https://ukraina.ru/20240905/1057243943.html

Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"

Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее" - 05.09.2024 Украина.ру

Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"

Группировка ВСУ в Курской области будет сточена, а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее. Уступая России по силам и средствам, Украина тратит ресурсы на "непонятные операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T06:00

2024-09-05T06:00

2024-09-05T06:00

новости

россия

донбасс

курская область

всу

потери всу

покровск/красноармейск

угледар

ресурсы

украина

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По мнению эксперта, сейчас ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо.Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что российские войска начали продвижение в сторону Пречистовки. То есть где-то опять фронт будет рваться, подчеркнул историк.Он отмечает, что даже западные эксперты не понимают, почему Украина, уступая России по силам и средствам, тратит ресурсы на "непонятные операции вроде Курска".Украинская армия будет терпеть поражение не только под Угледаром и Покровском (Красноармейск), но и даже в тех местах, которые давно не фигурировали в сводках (на днях российские войска взяли Синьковку и Стельмаховку на Купянско-Лиманском направлениях), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057241883.html

россия

донбасс

курская область

покровск/красноармейск

угледар

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новости, россия, донбасс, курская область, всу, потери всу, покровск/красноармейск, угледар, ресурсы, украина, бригада