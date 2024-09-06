Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве - 06.09.2024 Украина.ру
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Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве
Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве - 06.09.2024 Украина.ру
Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны, передает РБК
2024-09-06T08:30
2024-09-06T08:41
сергей лавров
новости
запад
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий кулеба
верховная рада
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"Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Там же не только Кулеба ушел в отставку. Человек семь-восемь, включая вице-премьеров и руководителей различных фондов. Идет какая-то склока в Верховной Раде, кого-то "не отпускают", чью-то отставку "утверждают". Не проявляю к этому большого интереса", - сказал Лавров.Министр отметил, что слышал версии, которые многие "разгоняют" по информационному пространству, в частности о том, что Владимир Зеленский хочет сменить ведущую часть команды, чтобы потом их обвинить в провалах и опять сказать Западу, что "теперь, мол, он заработает денег, только давайте ему оружие". По словам министра, кто-считает, что это "крысы бегут с корабля".Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
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сергей лавров, новости, запад, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, верховная рада
Сергей Лавров, Новости, Запад, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада

Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве

08:30 06.09.2024 (обновлено: 08:41 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны, передает РБК
"Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Там же не только Кулеба ушел в отставку. Человек семь-восемь, включая вице-премьеров и руководителей различных фондов. Идет какая-то склока в Верховной Раде, кого-то "не отпускают", чью-то отставку "утверждают". Не проявляю к этому большого интереса", - сказал Лавров.
Министр отметил, что слышал версии, которые многие "разгоняют" по информационному пространству, в частности о том, что Владимир Зеленский хочет сменить ведущую часть команды, чтобы потом их обвинить в провалах и опять сказать Западу, что "теперь, мол, он заработает денег, только давайте ему оружие".
По словам министра, кто-считает, что это "крысы бегут с корабля".
"Честно говоря, не знаю. Мне это не особенно интересно. Зеленский не готов к честным переговорам. Запад не подпустит его к таким переговорам", - заключил министр.
Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
 
Сергей ЛавровНовостиЗападРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВерховная Рада
 
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