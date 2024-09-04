Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами - 04.09.2024 Украина.ру
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Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами
Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами - 04.09.2024 Украина.ру
Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами
Российские военные нанесли удар по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе Сум. Соответствующее видео 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ
2024-09-04T12:16
2024-09-04T12:16
новости
россия
сумы
сумская область
вс рф
всу
удары
миг-29
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В результате прицельного попадания уничтожено четыре боевые бронированные машины, шестнадцать автомобилей и до 80 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ также опубликовало кадры нанесения ракетных ударов по позициям РСЗО HIMARS и М270А1 MLRS ВСУ на территории Сумской области.Утром, 4 сентября, российские войска нанесли массированный удар по целям на Западной Украине. Помимо объектов в Сумской области в прицел ВС РФ попал также Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.Во вторник, 3 сентября, ВС РФ нанесли удары по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По информации телеграм-канала Mash, в результате 600 военнослужащих ВСУ получили ранения и еще 80 - были убиты.В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.
https://ukraina.ru/20240903/1057216746.html
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новости, россия, сумы, сумская область, вс рф, всу, удары, миг-29
Новости, Россия, Сумы, Сумская область, ВС РФ, ВСУ, удары, МиГ-29

Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами

12:16 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные нанесли удар по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе Сум. Соответствующее видео 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ
В результате прицельного попадания уничтожено четыре боевые бронированные машины, шестнадцать автомобилей и до 80 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны РФ также опубликовало кадры нанесения ракетных ударов по позициям РСЗО HIMARS и М270А1 MLRS ВСУ на территории Сумской области.
Утром, 4 сентября, российские войска нанесли массированный удар по целям на Западной Украине. Помимо объектов в Сумской области в прицел ВС РФ попал также Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.
Во вторник, 3 сентября, ВС РФ нанесли удары по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По информации телеграм-канала Mash, в результате 600 военнослужащих ВСУ получили ранения и еще 80 - были убиты.
В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.
Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 18:00
Массовая ликвидация вэсэушников, проблемы ВСУ на фронте и злой МУС. Главное на Украине за 3 сентября
 
НовостиРоссияСумыСумская областьВС РФВСУударыМиГ-29
 
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