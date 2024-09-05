Эксперт: Россия сточит ВСУ в Курске, но в Донбассе противник продолжит лить "из пустого в порожнее"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Группировка ВСУ в Курской области будет сточена, а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее. Уступая России по силам и средствам, Украина тратит ресурсы на "непонятные операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
По мнению эксперта, сейчас ВСУ в Донбассе вынуждены "играть в пятнашки", перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо.
Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что российские войска начали продвижение в сторону Пречистовки. То есть где-то опять фронт будет рваться, подчеркнул историк.
Он отмечает, что даже западные эксперты не понимают, почему Украина, уступая России по силам и средствам, тратит ресурсы на "непонятные операции вроде Курска".
"Группировка ВСУ в Курской области будет сточена (а там присутствуют самые элитные их бригады на современной технике), а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее", — констатировал Копылов.
Украинская армия будет терпеть поражение не только под Угледаром и Покровском (Красноармейск), но и даже в тех местах, которые давно не фигурировали в сводках (на днях российские войска взяли Синьковку и Стельмаховку на Купянско-Лиманском направлениях), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
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