Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее" - 05.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"
Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее" - 05.09.2024 Украина.ру
Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"
Группировка ВСУ в Курской области будет сточена, а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее. Уступая России по силам и средствам, Украина тратит ресурсы на "непонятные операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T06:00
2024-09-05T06:00
новости
россия
донбасс
курская область
всу
потери всу
покровск/красноармейск
угледар
ресурсы
украина
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По мнению эксперта, сейчас ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо.Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что российские войска начали продвижение в сторону Пречистовки. То есть где-то опять фронт будет рваться, подчеркнул историк.Он отмечает, что даже западные эксперты не понимают, почему Украина, уступая России по силам и средствам, тратит ресурсы на "непонятные операции вроде Курска".Украинская армия будет терпеть поражение не только под Угледаром и Покровском (Красноармейск), но и даже в тех местах, которые давно не фигурировали в сводках (на днях российские войска взяли Синьковку и Стельмаховку на Купянско-Лиманском направлениях), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240904/1057241883.html
россия
донбасс
курская область
покровск/красноармейск
угледар
украина
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новости, россия, донбасс, курская область, всу, потери всу, покровск/красноармейск, угледар, ресурсы, украина, бригада
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, ВСУ, потери ВСУ, Покровск/Красноармейск, Угледар, ресурсы, Украина, бригада

Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"

06:00 05.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Группировка ВСУ в Курской области будет сточена, а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее. Уступая России по силам и средствам, Украина тратит ресурсы на "непонятные операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
По мнению эксперта, сейчас ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо.
Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что российские войска начали продвижение в сторону Пречистовки. То есть где-то опять фронт будет рваться, подчеркнул историк.
Он отмечает, что даже западные эксперты не понимают, почему Украина, уступая России по силам и средствам, тратит ресурсы на "непонятные операции вроде Курска".
"Группировка ВСУ в Курской области будет сточена (а там присутствуют самые элитные их бригады на современной технике), а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее", — констатировал Копылов.
Украинская армия будет терпеть поражение не только под Угледаром и Покровском (Красноармейск), но и даже в тех местах, которые давно не фигурировали в сводках (на днях российские войска взяли Синьковку и Стельмаховку на Купянско-Лиманском направлениях), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
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