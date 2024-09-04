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ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны - 04.09.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове
2024-09-04T13:02
2024-09-04T13:02
2024-09-04T13:02
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львов
украина
"кинжал"
ракеты
удары
опк
минобороны
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"(На предприятиях) осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ", - говорится в материале. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Там перечислили и другие успехи российских военных за сутки. Так, подразделения "Южной" группировки российских войск отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов. Кроме того, ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр".Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480 военнослужащих.О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, львов, украина, "кинжал", ракеты, удары, опк, минобороны
Новости, Россия, Львов, Украина, "Кинжал", ракеты, удары, ОПК, Минобороны
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове
"(На предприятиях) осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ", - говорится в материале.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Там перечислили и другие успехи российских военных за сутки. Так, подразделения "Южной" группировки российских войск отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов.
Кроме того, ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр".
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480 военнослужащих.