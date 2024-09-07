Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть" - 07.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть" - 07.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
Армия России долго может обескровливать ВСУ в обороне, что не отменяет важности стратегической наступательной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-07T04:26
2024-09-07T08:09
новости
украина
запад
россия
михаил онуфриенко
владимир зеленский
адольф гитлер
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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"Такими темпами лоб себе они будут расшибать долго. Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть. У них уже есть программа по призыву в армии ребят от 18 до 25 лет, - рассказал Онуфриенко. - Я смотрел три видео с Курского направления, так вот там у них в линейных частях воюют 30% женщин. Причем некоторые из них как карлики ростом в 140 сантиметров. Какой из нее вояка? Как она будет таскать бронежилет, каску и автомат? Мужики в 50 лет это делать уже не в состоянии".Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертВоенно-политический обозреватель уверен, что "людей Украина наберет". Однако проблема качества превалирует над количественными показателями."Да, они могут состоять из подростков или пенсионеров и быть плохо подготовленными. Так Гитлер тоже фольксштурм собирал. Неэффективно, зато много пушечного мяса. И Запад это полностью устраивает. Чем больше русские поубивают друг друга, тем лучше", - пояснил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО смысле кадровых перестановок на Украине в контексте СВО — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?"Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
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новости, украина, запад, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, адольф гитлер, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, мобилизация, украина.ру
Новости, Украина, Запад, Россия, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, мобилизация, Украина.ру

Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"

04:26 07.09.2024 (обновлено: 08:09 07.09.2024)
 
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беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
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Армия России долго может обескровливать ВСУ в обороне, что не отменяет важности стратегической наступательной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Такими темпами лоб себе они будут расшибать долго. Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть. У них уже есть программа по призыву в армии ребят от 18 до 25 лет, - рассказал Онуфриенко. - Я смотрел три видео с Курского направления, так вот там у них в линейных частях воюют 30% женщин. Причем некоторые из них как карлики ростом в 140 сантиметров. Какой из нее вояка? Как она будет таскать бронежилет, каску и автомат? Мужики в 50 лет это делать уже не в состоянии".
Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт
Военно-политический обозреватель уверен, что "людей Украина наберет". Однако проблема качества превалирует над количественными показателями.
"Да, они могут состоять из подростков или пенсионеров и быть плохо подготовленными. Так Гитлер тоже фольксштурм собирал. Неэффективно, зато много пушечного мяса. И Запад это полностью устраивает. Чем больше русские поубивают друг друга, тем лучше", - пояснил Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
О смысле кадровых перестановок на Украине в контексте СВО — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?"
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
 
НовостиУкраинаЗападРоссияМихаил ОнуфриенкоВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОмобилизацияУкраина.ру
 
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