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Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине - 04.09.2024 Украина.ру
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине
Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо якобы из-за действий России на Украине. Об этом 4 сентября сообщило в соцсети Х оперативное командование родов вооруженных сил Польши
2024-09-04T11:46
2024-09-04T11:46
2024-09-04T11:46
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"В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом работы в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - говорится в материале.Позже действия авиации были прекращены, а "привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".В понедельник, 2 сентября, польские военные также поднимали авиацию по тревоге. Спустя три часа самолеты вернулись на аэродромы.Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.Министерство энергетики страны сообщило о повреждении энергетических объектов после взрывов в Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. При этом министерство не уточнило, о каком количестве и каких именно энергообъектах идет речь.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, россия, вс рф, удары
Новости, Польша, Украина, Россия, ВС РФ, удары
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине
Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо якобы из-за действий России на Украине. Об этом 4 сентября сообщило в соцсети Х оперативное командование родов вооруженных сил Польши
"В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом работы в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - говорится в материале.
Позже действия авиации были прекращены, а "привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
В понедельник, 2 сентября, польские военные также поднимали авиацию по тревоге. Спустя три часа самолеты вернулись на аэродромы.
Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.
Министерство энергетики страны сообщило о повреждении энергетических объектов после взрывов в Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. При этом министерство не уточнило, о каком количестве и каких именно энергообъектах идет речь.