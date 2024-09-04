https://ukraina.ru/20240904/1057232140.html

Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?

Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство? - 04.09.2024 Украина.ру

Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?

В украинском правительстве министропад — со вчерашнего дня посыпались заявления о добровольной отставке. С поста ушла даже вице-премьер Ирина Верещук

2024-09-04T14:15

2024-09-04T14:15

2024-09-04T16:04

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владимир зеленский

украина

дмитрий кулеба

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верховная рада

киев

сша

рада

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Также уволен Ростислав Шурма — заместитель главы Офиса президента. Ну и скандально известный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже написал по собственному желанию. Из прежней команды, по прогнозам экспертов, останется только два министра.Наблюдатели ничего сенсационного в этой ротации ни в правительстве, ни в окружении самого Зеленского не видят. Просто смена вывесок на кабинетах, что не отразится на "политике партии". Впрочем, симптоматично, что эта давно назревавшая смена состава кабмина последовала после поездки Андрей Ермака в США. Очевидно, западные партнеры недовольны исполнительной ветвью власти. Больше подробностей и прогнозов — в обзоре мнений экспертов.Политолог Алексей ЧеснаковМасштабные кадровые перестановки в правительстве Украины, о которых давно говорили, все-таки начались. Разбирать конкретные персоналии — занятие абсолютно бессмысленное. На Украине сейчас есть лишь несколько всем известных акторов, остальные — проводники. И чем больше сопротивление проводника, тем короче его карьера, а возможно, и жизнь. Куда важнее время, причины и последствия. Время. Неслучайно отставки, о которых говорили несколько месяцев, начались именно сейчас. Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они бы воспринимались внутренней аудиторией как проявление паники. Сейчас же после изрядного эмоционального подъема они продаются аудитории как "обновление надежды". Эффект этот, правда, будет кратковременным. Причины. Внутриэлитное напряжение на Украине растет. Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, об усталости депутатов, о падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы. Зеленский за свою небогатую политическую карьеру не наработал широкого инструментария. У него до сих пор работает принцип: не работает — поменяй человека. Столь масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме. Последствия. В краткосрочной перспективе (месяц-два) может возникнуть некий позитивный импульс. Приход новых людей, позитивные ожидания перемен, надежды на улучшения. Однако затем наступит суровая реальность. Во-первых, окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы, которая уже не может отвечать на запросы.Политик Олег ЦаревКак сообщили вчера вечером и сегодня утром, в отставку подали несколько членов правительства Украины: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишина; вице-премьер Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук; министр юстиции Малюська; министр иностранных дел Кулеба. После отставки Малюськи и Кулебы в правительстве, кроме самого премьера Шмыгаля, будет лишь два члена из 22, которые работают в нем с самого начала его деятельности, то есть с марта 2020-го, — это вице-премьер, министр цифровой трансформации Федоров и министр Кабинета министров Немчинов. Обращу внимание, что вся эта ротация происходит после поездки Ермака с Умеровым в США. Но обсуждать смысл конкретных перестановок можно будет после того, как будут названы имена преемников.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоРазыскивается хоть один человек, который верит, что перемены в правительстве Зеленского проводятся для повышения эффективности, а не для распила бабла, оседания потоков и маржи на тендерах.Общественный деятель Дмитрий СпивакКулеба тоже всё. Неудавшийся наезд на Монголию с отсылом в США провалился, так как в Вашингтоне сказали, что понимают, в каком состоянии находится страна... В общем, очередной пшик от министра, который не выдержал позора... Давно пора было заменить Кулебу, который не имеет ни одного выигрышного кейса, как сейчас модно говорить. Одни провалы. Начиная с Венгрии, Словакии и Польши и заканчивая ближневосточным, азиатским и африканским направлениями... Хотя нет, один победоносный кейс есть. Магазины "Зара" вернулись....Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБольшая перестановка кроватей в Киеве. Накануне ожидаемого визита Зеленского в Вашингтон в Киеве серьёзно перетряхнули местный кабинет министров. События эти явно связаны, а ротация в кабмине имеет как минимум две самоочевидных цели: демонстрацию хозяевам способности Киева "бороться с коррупцией", оптимизируясь под задачи сюзерена, — и получение более полного контроля администрации Зеленского в лице её руководителя, Андрея Ермака, над украинской вертикалью. ▪️ Отставка "Кулебы иностранных дел", на которую в основном обращают внимание, — это явление общего ряда. В целом, по данным украинских инсайдеров, ожидаются следующие кадровые изменения:— портфель уходящего министра юстиции Дениса Малюськи может перейти к вице-премьеру Ольге Стефанишиной; — полномочия вице-премьера по реинтеграции Ирины Верещук уйдут новому министру по делам регионов Алексею Кулебе, родственнику того самого Кулебы; — новым главой МИДа может быть назначен некто из администрации Зеленского: звучат такие фамилии, как Себига и Жовква; — запланирована смена руководства Минагрополитики и Минэкологии. Относительно должности самого премьера Дениса Шмыгаля информации пока нет. Но его вес явно снизится: большинство набравших аппаратные возможности людей в обновлённом кабмине — это ставленники Ермака, с которым у Шмыгаля сложные отношения. ▪️ Процесс кадровых рокировок идёт в обе стороны. Так, замглавы администрации Зеленского Ростислав Шурма уволен в пользу министра стратегической промышленности Алексея Камышина, который теперь будет замом Ермака.В сухом остатке: изменения кабмина Украины ведут к централизации управления администрацией Зеленского и устранению лиц, наиболее раздражающих своей неэффективностью, вроде Кулебы, или откровенной коррупцией, как Шурма.Украинский политический аналитик Юрий РоманенкоНа самом деле, в отставку должен подать весь Кабмин. И новый назначать не нужно. Потому что все прекрасно знают, что не Кабмин принимает решения. И не Верховная рада. Верховная рада, которая назначает Кабмин, даже не пытается заслушать министров. А почему, собственно, уходят? А какие ошибки были допущены? И так далее. Потому что Верховная рада такое же пустое место, как и Кабмин. Потому можно взять поименный список депутатов ВРУ (за некоторыми исключениями, штук 20–30–40), чтобы на следующих выборах никогда не голосовать за этих людей, которые являются пустым местом.Украинский политик Александр ДубинскийМассированный поход министров из правительства — это к смене премьера. Работать с премьером-стюардессой — удовольствие маленькое, а риск сесть за невыполнение поручений нелегитимного премьера (которого проголосует нелегитимная Рада) — большой. Вот те, кто поумнее, — и сваливают. Они, в отличии от депутатов, еще могут успеть.Украинский журналист Василий АпасовБез иронии скучаю по временам, когда заявления об отставке министров волновали, интриговали, активно обсуждались и были в фокусе внимания… минимум с неделю. Смею предположить, что сейчас, большинству, ну давайте честно — просто (наплевать).Политолог Михаил КарягинУсталость на Украине нарастает. Масштабные перестановки в правительстве Украины — это признание растущей усталости от отсутствия динамики во внутриполитическом процессе. Рада не обновляется, растут угрозы по обеспечению кворума, по швам трещит президентская фракция. Сам президент отказывается от выборов и настаивает на невозможности обновлений в данной сфере.Стоит добавить, что у рядового гражданина Украины может возникнуть справедливый вопрос: если можно так легко обновить треть (а в перспективе и добрую половину) правительства, то почему того же нельзя сделать с Радой или с должностью президента? Создание искусственной динамики может актуализировать запрос на динамику реальную. Не сейчас, но в обозримом будущем. Не просто так параллельно с кадровыми решениями в правительстве Зеленский проводит встречи с силовым блоком и говорит о внутренних врагах и предателях.Ещё на эту тему: Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы

https://ukraina.ru/20240904/1057230144.html

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украина

киев

сша

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