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Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве

Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве - 06.09.2024 Украина.ру

Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны, передает РБК

2024-09-06T08:30

2024-09-06T08:30

2024-09-06T08:41

сергей лавров

новости

запад

россия

сша

владимир зеленский

дмитрий кулеба

верховная рада

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"Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Там же не только Кулеба ушел в отставку. Человек семь-восемь, включая вице-премьеров и руководителей различных фондов. Идет какая-то склока в Верховной Раде, кого-то "не отпускают", чью-то отставку "утверждают". Не проявляю к этому большого интереса", - сказал Лавров.Министр отметил, что слышал версии, которые многие "разгоняют" по информационному пространству, в частности о том, что Владимир Зеленский хочет сменить ведущую часть команды, чтобы потом их обвинить в провалах и опять сказать Западу, что "теперь, мол, он заработает денег, только давайте ему оружие". По словам министра, кто-считает, что это "крысы бегут с корабля".Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.

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россия

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сергей лавров, новости, запад, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, верховная рада