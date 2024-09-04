ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны - 04.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны - 04.09.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове
2024-09-04T13:02
2024-09-04T13:02
новости
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львов
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"кинжал"
ракеты
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минобороны
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"(На предприятиях) осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ", - говорится в материале. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Там перечислили и другие успехи российских военных за сутки. Так, подразделения "Южной" группировки российских войск отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов. Кроме того, ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр".Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480 военнослужащих.О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, львов, украина, "кинжал", ракеты, удары, опк, минобороны
Новости, Россия, Львов, Украина, "Кинжал", ракеты, удары, ОПК, Минобороны

ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны

13:02 04.09.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове
"(На предприятиях) осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ", - говорится в материале.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Там перечислили и другие успехи российских военных за сутки. Так, подразделения "Южной" группировки российских войск отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов.
Кроме того, ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и бронемашину MaxxPro производства США в зоне ответственности группировки "Центр".
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480 военнослужащих.
О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЛьвовУкраина"Кинжал"ракетыударыОПКМинобороны
 
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