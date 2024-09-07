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Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть" - 07.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
Армия России долго может обескровливать ВСУ в обороне, что не отменяет важности стратегической наступательной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-07T04:26
2024-09-07T04:26
2024-09-07T08:09
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михаил онуфриенко
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адольф гитлер
вооруженные силы украины
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"Такими темпами лоб себе они будут расшибать долго. Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть. У них уже есть программа по призыву в армии ребят от 18 до 25 лет, - рассказал Онуфриенко. - Я смотрел три видео с Курского направления, так вот там у них в линейных частях воюют 30% женщин. Причем некоторые из них как карлики ростом в 140 сантиметров. Какой из нее вояка? Как она будет таскать бронежилет, каску и автомат? Мужики в 50 лет это делать уже не в состоянии".Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертВоенно-политический обозреватель уверен, что "людей Украина наберет". Однако проблема качества превалирует над количественными показателями."Да, они могут состоять из подростков или пенсионеров и быть плохо подготовленными. Так Гитлер тоже фольксштурм собирал. Неэффективно, зато много пушечного мяса. И Запад это полностью устраивает. Чем больше русские поубивают друг друга, тем лучше", - пояснил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО смысле кадровых перестановок на Украине в контексте СВО — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?"Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
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новости, украина, запад, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, адольф гитлер, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, мобилизация, украина.ру
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Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
04:26 07.09.2024 (обновлено: 08:09 07.09.2024)
Армия России долго может обескровливать ВСУ в обороне, что не отменяет важности стратегической наступательной операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко