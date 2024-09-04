https://ukraina.ru/20240904/1057223481.html

Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября

Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру

Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября

Украина.ру, 04.09.2024

2024-09-04T09:00

2024-09-04T09:00

2024-09-04T09:03

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вооруженные силы украины

кабмин

верховная рада

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Чиновники в Киеве связывают отставки в Кабмине с желанием Зеленского укрепить власть. ВС РФ уничтожают ВСУ и технику, украинцы готовят провокацию с обстрелом мирных жителей. Авантюра Украины в Курске показала безысходное положение КиеваРяд украинских чиновников обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в Кабмине Украины являются частью усилий Владимира Зеленского по укреплению власти, пишет газета Financial Times.Как сообщили газете несколько уволившихся чиновников, некоторые из подавших в отставку министров, скорее всего, останутся в правительстве, но займут новые должности.Также, по словам чиновников, ожидается, что новые отставки в правительстве произойдут ночью или рано утром в среду.Накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Зеленский во вторник уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Как сообщил депутат Рады Ярослав Железняк, на его место могут назначить главу минстратегпрома Украины Александра Камышина, который уже подал заявление об отставке."Ну все, Ростик, пока-пока… Уволили из-за позиции партнеров и откровенной коррупции. Но сколько времени и усилий на это было потрачено... год чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо (Шурмы – ред.) назначат нормального человека - Александра Камышина", - написал Железняк в своем телеграм-канале.Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники информировало, что Дмитрия Кулебу планируют уволить с должности министра иностранных дел Украины, на его место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу.Депутат Рады Алексей Гончаренко* писал в своем телеграм-канале, что кандидатом на пост министра иностранных дел, кроме Сибиги, является бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, который в апреле этого года был назначен заместителем руководителя Офиса Зеленского.Утром в среду в Верховную Раду поступило заявление от Кулебы об отставке. "Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал спикер парламента Руслан Стефанчук в соцсетях.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также анонсировал большую перезагрузку правительства Украины. По его словам, изменения претерпят 50 процентов кадров правительства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию о возможных кадровых перестановках в Киеве.Он также указывал, что отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.Успехи ВС РФВоздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал начал распространяться по областям, начиная с Сумской области, с 20.09 вторника. В Киевской области тревога была объявлена в 01.36, в Киеве - в 02.41 среды.Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге, нескольких взрывах во Львове, а также в Ровно.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.По его словам, за минувшие сутки на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прогремело более 260 взрывов.Завод поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области.В результате сбросов боеприпасов с боевых дронов бронеавтомобиль был остановлен, а в результате прямого попадания FPV-дрона - уничтожен.На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдается взрыв бронеавтомобиля ВСУ и пожар, добавили в ведомстве.Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - указали в министерстве. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж благополучно вернулся на площадку вылета."По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в оборонном ведомстве.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российских военных по полигону во Львовской области Украины. Он добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов. Также россияне ударили по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога Днепропетровской области Украины, где на момент прилета находился МиГ-29 и множество БПЛА.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на Купянском направлении."В районе населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка идет дальнейшее продвижение ВС РФ. Наступательные действия ведутся на участке более тридцати километров. За истекшие сутки на некоторых участках продвижение наших войск в глубину обороны противника составило порядка полутора километров", - заявил он.Он добавил, что количество потерь ВСУ в этом районе выросло вследствие панических настроений в подразделениях и утрате управления.Батарея зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожила более 60 ракет РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ над Запорожской областью с начала специальной военной операции, сообщил замкомандира батареи с позывным "Купол"."С начала СВО уничтожили свыше 60 ракет РСЗО HIMARS и Storm Shadow... Комплекс ("Бук-М2") способен поражать абсолютно все типы летательных аппаратов. Такие цели как HIMARS, для нас это очень простая цель, мы к ним приспособились. Расчет может его уничтожить за считанные секунды", - сказал "Купол".По словам офицера, за время проведения спецоперации только его батарея поразила два самолета Су-24 и три вертолета Ми-28 ВСУ.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшую ночь российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря, сообщило в среду Минобороны РФ.Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, добавили в ведомстве.Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Два обстрела - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 74 боеприпаса. Поступили сведения о ранении десяти мирных жителей.Также Марочко рассказало провокации, которую готовит украинское командование в Северске в ДНР."Гаубичному самоходному артиллерийскому дивизиону ВФУ (вооруженных формирований Украины), имеющему на вооружении 155- и 122-миллиметровые орудия, от украинского командования сухопутными войсками поступило боевое распоряжение по нанесению огневых ударов по гражданской инфраструктуре населенного пункта Северск с целью получения жертв среди мирного населения и последующего обвинения в обстрелах российской армии", - сообщил Марочко.Он объяснил, что замыслом подобной провокации является не только дискредитация подразделений ВС РФ, но и ускорение процесса выезда мирных граждан с территории города.Безысходное положение КиеваУкраинская "авантюра" в Курской области продемонстрировала безысходное положение Киева, пишет обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала National Interest.По мнению обозревателя, самой очевидной целью "отчаянной авантюры" было отвлечь российские войска и не дать им продвинуться еще дальше на фронте, однако этот план не просто провалился - сдача российским военным подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название - Покровск) уже кажется неизбежной.Есть и другая версия - Украина, возможно, хотела впоследствии "обменять" эту территорию на переговорах, однако и "это вряд ли сработает".Американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс также назвал нападение ВСУ на Курскую область ошибкой."Оно ослабило ее оборонительные линии в Донбассе. Это ничего не даст. Украина движется к поражению на поле боя как под Курском, так и в Донбассе", - сказал Сакс.Эксперт выразил уверенность в том, что США "глубоко вовлечены" в планирование и реализацию военных операций ВСУ."США активно участвуют во всех военных операциях Украины. Мы не знаем подробностей, но у них есть американское вооружение, разведданные, подготовка, стратегия и зачастую целеуказание. Все это явно не идет на пользу Украине", - указал Сакс.По его мнению, президент США Джо Байден вряд ли предпримет какие-либо шаги в пользу дипломатического урегулирования украинского конфликта."Во-первых, в свете предстоящих выборов любые политические шаги такого рода будут политически рискованными. Во-вторых, Байден, вероятно, на данном этапе не способен к практическому руководству, хотя в действительности мы не имеем данных о состоянии его ума", - резюмировал американский аналитик.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило накануне Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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