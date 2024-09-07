https://ukraina.ru/20240907/1057279455.html

Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры

Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры - 07.09.2024 Украина.ру

Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры

На текущей неделе украинские военные и эксперты продолжают бить тревогу относительно ситуации в Донбассе, подготавливая общественное мнение к его неминуемой потере для Украины. Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко в начале недели заявил, что потеря Покровска не так уж и страшна.

2024-09-07T09:13

2024-09-07T09:13

2024-09-07T09:15

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"Никакой катастрофы не случится, это 100%. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь дальнейшее поражение", - утверждает Костенко. Покровск вдруг стал ненужным и "дотационным". Костенко даже пытается найти позитив в продвижении ВС РФ к Покровску, так как, по его мнению, на других участках у россиян будет меньше сил.Костенко также критически оценил тот состав, который украинским военкомам удалось нахватать на улицах. По его словам, наступать они явно никуда не смогут. "Личный состав у нас обученный не наилучшим образом. Он способен максимум обороняться, потому что какие-то серьезные операции с теми навыками, которые дают, вряд ли с таким личным составом можно проводить", - считает нардеп. Ранее он утверждал, что мобилизованные проходят лишь две недели обучения, после чего часто бегут с позиций."Ненужность" Покровска оспаривает экс-депутат Игорь Мосийчук, подчеркивая, что за этим городом - чистое поле, где не за что зацепиться. Он считает, что Костенко, как военный, знает об истинном положении дел, но его попросили озвучить эту мысль."А что же дальше? А дальше – Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Запорожье? Что дальше? Там поле до Днепра чистое, дикое, и до Павлограда тоже. Я там ездил тысячу раз – там собака не валялась, окопа нет даже маленького. Что дальше? То есть, там мы будем удерживать, какой ценой?", - задает вопрос Мосийчук.В другом видеоблоге Мосийчук утверждает, что западная техника сейчас массово утилизируется на курском направлении. Соответственно, на Западе говорят, что не так уж и много ее осталось, чтобы всю отдать украинцам на утилизацию, говорит экс-депутат Рады.Украинский военный эксперт Олег Стариков предупреждает, что части ВСУ могут оказаться в окружении еще на одном участке фронта. "Сейчас в районе Желанного Первого и Желанного Второго начинают окружать наш гарнизон, в нем 2-3 бригады (6-8 тыс. человек). Они могут попасть в котел, их нужно срочно выводить, видимо, их начали выводить", - рассказывает эксперт. Также он говорит о серьезных проблемах для ВСУ под Угледаром.В целом же эксперт резюмирует, что ВСУ отбросили всё лучшее от советской системы, взяв худшее от натовской. По его словам, у украинской власти на первом место стоят пропагандистские войны.Вместе с тем Стариков отдает должное российскому генералу Андрею Мордвичеву, приостановившему движение на Покровск, чтобы обезопасить фланги. "Они приостановились. Это говорит о том, что Мордвичев думает, воюет с умом. Они сейчас начали атаку для того, чтобы северный фланг прикрыть", - рассказывает Стариков.Однако главком ВСУ Александр Сырский в интервью 5 сентября поставил себе в заслугу то, что россияне последние дни якобы не продвигались к Покровску (хотя украинский паблик Deep State все же фиксировал продвижение).Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в "Зеркале недели" заранее ставит россиянам временные рамки по захвату городов, чтобы затем праздновать "перемогу", если они в эти рамки не уложатся. Он утверждает, что ВС РФ не смогут взять всю покровско-мирноградскую агломерацию к 1 октября и взять Часов Яр к 20 сентября. Сроки взятия городов украинским корреспондентам обычно "сообщает" разведка по секрету.Активно обсуждали украинские военные и эксперты также удары РФ, особенно по Полтаве, где погибли десятки военных. Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко говорит, что украинские расчеты ПВО просто не справляются из-за физической усталости."С точки зрения управления, это очень тяжело. Представьте, у кого есть телевизоры, большой экран, на котором просто паутина маршрутов. Во-первых, маршрутов противника, во-вторых, наших средств, тех же наших истребителей, и надо принимать решения. Автоматика, насколько возможно, помогает, но когда такое количество, помехи, это очень сложно", - говорит украинский генерал.Он утверждает также, что расчеты ПВО в подземных бункерах просто теряют сознание из-за нехватки кислорода и перенапряжения во время массированных дроново-ракетных атак.Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что курская авантюра Зеленского была задумана ради вовлечения стран НАТО в прямой конфликт, так как без них Украина обречена на поражение. "Способ победы, который в Украине считают возможным, это втянуть в эту войну максимально наших западных союзников", - говорит Бортник.Ради этого по его мнению Зеленский так настойчиво просит дать разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. С учетом того, что Украина не может самостоятельно стрелять этими ракетами, необходимы средства наведения, программирования, разведки, применение в глубину российской территории этих ракет создаст для России повод для нанесения ударов не по украинской территории, а по отдельным базам западных государств, считает политолог.Комментируя наступление ВС РФ то на одном, то на другом участке фронта, Бортник также подчеркивает, что ВСУ не могут залатать все дыры в обороне. "Мы вынуждены латать дыры, перебрасывая, отпарывая одну латку, одну бригаду или несколько бригад, и перенося её в другое место, пришивая её в другом месте, потом снова отпарывая и перешивая её на новую дырку. Вот это латание фронта мы сегодня наблюдаем", - резюмирует политолог.По сути, украинская тактика "пропагандистской войны" заключается в следующем: разгоняется "зрада" по поводу продвижения ВС РФ на одном участке, туда спешно перебрасываются подразделения ВСУ с других участков. Затем уже на оголившихся участках начинается продвижение россиян, бригады ВСУ спешно гонят назад, оголяя третьи участки. И так происходит, пока замотанная бригада ВСУ не теряет боеспособность.Подробнее о том, какую тактику применяют российские Вооруженные силы - в статье Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутся

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