
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"Никакой катастрофы не случится, это 100%. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь дальнейшее поражение", - утверждает Костенко. Покровск вдруг стал ненужным и "дотационным". Костенко даже пытается найти позитив в продвижении ВС РФ к Покровску, так как, по его мнению, на других участках у россиян будет меньше сил.Костенко также критически оценил тот состав, который украинским военкомам удалось нахватать на улицах. По его словам, наступать они явно никуда не смогут. "Личный состав у нас обученный не наилучшим образом. Он способен максимум обороняться, потому что какие-то серьезные операции с теми навыками, которые дают, вряд ли с таким личным составом можно проводить", - считает нардеп. Ранее он утверждал, что мобилизованные проходят лишь две недели обучения, после чего часто бегут с позиций."Ненужность" Покровска оспаривает экс-депутат Игорь Мосийчук, подчеркивая, что за этим городом - чистое поле, где не за что зацепиться. Он считает, что Костенко, как военный, знает об истинном положении дел, но его попросили озвучить эту мысль."А что же дальше? А дальше – Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Запорожье? Что дальше? Там поле до Днепра чистое, дикое, и до Павлограда тоже. Я там ездил тысячу раз – там собака не валялась, окопа нет даже маленького. Что дальше? То есть, там мы будем удерживать, какой ценой?", - задает вопрос Мосийчук.В другом видеоблоге Мосийчук утверждает, что западная техника сейчас массово утилизируется на курском направлении. Соответственно, на Западе говорят, что не так уж и много ее осталось, чтобы всю отдать украинцам на утилизацию, говорит экс-депутат Рады.Украинский военный эксперт Олег Стариков предупреждает, что части ВСУ могут оказаться в окружении еще на одном участке фронта. "Сейчас в районе Желанного Первого и Желанного Второго начинают окружать наш гарнизон, в нем 2-3 бригады (6-8 тыс. человек). Они могут попасть в котел, их нужно срочно выводить, видимо, их начали выводить", - рассказывает эксперт. Также он говорит о серьезных проблемах для ВСУ под Угледаром.В целом же эксперт резюмирует, что ВСУ отбросили всё лучшее от советской системы, взяв худшее от натовской. По его словам, у украинской власти на первом место стоят пропагандистские войны.Вместе с тем Стариков отдает должное российскому генералу Андрею Мордвичеву, приостановившему движение на Покровск, чтобы обезопасить фланги. "Они приостановились. Это говорит о том, что Мордвичев думает, воюет с умом. Они сейчас начали атаку для того, чтобы северный фланг прикрыть", - рассказывает Стариков.Однако главком ВСУ Александр Сырский в интервью 5 сентября поставил себе в заслугу то, что россияне последние дни якобы не продвигались к Покровску (хотя украинский паблик Deep State все же фиксировал продвижение).Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в "Зеркале недели" заранее ставит россиянам временные рамки по захвату городов, чтобы затем праздновать "перемогу", если они в эти рамки не уложатся. Он утверждает, что ВС РФ не смогут взять всю покровско-мирноградскую агломерацию к 1 октября и взять Часов Яр к 20 сентября. Сроки взятия городов украинским корреспондентам обычно "сообщает" разведка по секрету.Активно обсуждали украинские военные и эксперты также удары РФ, особенно по Полтаве, где погибли десятки военных. Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко говорит, что украинские расчеты ПВО просто не справляются из-за физической усталости."С точки зрения управления, это очень тяжело. Представьте, у кого есть телевизоры, большой экран, на котором просто паутина маршрутов. Во-первых, маршрутов противника, во-вторых, наших средств, тех же наших истребителей, и надо принимать решения. Автоматика, насколько возможно, помогает, но когда такое количество, помехи, это очень сложно", - говорит украинский генерал.Он утверждает также, что расчеты ПВО в подземных бункерах просто теряют сознание из-за нехватки кислорода и перенапряжения во время массированных дроново-ракетных атак.Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что курская авантюра Зеленского была задумана ради вовлечения стран НАТО в прямой конфликт, так как без них Украина обречена на поражение. "Способ победы, который в Украине считают возможным, это втянуть в эту войну максимально наших западных союзников", - говорит Бортник.Ради этого по его мнению Зеленский так настойчиво просит дать разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. С учетом того, что Украина не может самостоятельно стрелять этими ракетами, необходимы средства наведения, программирования, разведки, применение в глубину российской территории этих ракет создаст для России повод для нанесения ударов не по украинской территории, а по отдельным базам западных государств, считает политолог.Комментируя наступление ВС РФ то на одном, то на другом участке фронта, Бортник также подчеркивает, что ВСУ не могут залатать все дыры в обороне. "Мы вынуждены латать дыры, перебрасывая, отпарывая одну латку, одну бригаду или несколько бригад, и перенося её в другое место, пришивая её в другом месте, потом снова отпарывая и перешивая её на новую дырку. Вот это латание фронта мы сегодня наблюдаем", - резюмирует политолог.По сути, украинская тактика "пропагандистской войны" заключается в следующем: разгоняется "зрада" по поводу продвижения ВС РФ на одном участке, туда спешно перебрасываются подразделения ВСУ с других участков. Затем уже на оголившихся участках начинается продвижение россиян, бригады ВСУ спешно гонят назад, оголяя третьи участки. И так происходит, пока замотанная бригада ВСУ не теряет боеспособность.Подробнее о том, какую тактику применяют российские Вооруженные силы - в статье Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутся
https://ukraina.ru/20240906/1057263356.html
https://ukraina.ru/20240906/1057256421.html
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эксклюзив, россия, украина, днепр, игорь мосийчук, николай стариков, руслан бортник, вооруженные силы украины, рада, генштаб, владимир зеленский, всу, фронт, эксперты, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Украина, Днепр, Игорь Мосийчук, Николай Стариков, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины, Рада, Генштаб, Владимир Зеленский, ВСУ, фронт, эксперты, Спецоперация

Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры

09:13 07.09.2024 (обновлено: 09:15 07.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущей неделе украинские военные и эксперты продолжают бить тревогу относительно ситуации в Донбассе, подготавливая общественное мнение к его неминуемой потере для Украины. Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко в начале недели заявил, что потеря Покровска не так уж и страшна.
"Никакой катастрофы не случится, это 100%. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь дальнейшее поражение", - утверждает Костенко. Покровск вдруг стал ненужным и "дотационным". Костенко даже пытается найти позитив в продвижении ВС РФ к Покровску, так как, по его мнению, на других участках у россиян будет меньше сил.
Костенко также критически оценил тот состав, который украинским военкомам удалось нахватать на улицах. По его словам, наступать они явно никуда не смогут. "Личный состав у нас обученный не наилучшим образом. Он способен максимум обороняться, потому что какие-то серьезные операции с теми навыками, которые дают, вряд ли с таким личным составом можно проводить", - считает нардеп. Ранее он утверждал, что мобилизованные проходят лишь две недели обучения, после чего часто бегут с позиций.
"Ненужность" Покровска оспаривает экс-депутат Игорь Мосийчук, подчеркивая, что за этим городом - чистое поле, где не за что зацепиться. Он считает, что Костенко, как военный, знает об истинном положении дел, но его попросили озвучить эту мысль.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 07:00
Алексей Анпилогов: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО Угледар оказывается затенен наступлением нашего крупного фронта, который движется к Красноармейску. Мы оттуда можем выйти в район Великой Новоселки, отсекая Угледарский выступ, который сейчас как краеугольный камень смыкает фронт с севера на юг
"А что же дальше? А дальше – Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Запорожье? Что дальше? Там поле до Днепра чистое, дикое, и до Павлограда тоже. Я там ездил тысячу раз – там собака не валялась, окопа нет даже маленького. Что дальше? То есть, там мы будем удерживать, какой ценой?", - задает вопрос Мосийчук.
В другом видеоблоге Мосийчук утверждает, что западная техника сейчас массово утилизируется на курском направлении. Соответственно, на Западе говорят, что не так уж и много ее осталось, чтобы всю отдать украинцам на утилизацию, говорит экс-депутат Рады.
Украинский военный эксперт Олег Стариков предупреждает, что части ВСУ могут оказаться в окружении еще на одном участке фронта. "Сейчас в районе Желанного Первого и Желанного Второго начинают окружать наш гарнизон, в нем 2-3 бригады (6-8 тыс. человек). Они могут попасть в котел, их нужно срочно выводить, видимо, их начали выводить", - рассказывает эксперт. Также он говорит о серьезных проблемах для ВСУ под Угледаром.
В целом же эксперт резюмирует, что ВСУ отбросили всё лучшее от советской системы, взяв худшее от натовской. По его словам, у украинской власти на первом место стоят пропагандистские войны.
Вместе с тем Стариков отдает должное российскому генералу Андрею Мордвичеву, приостановившему движение на Покровск, чтобы обезопасить фланги. "Они приостановились. Это говорит о том, что Мордвичев думает, воюет с умом. Они сейчас начали атаку для того, чтобы северный фланг прикрыть", - рассказывает Стариков.
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Вчера, 04:00
Эксперт: Уничтоженные склады с вооружением ВСУ ближе к реалиям, чем агрессивные "стрелочки на карте"Даже если не получится накрыть все транспортные узлы и склады, сил и средств у противника будет все равно меньше. Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Однако главком ВСУ Александр Сырский в интервью 5 сентября поставил себе в заслугу то, что россияне последние дни якобы не продвигались к Покровску (хотя украинский паблик Deep State все же фиксировал продвижение).
Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в "Зеркале недели" заранее ставит россиянам временные рамки по захвату городов, чтобы затем праздновать "перемогу", если они в эти рамки не уложатся. Он утверждает, что ВС РФ не смогут взять всю покровско-мирноградскую агломерацию к 1 октября и взять Часов Яр к 20 сентября. Сроки взятия городов украинским корреспондентам обычно "сообщает" разведка по секрету.
Активно обсуждали украинские военные и эксперты также удары РФ, особенно по Полтаве, где погибли десятки военных. Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко говорит, что украинские расчеты ПВО просто не справляются из-за физической усталости.
"С точки зрения управления, это очень тяжело. Представьте, у кого есть телевизоры, большой экран, на котором просто паутина маршрутов. Во-первых, маршрутов противника, во-вторых, наших средств, тех же наших истребителей, и надо принимать решения. Автоматика, насколько возможно, помогает, но когда такое количество, помехи, это очень сложно", - говорит украинский генерал.
Он утверждает также, что расчеты ПВО в подземных бункерах просто теряют сознание из-за нехватки кислорода и перенапряжения во время массированных дроново-ракетных атак.
Михаил Онуфриенко
5 сентября, 16:42
"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВОКачество, а не количество играет ключевую роль в СВО, которая также генерирует инновации для ВПК в тылу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что курская авантюра Зеленского была задумана ради вовлечения стран НАТО в прямой конфликт, так как без них Украина обречена на поражение. "Способ победы, который в Украине считают возможным, это втянуть в эту войну максимально наших западных союзников", - говорит Бортник.
Ради этого по его мнению Зеленский так настойчиво просит дать разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. С учетом того, что Украина не может самостоятельно стрелять этими ракетами, необходимы средства наведения, программирования, разведки, применение в глубину российской территории этих ракет создаст для России повод для нанесения ударов не по украинской территории, а по отдельным базам западных государств, считает политолог.
Комментируя наступление ВС РФ то на одном, то на другом участке фронта, Бортник также подчеркивает, что ВСУ не могут залатать все дыры в обороне. "Мы вынуждены латать дыры, перебрасывая, отпарывая одну латку, одну бригаду или несколько бригад, и перенося её в другое место, пришивая её в другом месте, потом снова отпарывая и перешивая её на новую дырку. Вот это латание фронта мы сегодня наблюдаем", - резюмирует политолог.
По сути, украинская тактика "пропагандистской войны" заключается в следующем: разгоняется "зрада" по поводу продвижения ВС РФ на одном участке, туда спешно перебрасываются подразделения ВСУ с других участков. Затем уже на оголившихся участках начинается продвижение россиян, бригады ВСУ спешно гонят назад, оголяя третьи участки. И так происходит, пока замотанная бригада ВСУ не теряет боеспособность.
Подробнее о том, какую тактику применяют российские Вооруженные силы - в статье Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутся
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаДнепрИгорь МосийчукНиколай СтариковРуслан БортникВооруженные силы УкраиныРадаГенштабВладимир ЗеленскийВСУфронтэкспертыСпецоперация
 
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