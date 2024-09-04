https://ukraina.ru/20240904/1057227164.html

Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине

Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине - 04.09.2024 Украина.ру

Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо якобы из-за действий России на Украине. Об этом 4 сентября сообщило в соцсети Х оперативное командование родов вооруженных сил Польши

2024-09-04T11:46

2024-09-04T11:46

2024-09-04T11:46

новости

польша

украина

россия

вс рф

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg

"В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом работы в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - говорится в материале.Позже действия авиации были прекращены, а "привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".В понедельник, 2 сентября, польские военные также поднимали авиацию по тревоге. Спустя три часа самолеты вернулись на аэродромы.Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.Министерство энергетики страны сообщило о повреждении энергетических объектов после взрывов в Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. При этом министерство не уточнило, о каком количестве и каких именно энергообъектах идет речь.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября на сайте Украина.ру.

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, вс рф, удары